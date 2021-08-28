Yazılım
2021 Yılının En İyi Açık Kaynak Yazılımları
Açık kaynak, arkasındaki geliştiricinin kaynak kodunu ücretsiz olarak yayınlamayı seçtiği her türlü programdır. Yazılımın açık kaynak lisansına sahip olması, dünyadaki herkesin orijinal yaratıcısına ücret ödemeden onu indirebileceği, değiştirebileceği ve dağıtabileceği anlamına gelir.
Açık kaynak akımı 1990’ların sonunda bir yazılım geliştirme felsefesi olarak ortaya çıktığından beri dünyayı değiştirdi. Tahminler, dünya çapındaki tüm web sunucularının %96’sının akıllara durgunluk veren bir kısmının, örneğin bir tür açık kaynaklı Linux işletim sistemi üzerinde çalıştığını bile gösteriyor.
Açık kaynağın sadece “ücretsiz” anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Birçok şirket yazılımlarını ücretsiz olarak yayınlar, ancak kodlarının tam telif hakkı sahipliğini korur, bu nedenle diğer geliştiriciler onu değiştiremez. Buna karşılık, başarılı açık kaynak girişimleri, harika bir şey yaratmak için gönüllü olarak zamanlarından vazgeçen potansiyel olarak binlerce işbirlikçinin sıkı çalışması üzerine kuruludur.
Böyle erişilebilir bir geliştirme sisteminin bazı ciddi avantajları vardır. Açık kaynaklı yazılımlar genellikle daha güvenlidir çünkü dünyanın her yerinden insanlar yeni sürümleri inceler ve hatalar hızlı bir şekilde bildirilir ve çözülür.
İçindekiler
LibreOffice
Belgeler, elektronik tablolar, veritabanları, sunumlar, diyagramlar ve matematiksel formüller için destek ile LibreOffice , dünyanın en popüler ofis ürünü olan Microsoft Office’e bakılarak ücretsiz bir kullanım sağlamaktadır.
Bazı kullanıcılar, sürekli olarak güncellemeler ile yeni araçlar ve püf noktalar ekleyen LibreOffice’i, Microsoft Office’ye bakılarak daha özellikli olduğunu savunmaktadır. Örneğin en son güncelleme ile LibreOffice, hızlı bir şekilde dosyanızı mobile aktarmanız için QR kod oluşturma aracı ekledi.
LibreOffice’in bugün en üst sıralarda yer almasının sebebi Microsoft dosya biçimlerini korumada çok daha iyi olmasıdır. Başka bir deyişle, orijinal olarak Microsoft Word’de yazılmış bir belgeyi değiştirmeniz gerekirse, herhangi bir biçimlendirme yapmadan kolayca değişiklikler yapabilirsiniz.
VLC Medya Oynatıcı
VLC medya oynatıcı, VideoLAN projesi olarak bilinen bir açık kaynak geliştirme grubu tarafından oluşturulan bir uygulamadır. Bu video ve medya oynatıcı, popülerlik açısından yıllardır sektöre öncülük ediyor ve nedenini anlamak zor değil. VLC medya oynatıcısını, fazladan kodek aramak zorunda kalmadan hemen hemen her formatta ses ve video dosyalarını açmak için kullanabilirsiniz.
VLC, podcast’ler ve çevrimiçi radyo istasyonları gibi medya akışları için de çalışır. Ama belki de en büyük VLC medya oynatıcı özelliği oynatma kontrolüdür. Donanım optimizasyonundan üçüncü taraf kaynaklardan altyazı dosyaları eklemeye kadar medyanızın nasıl görüntülendiğiyle ilgili hemen hemen her şeyi değiştirebilirsiniz.
GIMP
1996’daki orijinal sürümünden bu yana Linux kullanıcıları tarafından sevilen GIMP , piyasadaki en ünlü ve en iyi korunan açık kaynaklı yazılım araçlarından biridir. Bu yazılım, Adobe Photoshop platformunun resim düzenleme gücüne ve esnekliğine muhtemelen ücretsiz olarak sahip olabilmenize olanak sağlıyor.
GIMP, katmanlar, filtreler ve otomatik fotoğraf geliştirme için yerleşik desteğe sahiptir. Ayrıca yeni grafik tasarım öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır ve daha geniş GIMP açık kaynak topluluğu tarafından oluşturulan eklentileri indirerek işleri gerçekten bir sonraki düzeye taşıyabilirsiniz.
