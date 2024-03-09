Uzun süreli bir bekleyişin ardından Hyundai nihayet 2024 Hyundai Ioniq 5’i tanıttı.

2024 Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor?

2024 Hyundai Ioniq 5 iki farklı versiyon ile birlikte geliyor:

AWD

RWD

Hyundai Ioniq 5’in AWD modeli 239 kW gücünde bir motora sahip. Bu motor 605 Nm tork üretebiliyor. RWD model ise 168 kW gücünde bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor 350 Nm tork üretebiliyor.

Pil tarafında ise her iki modelde de 84 kWh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bagaja geldiğimizde ise bizleri 527 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu hacim 1587 litreye çıkıyor.

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İç tarafta ise bizleri modern tasarımlı bir kokpit karşılıyor. Yuvarlak direksiyonun arkasında hayalet gösterge paneli bulunuyor. Bilgi eğlence sistemi ise hayalet kadranla birleşik halde. Otomobil; Ön ve köşe radarları, İleri/Yan/Geri Park Çarpışma Kaçınma Asistanı, Yaya ve Bisikletçi Tanıma Özellikli Otonom Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Çarpışma-Kaçınma Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma-Kaçınma Asistanı, Şeritte Kalma Asistanı 2, Güvenli Çıkış Asistanı, Uzun Far Asistanı, Akıllı Hız Sınırı Yardımı, Sürücü Dikkat Uyarısı, Elle Algılama gibi birçok güvenlik sistemini bünyesinde barındırıyor.