2021 Üçünçü Çeyrekte Çip Krizinden En Az Etkilenen Marka: Apple!

Akıllı telefon üreticiler bu yıl yeni cihazlarına yönelik talebi karşılamakta zorlanıyor. Ancak araştırma firması Canalys’in yeni bir raporu, çip krizindeki son durumun ne kadar kötü olduğu konusunda bize daha iyi bir fikir veriyor. Firmanın son raporuna göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları 2021’in üçüncü çeyreğinde 2020’nin üçüncü çeyreğine kıyasla %6 düştü.

Canalys Baş Analisti Ben Stanton, son rapor için “Yonga seti kıtlığı gerçekten geldi” dedi. Ayrıca Stanton: “Akıllı telefon endüstrisi, cihaz üretimini elinden gelen en iyi şekilde en üst düzeye çıkarmak için çabalıyor. Arz tarafında, yonga seti üreticileri, talep ve arz arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla aşırı sipariş vermeyi caydırmak için fiyatları artırıyor. Ancak buna rağmen, kıtlıklar 2022’ye kadar azalmayacak. Bunun bir sonucu olarak, yüksek küresel nakliye maliyetlerinin yanı sıra akıllı telefon markaları isteksizce cihaz perakende fiyatlarını artırdı.” dedi.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde en büyük düşüşü Xiaomi yaşadı. Çinli şirketin pazar payı %14’te sabit kalırken, Apple pazar payında büyük bir artışı yaşadı. Apple, iPhone 13 satışları ve güçlü bir tedarik zinciri ile yerini sağlamlaştıran şirket, bu dönemde %12’den %15’e sıçrayarak sıralamada ikinci sırayı yeniden aldı. İlginç bir şekilde bu sonuç, iPhone 13 ailesindeki hedeflenen üretim kapasitesine ulaşmada bir takım sıkıntıları olmasına rağmen gerçekleşmiş. Samsung, %23 pazar payıyla bu çeyrekteki en büyük akıllı telefon üreticisi olmaya devam etti. İki BBK markası, Vivo ve Oppo, pazarın %20’sini elinde bulunduruyor.

