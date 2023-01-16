Özellikle pandeminin etkisiyle ülkemizde birçok insan TWS kulaklıklar satın almaya başladı ve almaya da devam ediyor. Bu yazıda sizlerle 300 – 1000 TL arası en iyi TWS kulaklıları listeledi. Ben bu haberi kaleme aldığımızda 15 Ocak 2023 tarihinde dolar 18.79 TL, euro ise 20.35 TL seviyelerinde geziniyor. Fiyatlar ilerleyen dönemlerde kura veya başka sebeplere bağlı bir şekilde değişebilir.

Oppo Enco Air 2 Pro

Oppo Enco Air 2 Pro, 12.4 mm çapında dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. AAC ve SBC bluetooth özelliklerine sahip olan TWS kulaklık Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Oppo Enco Air 2 Pro’nun aktif gürültü önleme özelliği de bulunuyor. TWS kulaklık şu anda internette 1099 TL dolaylarında bulunabiliyor.

Redmi Buds 4

Listenin ikinci sırasında Xiaomi markalı bir kulaklık bizleri karşılıyor. 10 mm dinamik sürücü ile karşımıza çıkan Redmi Buds 4, AC ve SBC bluetooth özelliklerine sahip. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.2 standartını da destekliyor. Aktif gürültü önleme özelliği bulunan TWS kulaklık IP5X toz ve IPX4 su koruma sertifikasyonuna sahip. Kulaklık şu anda 899 TL civarında bulunabiliyor.

Haylou X1 Pro

Listenin üçüncü TWS kulaklığına geldiğimizde ise bizleri Haylou X1 Pro karşılıyor. TWS kulaklık dinamik sürücü ile karşımıza çıkıyor. Aktif gürültü önleme özelliği de mevcut.

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Bluetooth tarafında ise AAC ve SBC bluetooth özelliklerine sahip olan TWS kulaklık bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Haylou X1 Pro şu anda internet üzerinde 749 TL bandında bulunabiliyor.

Haylou W1

Listenin dördüncü kulaklığı Haylou W1’e geldik. Bu kulaklık Qualcomm QCC3040 Bluetooth yonga seti ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra kulaklık hibrit çift sürücüye sahip. Aktif gürültü önleme özelliği bulunmayan kulaklıkta sadece pasif gürültü önleme özelliği mevcut. Bluetooth tarafında AAC ve SBC desteğine sahip kulaklık Bluetooth 5.2 ile destekleniyor. Haylou W1 şu anda 650 TL seviyesinde internette bulunabiliyor.

Haylou GT7

Listede sona yaklaşırken bizleri Haylou GT7 karşılıyor. Haylou GT7 karşımıza dinamik sürücü ve pasif gürültü önleme ile çıkıyor. TWS kulaklık AAC ve SBC bluetooth özelliklerine sahipken Bluetooth 5.2 standartı ile bizlere sunuluyor. Haylou GT7 şu anda 449 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

QCY T19

Listenin son kulaklığına geldik. QCY T19. TWS kulaklık bizlere 10 mm dinamik bir sürücü ve pasif gürültü önleme sunuyor. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.1 standardı ile karşımıza çıkan kulaklık IPX4 sertifikasına da sahip. TWS kulaklık şu anda 385 TL dolaylarında bulunabiliyor.

Ülkemizde döviz kurlarının çok hareketli olmasından mütevellit fiyatlar ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir. TWS kulaklıklardan herhangi birini satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.