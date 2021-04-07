Akıllı Telefonlar
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
2021′ de kullanmak serisine iPhone 5’ten sonra daha güncel bir telefon seçmek istedik ve 2019 Ağustos tarihinde satışa çıkmış olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro’yu ele aldık.
Bakmakta fayda var: 2021’de Apple iPhone 5 Kullanmak!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, çıktığı döneme baktığımızda orta seviyenin kralı diyebileceğimiz özelliklere sahipti. İçerisinde bulundurduğu MediaTek Helio G90T işlemcisi adından da anlaşılacağı gibi orta seviyede bir telefon alıp oyun odaklı kullanıcılara hitap ediyordu. Hala çok güncel bir işlemci olması, performansını uzun soluklu oyunlarda bile koruyabilmesi üzerinden yaklaşık 2 sene geçmesine rağmen gerçekten iyi seviyede. 4500 mAh bataryası ise hiç “ben iki senelik bir bataryayım” demiyor. Aksine uzun süre kullanım senaryasu çiziyor. Gün içerisinde sizi yarı yolda bırakmıyor ve günü kurtarıyor diyebileceğimiz seviyede. 33W’lık hızlı şarj aletiyle birlikte günümüz standardını da yakalamayı başarıyor. Kameraları günümüz kameralarıyla yarışabilecek seviyede olsa da daha iyileri tabiki mevcut. Günü kurtaracak ve istediğiniz fotoğrafı sizlere sunacak kalitede fotoğraflar çekmeyi başarıyor.
Videomuzda bu konuları derinlemesine ele aldık, iyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!
Uzun zamandır TSMC’nin çip konusunda yaşadığı sıkıntılar, akıllı telefon, tablet ve otomotiv sektörlerini oldukça derinden etkiledi. Şirketin tüm siparişlere yetişecek vakti bulunmamakta. Bu nedenle, akıllı cihazlarda, oyun konsollarında ve AMD CPU’larda stok sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, iPhonelar için üretilen yonga setleri, TSMC fabrikalarında üretiliyor. Kullanıcıların aklındaki soru ise TSMC’nin yeni iPhone serisi için çip üretmeye yeterince vakti olacak mı? Mevcut durumda iPhone 13 serisinin önümüzdeki sonbahar mevsiminde çıkması gerekiyor. Ancak bir çip sıkıntısı ortaya çıkarsa serinin lansmanı kış aylarına ertelenebilir.
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iPhone 13 serisi, gelecek aylarda devam edecek olan çip sıkıntısından etkilenecek mi?
Salgın nedeniyle devam etmekte olan tedarik sıkıntıları, firmaları önemli ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz sene iPhone 12 serisi, eylül yerine ekim ayında piyasaya çıktı. Hatta birkaç ay iPhone 12 serisi telefon satın almak stok sıkıntısı nedeniyle oldukça zordu. Bunun ardından akıllardaki soru, gelecek iPhone 13 serisinin stok sıkıntısından etkilenip etkilenmeyeceği oldu. MacRumors kaynağına göre Apple her şeye hazırlıklı ve herhangi bir gecikme beklenmiyor. Şirketin etkilenmeme sebeplerinden ilki, Apple’ın salgına karşı adapte olması. Firmaya göre salgın, iPhone bileşen tedarik zincirini artık daha az etkiliyor. İkincisi ise TSMC, Apple A15 Bionic yonga setini mayıs ayında göndermeye hazır olacak. Yani iPhone 13’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi oldukça gerçekçi bir hedef.
Yeni iPhoneların, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlara ve daha dayanıklı arka kapağa sahip olacağı söylenmekte. Ayrıca yeni seri ile birlikte telefonlarda önceki nesile göre farklı renk seçenekleri göreceğiz. Bununla birlikte geçmişte iPhone serisinde bulunan parmak izi sensörünün de geri dönmesi ihtimaller arasında.
Apple’ın yeni akıllı telefon serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Z 5G modeli resmi olarak tanıtıldı!
Oppo Reno5 serisine yeni bir model daha ekledi. Çinli akıllı telefon üreticisi seriye bir de orta seviye model ekleyerek yelpazesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazını ilk kez hayranlarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları belli olan akıllı telefon orta seviye rekabetine artık alışık olduğumuz 5G özelliğini de getiriyor. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.
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Oppo Reno5 Z 5G Dimensity 800U ile piyasaya çıkacak!
