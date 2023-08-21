Bu videoda yaklaşık üç sene önce çıkışını yapan Samsung Galaxy S20 FE’nin günümüzde hala alınıp alınmayacağına bu videoda cevap veriyoruz.

Samsung, FE serileriyle amiral gemisi özelliklerinin bir kısmını kısarak fiyata oynamayı amaçlıyor. Bu ürünleri de amiral gemisi düzeyinde bir telefon kullanmak isteyenlerin beğenisine sunuyor. Samsung Galaxy S20 FE ise ülkemize ilk başta Exnyos işlemci ile gelmişti. Sonrasında ise daha güçlü, performansı ve daha verimli olan Snapdragon 865 versiyonunu ülkemizde satışa çıkardı.

Samsung Galaxy S20 FE çıktığı dönemde iddialı bir modeldi. Zira metal kasası, IP68 sertifikası, Super AMOLED 120hz ekranı, Snapdragon 865 işlemcisi, tercihe göre değişebilen 6/128 ve 8/256 versiyonları, amiral gemisi kalitesinde arka kameraları, 4500 mAh bataryası ve birçok farklı renkle satın alınabiliyordu.

Şimdi ise günümüzde artık yıl olarak “eski” sayabileceğimiz bir telefon iken, güncelleme konusunda artık eskimeye yüz tutan bir model. Ek olarak bataryası da günümüz akıllı telefonlarının bataryaları kadar iyi gitmezken, 25W gibi günümüzde yavaş sayabileceğimiz bir hızla şarj oluyor.

Şuanda ise orta ve orta üst segment telefonların bulunduğu fiyat skalasında yer alan Samsung Galaxy S20 FE yaklaşık olarak 11.500 TL civarında satılıyor. Peki sizce hala alınır mı? Yoksa diğer markaların orta ve orta üst segment telefonları mı tercih edilmeli? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsung Galaxy S20 FE ile bir gün geçirmek: https://youtu.be/cWOXpdemOag

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