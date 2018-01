20th Century Fox, Panasonic ve Samsung HDR10+ İçin Kolları Sıvadı!

Samsung , 20th Century Fox ve Panasonic Corporation HDR10+ olarak adlandırılan Yüksek Dinamik Aralık (HDR) için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl IFA’da tanıtılan HDR10+ platformu çok yakında telifsiz olarak ve cüzi bir ücret karşılığında içerik şirketlerinin, ultra-yüksek çözünürlüklü televizyon, Blu-ray disk oynatıcısı / kaydedicisi ve setüstü kutu üreticileri ile Çip-üstü-sistem (SoC) satıcılarının kullanımına açılacak. Ayrıca üçüncü parti kuruluşlarla birlikte geliştirilen UHD Blu-ray metadata oluşturma araçları da yakında içerik oluşturucuların kullanımına sunularak, UHD Blu-ray oynatıcıların piyasaya girişine imkan sağlanacak. İçerik aktarımına ve içerik oluşturma sürecindeki arayüz formatına ilişkin detaylar da kısa süre içinde açıklanacak.

HDR10+ teknolojisi, içeriğin amaçlanana en uygun şekilde sunulmasını sağlamaya yönelik cihaz sertifikasyon programı aracılığıyla izleyicileri üstün kaliteli HDR deneyiminin bir parçası haline getirecek. Ayrıca, iş akışında içerik oluşturuculara yönelik olarak gerçekleştirilen ilerlemeler de üstün kaliteli HDR içeriği üretiminin artışını teşvik edecek.

HDR10+ lisans programı her bir üreticinin görüntü kalitesini korurken aynı zamanda dinamik ton eşleştirmesini yenilikçi bir şekilde hayata geçirebilmesine imkan sağlamak için gerekli teknik ve test şartnamelerini HDR10+ teknolojisiyle ilgilenen şirketlere sağlayacak. Sertifikasyon programı, HDR10+ teknolojisine uyumlu ürünlerin iyi görüntü kalitesi kriterlerini karşıladığını ve film yönetmenlerinin ve yapımcılarının amaçladığı görüntüyü sunduğunu belgeleyecek. Sertifikalı ürünlerin üzerinde ürünün mükemmel görüntü kalitesine sahip olduğunu gösteren HDR10+ logosu bulunacak.

HDR10+ temel özellikleri:

Cihaz (yani TV, UHD Blu-ray Oynatıcılar, Set Üstü Kutlular, vb) üreticilerinin, içerik dağıtım hizmeti sağlayıcılarının, SoC üreticilerinin, içerik yayıncılarının ve içerik oluşturma aracı sağlayıcılarının yararının gözetilmesi.

Birim başına telif uygulamasının bulunmaması.

Cihaz üreticileri, SoC üreticileri ve içerik dağıtım hizmeti sağlayıcılarından yıllık cüzi bir idari ücret alınacak olması.

Teknik şartname, test şartnamesi, HDR10+ logosu/logo kılavuzu, teknik şartnameyle ve test şartnamesiyle doğrudan ilgili üç şirkete ait patentler.

Cihazların sertifikasyonu üçüncü parti bir yetkili test merkezince gerçekleştirilecek.

HDR10+ lisans programının başlamasıyla birlikte, üç kurucu şirket gelecekte üretecekleri tüm Ultra HD filmlerde, seçilen TV cihazlarında, Ultra HD Blu-ray oynatıcılar / kayıt cihazlarında ve diğer ürünlerde HDR10+ teknolojisini kullanacak.

HDR10+ teknolojisinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek büyürken şirketler 3C özelliklerini ve sertifikasyon programını uygulamaya geçirmeyi büyük bir heyecanla bekliyor. Bugüne kadar, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 25’i aşkın şirketin HDR10+ platformunu destekleyeceğini açıklamış olması başarıya giden yolu daha da sağlamlaştırdı.

HDR10+ içerik sunacağını açıklayan ilk çevrimiçi yayın sunucusu olan Amazon Prime Video, Prime Video HDR kütüphanesinin tümünü HDR10+ teknolojisine uyarladı. Prime Video HDR10+ kataloğunda; The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick ve The Man in the High Castle gibi orijinal Prime yapımlarının yanı sıra çok sayıda lisanslı ürünü de içeren yüzlerce saatlik içerik bulunuyor.

Warner Bros, geçtiğimiz yıl süresince yaptığı çalışmalar neticesinde Warner Bros ürünlerinin Samsung, Panasonic ve HDR10+ teknolojisine uyumlu diğer 4K HDR TV cihazlarında HDR10+ dinamik metadata çözümünü desteklemeye karar verdi.

Yeni HDR10+ teknolojisi yeni nesil ekranlarda parlaklık, renk doygunluğu ve kontrast değişikliklerini kare-kare veya sahne-sahne yansıtan dinamik ton eşlemesiyle görüntü kalitesini optimize ederek gelişmiş bir izleme deneyimi sunuyor. HDR10+ teknolojisi pek çok 4K UHD TV cihazında performansı en iyileştiriyor ve pek çok yeni nesil TV cihazı modelinde izleyici deneyimini Hollywood filmlerinin orijinal içeriğinde amaçlanana en yakın seviyeye taşıyor.