Oppo akıllı telefon dünyasında yerini sağlama almak istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi birçok farklı seviyelere cihaz çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz yıl sonu Reno5 serisini tanıtan akıllı telefon üreticisi şimdi de seriye bir orta seviye model daha ekliyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan firma, yeni akıllı telefonu ile piyasada önemli bir alternatif olmak istiyor. Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon fiyat performans konusunda önemli bir rakip olabilir. Küresel pazar için satışa çıkacak akıllı telefon aslında tam anlamıyla yeni bir model değil. Firma F19 Pro+ 5G modelinin küresel versiyonuna Reno5 Z 5G adını verdi. İki akıllı telefon arasında bariz farklar bulunmamakta. Reno5 Z 5G modelinde ilave NFC desteği bulunuyor. Ayrıca F19 Pro+ modelinde yer alan uzay grisi renk seçeneği bu modelde yer almıyor.
Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Cihaz gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar uzun bir süre depolama sıkıntısı çekmeyecekler. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi akıllı telefon işlemcisi sayesinde 5G özelliğine sahip olacak. Orta seviyede artık görmeye alıştığımız bu özellik hali hazırda cihazın ismine de etki etmeyi başarmış. 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte cihazda USB-C ve 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de yer almakta. Firma özellikle 3.5mm’lik kulaklık girişinin azaldığı bu günlerde hayranlarını üzmemiş. Akıllı telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım detayları da ortaya çıktı.
Oppo Reno5 Z 5G modelinin tasarım detayları ve fiyatı ortaya çıktı!
Tanıtım sayesinde teknik özellikleri kesinleşen akıllı telefonun tasarım detayları da gün yüzüne çıktı. Cihaz orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir şey getirmiyor desek yalan olmaz. Akıllı telefon, 6.43 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ekran paneli FullHD+ Super AMOLED olarak belirlenmiş. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da yine ekran içerisinde yer almakta. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera 16 MP değeri ile kullanıcılarına iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP değerinde monokrom sensörden oluşmakta.
Video kısmında cihaz, ultra gece modu, HDR desteği ve çift ekranlı video özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte kamerada dinamik bokeh, odak kilitleme ve gelişmiş bir yapay zeka desteği de yer almakta. Fiyatı da belli olan Oppo Reno5 Z 5G, rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak akıllı telefon görünüşe göre ülke ülke farklı fiyat skalasına sahip olacak. Zira cihaz Singapur’da 395 dolardan satılırken, Birleşik Arap Emirlikleri‘nde 410 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ülkemiz için fiyatı belli olmayan akıllı telefonun, küresel pazara tam olarak ne zaman satışa çıkacak henüz bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışa çıkması, diğer ülkelere de yakında giriş yapacağı yönünde yorumlandı. Bakalım Oppo yeni akıllı telefonu ile orta seviyede önemli bir yarışmacı haline gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Oppo Reno5 Z 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Akıllı Telefonlar
realme C15, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla 57 gün bekleme süresi sunabiliyor
realme’nin yeni modeli C15, ülkemizde satışa sunuldu. Yeni realme C15, 6.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj, 6.5 inç IPS LCD ekran ve dörtlü kamera modülüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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6.000 mAh ile, 57 güne varan bekleme süresi realme C15’te mümkün
Akıllı telefonların sunduğu pil performansı, yeni cihaz almayı düşünen kullanıcılar için göz önüne alınacak en önemli kriterler arasında yer alıyor. Çoğu kullanıcı, yanında powerbank taşımak ve gün içinde priz aramak istemiyor. Bunun için de, yüksek pil kapasitesine ve yüksek hızlı şarj desteğine sahip telefon arayışı içine giriyorlar. Tam da bu beklentideki kullanıcılara hitap etmek isteyen realme, C15 modelinde sunduğu yüksek kapasiteli bataryasıyla; 57 güne varan bekleme, 119 saat aralıksız çevrimiçi müzik dinleme, 44 saat aralıksız çağrı, 26.8 saat video izleme ve 14.5 saat aralıksız oyun oynayabilme imkanı sunuyor. Ayrıca dilediğiniz zaman C15’in tersine şarj özelliği üzerinden diğer cihazlarınızın pilini de doldurabiliyorsunuz.
realme C15’in bu kadar yüksek batarya ömrü sunabilmesinin tek sebebiyse, 6.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması değil. App Quick Freeze ve Ekran Pil Optimizasyonu gibi özellikler sayesinde pil performansı artırılabiliyor. Örneğin, App Quick Freeze sayesinde arka planda çalışan uygulamaların güç tüketimi kontrol altında tutulabiliyor ve az kullanılan uygulamalar dondurulabiliyor. Ekran Pil Optimizasyonu da, kullanım süresini artırabilmek için bazı ekran efektlerini kısıtlayabiliyor. Ayrıca realme C15, uyku saatlerinizde, uyku bekleme optimizasyonunu da (Sleep Standby Optimization) aktive edebilmenizi sağlıyor. Bu sayede sabaha kadar geçen süre içinde pil kaybı minimuma indiriliyor.