Shotcut
Shotcut , açık kaynak kodlu ücretsiz bir video düzenleme yazılımıdır . Kendini işine adamış bir geliştirme topluluğunun belirli bir zamanda bir platformu ne kadar iyileştirebileceğini gerçekten gösteren açık kaynaklı programlardan biridir. Önceki sürümlerde, Shotcut arayüzü biraz sadeydi, ancak sonraki sürümler, Shotcut’ı Adobe Premiere Pro gibi birinci sınıf video düzenleyicilerle aynı ligde tutan ekstra paneller, sezgisel bir zaman çizelgesi ve diğer dokunuşları ekledi.
Bu video aracı, ses ve video düzenlemeyi destekliyor yani herhangi bir kalite kaybı olmadan efektleri derleyebilirsiniz. Bu platformu, renk ayarlarının yanı sıra daha temel klip ekleme ve kırpma yapmak için de kullanabilirsiniz.
Brave
Google’ın açık kaynaklı Chromium projesinin üzerine inşa edilen Brave, web sitesi izleyicilerini otomatik olarak devre dışı bırakarak ve sinir bozucu reklamları engelleyerek göz atma etkinliğinizi gizli tutmak için tasarlanmış bir web tarayıcısıdır.
Brave’i kullanmanın en büyük avantajı, Google Chrome mağazasının binlerce uzantısının çoğuna erişebilmeniz ve normal bir Chrome tarayıcıyla elde edebileceğinizden daha hızlı bir tarama deneyiminin keyfini çıkarabilmenizdir. Bunun nedeni, Brave’in Google’ın normal Chrome paketinden daha az kaynak kullanımı olması ve sayfaları yüklerken performans artışı sağlamasıdır.
Audacity
Orijinal lansman tarihinden yirmi yıl sonra bile, Audacity en yaygın kullanılan açık kaynaklı uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. Bu bir var ücretsiz ses editörü, Windows, Mac ve Linux sistemlerinde çalışmaktadır.
Bu şık küçük paketi kurduktan sonra, ses dosyalarını kaydetmek, düzenlemek ve geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Dahası, programı destekleyen muazzam geliştirici topluluğu sayesinde, varsayılan olarak dahil edilmeyen özellikleri eklemek için Audacity’nin üçüncü taraf uzantı kitaplığını kullanabilirsiniz. Bunlar, ses efektleri eklemekten parçalarınızı otomatik olarak ayarlamaya kadar her şeyi yapmanızı sağlar.
Audacity arayüzü ilk başta biraz karmaşık görünebilir, ancak program aracılığıyla sunulan profesyonel düzeyde araçlar göz önüne alındığında, bunun neden müzisyenler ve podcast yaratıcıları için başvurulacak bir uygulama olduğunu görmek kolaydır.
KeePass
Piyasada çok sayıda parola yöneticisi var, ancak KeePass Password Safe basit kurulumu ve kapsamlı özellik seti sayesinde diğerlerinden sıyrılıyor. Hesaplarınızın ayrıntılarını güvende ve güvende tutmak için endüstri standardı AES şifrelemesi ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanır.
Bu açık kaynaklı program Windows, Mac, Linux ve mobil cihazlara kurulabilmesine rağmen, veri tabanınızı ve programı bir USB bellekte de saklayabilirsiniz.
Bu yeterli değilmiş gibi, KeePass için kapsamlı bir eklenti seçeneği mevcuttur. Bunları, KeePass kimlik bilgilerini seçtiğiniz bulut depolama hizmetinizle veya tarayıcınızla otomatik olarak senkronize etmek için kullanabilirsiniz.
Thunderbird
Daha önce Microsoft Outlook kullandıysanız, birden çok e-posta gelen kutusunu tek bir yerden kontrol edebilmenin tüm avantajlarını biliyorsunuzdur. Mozilla Thunderbird tam olarak bunu yapmanıza izin veriyor ve bunu açık kaynak olarak yapıyor. Thunderbird, Mozilla tarafından geliştirilen ve diğer ünlü projesi Firefox sayesinde muhtemelen duymuş olduğunuz bir e-posta uygulamasıdır.
Thunderbird, e-postanızla daha verimli bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacak pek çok özellikleri ile birlikte geliyor.
