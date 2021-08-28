2021 Yılının En İyi Açık Kaynak Yazılımları

Açık kaynak, arkasındaki geliştiricinin kaynak kodunu ücretsiz olarak yayınlamayı seçtiği her türlü programdır. Yazılımın açık kaynak lisansına sahip olması, dünyadaki herkesin orijinal yaratıcısına ücret ödemeden onu indirebileceği, değiştirebileceği ve dağıtabileceği anlamına gelir.

Açık kaynak akımı 1990’ların sonunda bir yazılım geliştirme felsefesi olarak ortaya çıktığından beri dünyayı değiştirdi. Tahminler, dünya çapındaki tüm web sunucularının %96’sının akıllara durgunluk veren bir kısmının, örneğin bir tür açık kaynaklı Linux işletim sistemi üzerinde çalıştığını bile gösteriyor.

Açık kaynağın sadece “ücretsiz” anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Birçok şirket yazılımlarını ücretsiz olarak yayınlar, ancak kodlarının tam telif hakkı sahipliğini korur, bu nedenle diğer geliştiriciler onu değiştiremez. Buna karşılık, başarılı açık kaynak girişimleri, harika bir şey yaratmak için gönüllü olarak zamanlarından vazgeçen potansiyel olarak binlerce işbirlikçinin sıkı çalışması üzerine kuruludur.

Böyle erişilebilir bir geliştirme sisteminin bazı ciddi avantajları vardır. Açık kaynaklı yazılımlar genellikle daha güvenlidir çünkü dünyanın her yerinden insanlar yeni sürümleri inceler ve hatalar hızlı bir şekilde bildirilir ve çözülür.

LibreOffice

Belgeler, elektronik tablolar, veritabanları, sunumlar, diyagramlar ve matematiksel formüller için destek ile LibreOffice , dünyanın en popüler ofis ürünü olan Microsoft Office’e bakılarak ücretsiz bir kullanım sağlamaktadır.

Bazı kullanıcılar, sürekli olarak güncellemeler ile yeni araçlar ve püf noktalar ekleyen LibreOffice’i, Microsoft Office’ye bakılarak daha özellikli olduğunu savunmaktadır. Örneğin en son güncelleme ile LibreOffice, hızlı bir şekilde dosyanızı mobile aktarmanız için QR kod oluşturma aracı ekledi.

LibreOffice’in bugün en üst sıralarda yer almasının sebebi Microsoft dosya biçimlerini korumada çok daha iyi olmasıdır. Başka bir deyişle, orijinal olarak Microsoft Word’de yazılmış bir belgeyi değiştirmeniz gerekirse, herhangi bir biçimlendirme yapmadan kolayca değişiklikler yapabilirsiniz.

LibreOffice İndir

VLC Medya Oynatıcı

VLC medya oynatıcı, VideoLAN projesi olarak bilinen bir açık kaynak geliştirme grubu tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Bu video ve medya oynatıcı, popülerlik açısından yıllardır sektöre öncülük ediyor ve nedenini anlamak zor değil. VLC medya oynatıcısını, fazladan kodek aramak zorunda kalmadan hemen hemen her formatta ses ve video dosyalarını açmak için kullanabilirsiniz.

VLC, podcast’ler ve çevrimiçi radyo istasyonları gibi medya akışları için de çalışır. Ama belki de en büyük VLC medya oynatıcı özelliği oynatma kontrolüdür. Donanım optimizasyonundan üçüncü taraf kaynaklardan altyazı dosyaları eklemeye kadar medyanızın nasıl görüntülendiğiyle ilgili hemen hemen her şeyi değiştirebilirsiniz.

VLC Medya Oynatıcı İndir

GIMP

1996’daki orijinal sürümünden bu yana Linux kullanıcıları tarafından sevilen GIMP , piyasadaki en ünlü ve en iyi korunan açık kaynaklı yazılım araçlarından biridir. Bu yazılım, Adobe Photoshop platformunun resim düzenleme gücüne ve esnekliğine muhtemelen ücretsiz olarak sahip olabilmenize olanak sağlıyor.

GIMP, katmanlar, filtreler ve otomatik fotoğraf geliştirme için yerleşik desteğe sahiptir. Ayrıca yeni grafik tasarım öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır ve daha geniş GIMP açık kaynak topluluğu tarafından oluşturulan eklentileri indirerek işleri gerçekten bir sonraki düzeye taşıyabilirsiniz.

GIMP İndir

Shotcut

Shotcut , açık kaynak kodlu ücretsiz bir video düzenleme yazılımıdır . Kendini işine adamış bir geliştirme topluluğunun belirli bir zamanda bir platformu ne kadar iyileştirebileceğini gerçekten gösteren açık kaynaklı programlardan biridir. Önceki sürümlerde, Shotcut arayüzü biraz sadeydi, ancak sonraki sürümler, Shotcut’ı Adobe Premiere Pro gibi birinci sınıf video düzenleyicilerle aynı ligde tutan ekstra paneller, sezgisel bir zaman çizelgesi ve diğer dokunuşları ekledi.

Bu video aracı, ses ve video düzenlemeyi destekliyor yani herhangi bir kalite kaybı olmadan efektleri derleyebilirsiniz. Bu platformu, renk ayarlarının yanı sıra daha temel klip ekleme ve kırpma yapmak için de kullanabilirsiniz.