Zor durumda kaldığınızda, imdadınıza “Süper Güç Tasarruf Modu” yetişiyor
Süper Güç Tasarruf Modu, arka planda sadece kullanmayı düşündüğünüz 6 uygulamanın çalışmasına izin veren bir mod. Bu sayede, ister günlük kullanımda, isterseniz de şarjınızın azaldığı durumlarda cihazınızı bu moda alarak pil tüketimini ciddi anlamda kısıtlayabiliyorsunuz. Bu sayede örneğin 2 saat boyunca aralıksız olarak Whatsapp’da yazışsanız bile, batarya kaybı sadece %5 oranında oluyor. Bu da, şarjınızın yüzdesel anlamda çok az olduğu durumlarda, hayat kurtarıcı olabiliyor.
Süper Güç Tasarruf Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Bu sayede, şarjınız ne kadar azalırsa azalsın; realme, yazılım desteğiyle beraber minimum şarjda bile maksimum kullanım sunabiliyor. Bu noktada uzun pil ömrüne destek olan bir diğer etmen de, MediaTek Helio G35’in cihaz bünyesinde sunulması. Özelliklerine aşağıda değindiğimiz Helio G35, realme C15’in yüksek kullanım sürelerini yakalayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. 12 nm süreçle üretilen G35’in en çok dikkat çeken özelliği de; güç tüketimi konusunda tasarruflu davranması. Böyle bir işlemcinin “Süper Güç Tasarruf Modu” gibi yazılımlarla desteklenmesi de ortaya yüksek kullanım sürelerinin çıkmasını sağlıyor.
Geometrik gradyan tasarım
Tasarım söz konusu olduğunda, akıllı telefonların ön taraflarından çok arka yüzeylerine dikkat ediyoruz. Tasarım noktasında da dikkat çekici bir akıllı telefon üretmeyi amaçlayan realme, arka tarafta geometrik gradyan bir renk düzenine yer vermiş. Bu renk düzeninde, cihazın her bölgesindeki yansıma ve renk, cihaza baktığınız açıya göre değişiyor. realme, C15 modellerinde bu tasarımı elde edebilmek için; her bir cihazı 300 dakikalık bir işlemden geçiriyor. Pürüzsüz gradyan yüzey sayesinde gençler için estetik bir tasarım oluşturan realme, bu tasarımı 4’lü kamera modülüyle desteklemiş. Kamera modülünün alt tarafında da, fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Fiziksel parmak izi okuyucu sayesinde hızlı bir şekilde cihazın kilidini açabilmeniz de mümkün.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izleyen güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına da gerek kalmıyor.
Ön tarafta da, 6.5 inç boyutunda 20:9 oranında bir ekran kullanıcıları karşılıyor. Ekranın üst tarafında konumlanan kamera bölümüyle de; damla çentikli bir ekran kullanılmış. Bu bölgeyi, normal bir damla çentiğe kıyasla %30 oranında küçültmeyi başaran realme, %88.7’lik bir ekran kasa oranı yakalamayı da başarmış. realme, damla çentiği küçültürken ekran kasa oranını artırmayı başardığı bu tasarıma ise, “mini damla çentik” adını veriyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı performansı da etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma ihtimalini de büyük oranda azaltıyor.
İşlemci tarafında MediaTek Helio G35 tercih edilmiş
MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan realme C15, günlük kullanımda birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip. Helio G35, Arm’ın 8 çekirdekli Cortex-A53 mimarisine sahip ve 2.3 GHz gibi yüksek işlem hızlarına çıkabiliyor. Bu yonga setinde, grafik işlem birimi olarak da PowerVR GE8320 kullanılmakta. 12 nanometre işlem süreciyle üretilen G35, batarya dostu bir işlemci olarak da dikkat çekiyor.
Ek olarak cihaz, ülkemizde standart olarak 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Aynı anda 2 adet Nano-SIM ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın depolama hacmi maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebilecek.
C15’in dörtlü kamera modülü hangi özelliklere sahip?
Dörtlü kamera modülüyle dikkat çeken C15, yapay zeka destekli 13 MP ana kamerasıyla başarılı fotoğraf çekimlerine aday. Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile de; birçok çekim modu mevcut. Cihaz f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasıyla, hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Yüksek pil ömrü, dörtlü kamera modülü, geometrik gradyan tasarım gibi özellikleriyle dikkat çeken C15’i satın almak isteyen kullanıcılar, Vodafone üzerinden C15’i 12 taksitle ayda 230 TL’ye satın alabiliyorlar.
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