App Annie olarak bilinen ve şimdi data.ai olarak adlandırılan şirket, 2022’deki uygulama kullanımına ilişkin yıllık bir rapor yayınladı. 91 sayfalık ayrıntılı rapor, sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok sektöre ilişkin zengin bilgiler sunmaktadır. Son 12 ayda sosyal uygulamalarda yaşanan başlıca gelişmelerin altını çiziyor.

Rapor, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, internet kullanıcılarının yalnızca Android akıllı telefonlardaki sosyal ağlarda 2.000 milyar saatten fazla zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu yeni bir rekor ve 2021’deki 1740 milyar saatlik kullanıma göre yüzde 17’lik bir artış.

Bu yeni rekoru nasıl açıklayabiliriz?

Öncelikle data.ai, BeReal’in yükselişine dikkat çekiyor. “BeReal, 2022 yılında popüler bir sosyal uygulama haline geldi ve daha otantik ve daha az ayrıntılı bir deneyim sunarak kullanıcıları kendine çekti. Aslında, hiçbir sosyal uygulama son beş yılda ABD’de BeReal’ın Ağustos 2022’de ulaştığı 5,3 milyon kullanıcı sayısından daha fazla yeni kullanıcı eklemedi.” Bugün sosyal ağın 50 milyondan fazla kullanıcısı var, ancak bu kullanıcılar sonuçta diğer bağımlılık yaratan platformlara kıyasla uygulamada nispeten daha az zaman harcıyor.

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En popüler uygulamalar söz konusu olduğunda, TikTok da çoğu pazarda başarılı olmasına rağmen, taç açıkça Meta’nın ve onun ev sahibi sosyal ağlarının elinde kalmaktadır. TikTok, 2022’de diğer sosyal medya uygulamaları arasında en fazla uygulama içi geliri elde etti; bunun nedeni, kullanıcıların içerik oluşturuculara ve etkileyicilere para vermesine olanak tanıyan sanal para birimi değil.

Snapchat’in Snapchat+ abonelik planı kullanıcıları kazanmada başarılı olurken, Instagram’ın akıştaki yorumlarınızı vurgulayan canlı yayın rozetleri de nispeten popüler oldu. Sosyal ağların patlama yaptığı pazarlara gelince, ABD şu anda Japonya ve Çin’i geride bırakmış durumda. İkincisi, çocukların bağımlılığını sınırlamak için giderek daha fazla kısıtlama getirmektedir. Fransa’da gençler günde ortalama 4 saatlerini akıllı telefonlarında geçiriyor.