FileZilla
FileZilla , sunucu dosya sistemlerini uzaktan yönetmenizi sağlayan ücretsiz bir dosya aktarım protokolü (FTP) istemcisidir. Kendi web siteniz varsa, bir web istemcisi aracılığıyla FTP işlemleri yapmanın sinir bozucu bir deneyim olabileceğini zaten bileceksiniz ve FileZilla, çoğu web barındırıcısının varsayılan FTP uygulamalarıyla elde edebileceğinizden çok daha tutarlı bir FTP deneyimi sunuyor.
Bu açık kaynaklı FTP aracı, büyük dosya aktarımları desteği, senkronize dizin taraması ve dosya adı filtreleri gibi her türlü gelişmiş özellik ile birlikte geliyor.
FileZilla arayüzü ilk kez kullananlar için biraz kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında kullanımı çok basittir.
Linux
İlk olarak 1991’de piyasaya sürülen Linux, o zamandan beri Chrome OS ve Ubuntu gibi masaüstü varyantları ve LAMP gibi sunucu yığını çözümleri dahil olmak üzere büyük bir farklı işletim sistemi dağıtımları ailesine dönüştü.
O zamanlar Linux, kurulumun zorluğu ve çalıştırmak için gereken ince ayar Linux sistemlerinin miktarı nedeniyle yalnızca bir avuç kodlayıcı tarafından çalıştırıldı. Ancak son yıllarda, en iyi bilinen Linux dağıtımlarının arkasındaki geliştiriciler, onları daha kullanıcı dostu paketlere dönüştürmek için bilinçli bir çaba sarf ettiler.
Birkaç büyük bilgisayar üreticisi, Linux dizüstü bilgisayarlarını doğrudan halka satmaya bile başladı. Bu muhtemelen kısmen, Linux’un daha popüler Windows ve Os X sistemlerinden tamamen farklı bir temel kod kullanması ve bu da onu çevrimiçi bilgisayar korsanları için daha az hedef haline getirmesinden kaynaklanmaktadır.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
ABD Hava Kuvvetleri (USAF), ticari ortaklarıyla veri paylaşım süreçlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için blok zincir teknolojisini kullanarak güvenli bir veri altyapısı oluşturmak için Constellation Network‘ün hizmetlerinden yararlanacak.
Yayınlanan basın açıklamasına göre Constellation, şifreleme ve dağıtılmış veri yönetimi yoluyla uçtan uca veri güvenliği sağlamak için blok zinciri protokolü Hypergraph Transfer Protocol’ü (HGTP) kullanacak.
USAF anlaşması, Savunma Ulaştırma Sistemi (DTS) genelinde ticari ortaklarla görev verilerini güvenli bir şekilde değiş tokuş etmek için bir standart olarak çözümü geliştirmede Kinnami Software Corporation’dan yardım alacak olan Constellation’a bir sözleşme ödülü olarak geliyor. 618. AOC Strateji Direktör Yardımcısı Yarbay Tharon Sperry şunları söyledi:
“618 AOC’nin dijital altyapısında hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yapabilmek, operasyonel güvenliğimiz için kritik öneme sahip. Havacılarımızı, küresel operasyonlarımızın bütünlüğünü korurken görev ayrıntılarını koordine etmek için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak, uzun süredir kritik bir faktör olmuştur.”
HGTP aracılığıyla Constellation, veri aktarmak için HTTP’ye daha güvenli bir alternatif sunarken, Kinnami Software Corporation bu karmaşık dağıtılmış veri yönetimi ortamları için kullanılabilirlik, koruma ve güvenlik sağlayan hibrit esnek bir veri yapısı sağlayacak. Constellation, sistemleri ve erişim gereksinimlerini karşılayacak, uygun maliyetli, kurumsal ölçeklenebilir bir düzeyde mevcut BT altyapısında değişiklik yapmadan operasyonel görev veri kümeleri için veri güvencesi dağıtma ve iyileştirilmiş denetlenebilir güvenliği gösteren bir program sağlamayı taahhüt ediyor.
Aynı zamanda Constellation Network’ün DAG tokenları, ağdaki bant genişliğini güvence altına almak için kullanılacaklarından dolayı veri güvenliği planlarında da çok önemli bir rol oynayacak. Özel ortaklık, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını çözmek için blok zinciri teknolojisinin nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor.