Shotcut İndir

Brave

Google’ın açık kaynaklı Chromium projesinin üzerine inşa edilen Brave, web sitesi izleyicilerini otomatik olarak devre dışı bırakarak ve sinir bozucu reklamları engelleyerek göz atma etkinliğinizi gizli tutmak için tasarlanmış bir web tarayıcısıdır.

Brave’i kullanmanın en büyük avantajı, Google Chrome mağazasının binlerce uzantısının çoğuna erişebilmeniz ve normal bir Chrome tarayıcıyla elde edebileceğinizden daha hızlı bir tarama deneyiminin keyfini çıkarabilmenizdir. Bunun nedeni, Brave’in Google’ın normal Chrome paketinden daha az kaynak kullanımı olması ve sayfaları yüklerken performans artışı sağlamasıdır.

Brave İndir

Audacity

Orijinal lansman tarihinden yirmi yıl sonra bile, Audacity en yaygın kullanılan açık kaynaklı uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. Bu bir var ücretsiz ses editörü, Windows, Mac ve Linux sistemlerinde çalışmaktadır.

Bu şık küçük paketi kurduktan sonra, ses dosyalarını kaydetmek, düzenlemek ve geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Dahası, programı destekleyen muazzam geliştirici topluluğu sayesinde, varsayılan olarak dahil edilmeyen özellikleri eklemek için Audacity’nin üçüncü taraf uzantı kitaplığını kullanabilirsiniz. Bunlar, ses efektleri eklemekten parçalarınızı otomatik olarak ayarlamaya kadar her şeyi yapmanızı sağlar.

Audacity arayüzü ilk başta biraz karmaşık görünebilir, ancak program aracılığıyla sunulan profesyonel düzeyde araçlar göz önüne alındığında, bunun neden müzisyenler ve podcast yaratıcıları için başvurulacak bir uygulama olduğunu görmek kolaydır.

Audacity İndir

KeePass

Piyasada çok sayıda parola yöneticisi var, ancak KeePass Password Safe basit kurulumu ve kapsamlı özellik seti sayesinde diğerlerinden sıyrılıyor. Hesaplarınızın ayrıntılarını güvende ve güvende tutmak için endüstri standardı AES şifrelemesi ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanır.

Bu açık kaynaklı program Windows, Mac, Linux ve mobil cihazlara kurulabilmesine rağmen, veri tabanınızı ve programı bir USB bellekte de saklayabilirsiniz.

Bu yeterli değilmiş gibi, KeePass için kapsamlı bir eklenti seçeneği mevcuttur. Bunları, KeePass kimlik bilgilerini seçtiğiniz bulut depolama hizmetinizle veya tarayıcınızla otomatik olarak senkronize etmek için kullanabilirsiniz.

KeePass İndir

Thunderbird

Daha önce Microsoft Outlook kullandıysanız, birden çok e-posta gelen kutusunu tek bir yerden kontrol edebilmenin tüm avantajlarını biliyorsunuzdur. Mozilla Thunderbird tam olarak bunu yapmanıza izin veriyor ve bunu açık kaynak olarak yapıyor. Thunderbird, Mozilla tarafından geliştirilen ve diğer ünlü projesi Firefox sayesinde muhtemelen duymuş olduğunuz bir e-posta uygulamasıdır.

Thunderbird, e-postanızla daha verimli bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacak pek çok özellikleri ile birlikte geliyor.

Thunderbird İndir

FileZilla

FileZilla , sunucu dosya sistemlerini uzaktan yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir dosya aktarım protokolü (FTP) istemcisidir. Kendi web siteniz varsa, bir web istemcisi aracılığıyla FTP işlemleri yapmanın sinir bozucu bir deneyim olabileceğini zaten bileceksiniz ve FileZilla, çoğu web barındırıcısının varsayılan FTP uygulamalarıyla elde edebileceğinizden çok daha tutarlı bir FTP deneyimi sunuyor.

Bu açık kaynaklı FTP aracı, büyük dosya aktarımları desteği, senkronize dizin taraması ve dosya adı filtreleri gibi her türlü gelişmiş özellik ile birlikte geliyor.

FileZilla arayüzü ilk kez kullananlar için biraz kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında kullanımı çok basittir.

FileZilla İndir

Linux

İlk olarak 1991’de piyasaya sürülen Linux, o zamandan beri Chrome OS ve Ubuntu gibi masaüstü varyantları ve LAMP gibi sunucu yığını çözümleri dahil olmak üzere büyük bir farklı işletim sistemi dağıtımları ailesine dönüştü.

O zamanlar Linux, kurulumun zorluğu ve çalıştırmak için gereken ince ayar Linux sistemlerinin miktarı nedeniyle yalnızca bir avuç kodlayıcı tarafından çalıştırıldı. Ancak son yıllarda, en iyi bilinen Linux dağıtımlarının arkasındaki geliştiriciler, onları daha kullanıcı dostu paketlere dönüştürmek için bilinçli bir çaba sarf ettiler.

Birkaç büyük bilgisayar üreticisi, Linux dizüstü bilgisayarlarını doğrudan halka satmaya bile başladı. Bu muhtemelen kısmen, Linux’un daha popüler Windows ve Os X sistemlerinden tamamen farklı bir temel kod kullanması ve bu da onu çevrimiçi bilgisayar korsanları için daha az hedef haline getirmesinden kaynaklanmaktadır.