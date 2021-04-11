Samsung Galaxy S10 Plus halen merak edilen ve fiyatıyla birçok kişiyi cezbeden bir model. Peki, bu telefon 2021 yılının ortalarında bile halen alınır mı? Detaylarını videoda değerlendiriyoruz.

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Samsung’un üretttiği en güzel telefonlardan biri olan Galaxy S10 Plus tasarımıyla oldukça şık bir yapıda. Gorilla Glass korumalı ön ve arka cam yüzey ile gelen telefonda kameralar yatay yerleştirilmiş. 12 + 12 + 16 MP değerleri sunan arka kamera, şu anda fiyat dengi olan orta seviyelerden daha başarılı bir işi rahatlıkla çıkaıyor.

Exynos 9820’den gücünü alan telefon, bazı testlerde S21 Ultra’dan bile iyi değerler alabiliyor. Oyunlarda sorun çıkarmadan rahatlıkla oynatan Samsung Galaxy S10 Plus, gerçekten günümüzde de iddiasını devam ettirebiliyor.

2K çözünürlüğündeki Dynamic AMOLED ekranında günümüzün popüler yüksek tazeleme hızları olmasa da oldukça canlı ve kavisli yapıda ekran deneyimi ile kullanımı oldukça rahat. HDR10+ destekli ekran 6,4 inç boyutunda da olduğu için tek elle kullanıma çok daha müsait ve rahat. 175 gram ağırlığı ise günümüzde pek görmediğimiz seviyede hafif kılıyor.

8 GB RAM ve 128 GB artırılabilir depolama alanıyla rahat bir kullanım vadeden telefonun tek sıkıntılı yanı ise bataryası. Aradan geçen bir buçuk senenin ardından 7 saat dolaylarında ekran süresi veren cihazda 4100 mAh batarya mevcut. 25 watt değerinde şarj ile doldurulan S10 Plus, diğer noktalarda birçok orta seviye cihazdan üstün konumda.

Sonuç olarak Samsung Galaxy S10 Plus modeli güncel fiyatı 5000 TL dolaylarında olduğu müddetçe hala tercih edilebilir şık, güzel ve performanslı bir telefon olacak.