Constellation’ın Baş Strateji Sorumlusu ve Kurucu Ortağı Benjamin Diggles şunları söylüyor:
“Son birkaç yılda blok zincir teknolojisi, tedarik zinciri yönetimi de dahil olmak üzere çok sayıda kullanım durumu için daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlama vaadi ile kurumsal kuruluşlar için çok çekici hale geldi. Bu sözleşme, küresel bir dijital altyapıda veri koruması için blok zincirin daha büyük, daha kritik kullanımlarına kapı açarak, çekirdek teknolojinin gerçek vaatlerini ortaya koymaktadır.”
ABD Hava Kuvvetleri’nin ötesinde, üst düzey Amerikan devlet kurumlarının blok zinciri teknolojisini entegre etme konusunda olumlu bir eğilimi olduğunu söylemek mümkün. ABD’deki son genel seçimin sonuçları, değişmezliğini garanti altına almak için blok zincirine kaydedildi. Teknoloji ayrıca, koronavirüs yardım çalışmalarında kullanılmak üzere uygulanmak için adından söz ettirdi.
Constellation’ın kripto parası olan DAG ise, yaklaşık 2 haftadır ciddi bir yükseliş trendindeydi. %100’e yakın değer kazanan DAG yazı sırasında 0,41 dolardan işlem görüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
Teknofest Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması Başlıyor!
Teknofest kapsamında 9-13 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, 26 Ağustos – 8 Eylül arasında toplanacak.
İlginizi çekebilir: Pardus 21! Kullanıcılarla Buluşmaya Hazırlanıyor!
Pardus 21’i İncele, Öneride Bulun, Hatayı Bul, Ödülü Kap!
TÜBİTAK ULAKBİM PARDUS Projesi, Teknofest kapsamında, Pardus’un en yeni sürümü Pardus 21 için Hata Yakalama ve Öneri Yarışması düzenliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ve Pardus Projesi’nin de kurucu üyelerinden olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek yarışmada ödüller, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL olarak belirlendi.
Pardus kullanımının yaygınlaştırılması, Pardus’un 21 Ağustos 2021’de yayımlanan en son sürümü Pardus 21’in tanıtımı, Pardus ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve yeni sürüm Pardus 21 üzerinde hata yakalama ve öneri katkısı alınması hedefiyle gerçekleştirilen yarışma, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21’i merak eden ve Pardus’a katkı sağlamak isteyen tüm katılımcılara açık olacak.
Katılımcılar yarışma dahilinde; Fonksiyonel hatalar/öneriler, Performans hataları/önerileri, Kullanılabilirlik hataları/önerileri, Güvenlik Zafiyetleri ile Yerelleştirme hata/önerileri kategorilerinde başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi kendi önerilerini de sunabilecek.
Daha çok hata/öneri girişi, daha çok puan!
Katılmayı düşünenler, www.teknofest.com adresine girerek 8 Eylül 2021’e kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Pardus Destek Merkezi adresinden girilecek hata, iyileştirme bildirim talepleri ile katılmak gerekiyor. Hata bildirim / düzeltme taleplerinin belgelendirmesi için; hatanın eksiksiz tanımı, ekran görüntüsü olarak sunumu, çözümü ya da çözüm önerisi mutlaka belirtilmeli.
Yarışmacıların hata / öneri talep girişleri, hata veya önerinin türüne, önem derecesine ve hata / öneriyle beraber çözümünün de iyi tanımlanmış olup olmadığına bakarak değerlendirilecek. Yarışmacılar önerdikleri çözüm için gerekli yamayı geliştirerek Pardus ekibiyle paylaşmaları halinde artı puan alabilecek. Bunun yanı sıra raporlanan hata / öneri sayısı da yarışmacılara puan kazandıracak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yarışmacılar, buldukları hataları veya geliştirdikleri önerileri 9 Eylül – 13 Eylül 2021 tarihleri arasında talep.pardus.org.tr adresinden giriş yaparak katılım gerçekleştirebilecek.
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması sonuçları 21 Eylül – 26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Teknofest’te duyurularak, dereceye girenlere ödülleri teslim edilecek. Belirlenen derecelerin birden fazla katılımcı tarafından paylaşılması durumunda da para ödülü o dereceyi paylaşanlar arasında eşit olarak dağıtılacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
2021 Yılının En İyi Açık Kaynak Yazılımları
Chrome Yenilikler Sayfasını Kullanıma Sunuyor
MetaMask Kendi Kripto Parasını Oluşturabilir!
Alonzo Hard Fork Öncesi Son Testnet 1 Eylül’de!
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.