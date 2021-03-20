2021’de Apple iPhone 5 Kullanmak!

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde birçok insan hala eski telefonlarını kullanmaya devam ediyor. Peki bu insanlar neden yeni çıkan güncel cihazları almak yerine eski cihazlarını kullanmaya devam ediyor? Bu “eski” diye tabir ettiğimiz cihazlardan Apple iPhone 5 ne kadar sağlıklı bir şekilde kullanılıyor?

Bakmakta fayda var: Özel bir yeteneğe sahip olsaydık? | Sorun Söyleyelim #16

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Bizde bu soruya cevap niteliğinde bir içerik hazırladık. Eren, 2012 yılında çıkmış olan Apple iPhone 5 telefonun bir pil değişimi ile hala kullanıma uygun olduğunu iddia etti. Ayrıca bu telefonu çalışma arkadaşlarından kullanmasını rica etti. Aynı zamanda onlar da bu telefonu belirli bir süre zarfında bu 2012 model iPhone 5’i kullanıp deneyimlerini aktardı. Çok şaşırtıcı sonuçlarla ve yorumlarla karşılaştığımız videoyu umarım beğenirsiniz.

İyi seyirler…

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2021’de iPhone 5 Kullanmak ! – YouTube