Apple’ın 2 Yıldır Yenilediği Macbook, Pazartesi Piyasaya Sürülüyor!

Apple, muhtemelen yeniden tasarlanmış bir MacBook Pro da dâhil olmak üzere yeni ürünleri duyurmak için pazartesi günü bir lansman etkinliği düzenliyor. Özellikle Intel’in işlemcileri yerine kendi yongalarında çalışan daha fazla bilgisayar duyurması beklendiğinden, yılbaşı alışverişi sezonu öncesinde Mac’lerine sürekli ivme kazandırma şansına sahip.

Apple CEO’su Tim Cook, haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin güçlü M1 işlemcisinde çalışan son bilgisayarların Mac büyümesini “beslediğini” söyledi. Haziran 2021’de sona eren en son üç çeyrekte Apple, geçen yılın aynı döneminde sattığı 19,59 milyar dolardan yaklaşık %33 artışla 26 milyar dolar değerinde Mac satışı yaptı. Cook, haziran ayında, “Aslında, Mac için son üç çeyrek, şimdiye kadarki en iyi üç çeyrek oldu” dedi.

Yeni bilgisayar satışlarını artıran pandemiden önce birçok müşteri ve analist, Apple’ın Apple Watch ve iPhone’lar gibi daha yeni ve daha hızlı büyüyen işletmeler lehine Mac’i ihmal ettiğinden endişeleniyordu. Ancak Mac bilgisayarlar Apple için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Örneğin, yalnızca Apple’ın Xcode yazılımı aracılığıyla bir Mac’te iPhone uygulamaları geliştirmek mümkün ve Mac, iPad’den daha büyük bir işletme olmaya devam etmekte.

Geçen ay Apple, yeni iPhone’ları, iPad’leri ve Apple Saatleri duyurdu ve ardından piyasaya sürdü. Apple’ın Mac serisini bu sonbaharda güncellenmemiş geriye kalan ana ürün grubu olarak bıraktı. Apple’ın en üst düzey dizüstü bilgisayarı olan daha büyük 16 inç MacBook Pro, 2019’dan beri güncellenmedi ve şu anda daha yeni Apple yongaları yerine Intel işlemcileri kullanıyor.

Tamamlanmış bir geçiş

Apple pazartesi günü yeni MacBook dizüstü bilgisayarlarını duyurursa, tüm Mac serisini tamamen yenilemek için iki yıllık bir geçişin doruk noktası olacak.

2019’dan beri Apple, Mac’lerin içindeki Intel işlemcileri, daha uzun pil ömrü sağlayan ve Apple’ın donanım ve yazılımını daha sıkı bir şekilde entegre etmesine olanak tanıyan M1 adı verilen kendi işlemcileriyle değiştiriyor. Apple’ın yongaları, zorlu uygulamaları çalıştırmak için hala yeterli gücü sağlarken yeni özelliklere de olanak tanıyor.

Apple şimdiye kadar yeni yongalarını kullanarak dört farklı Mac piyasaya sürdü: MacBook Air, Mac Mini, 13 inç MacBook Pro ve yeniden tasarlanan 24 inç iMac.

Apple, geçtiğimiz birkaç Mac lansman etkinliğinde yaptığı gibi, muhtemelen kendi yongasının avantajlarını vurgulayacaktır. Şirket önemli performans iyileştirmeleri yaparsa, M1 yongası için yeni bir isim bekleyin. Apple’ın işlemci geliştirmelerini nasıl pazarlamak istediğine bağlı olarak buna M1X veya M2 diyebilir.

Apple’ın, Bloomberg’e göre dizüstü bilgisayarı monitörlere bağlamak için bir HDMI kablosu ve bir manyetik şarj cihazı da dâhil olmak üzere kendi yongaları ve yeni bağlantı noktalarıyla üst düzey MacBook Pro’ları için yeniden tasarım hazırladığı bildiriliyor. Rapora göre ayrıca daha büyük ekranlı bir iMac ve daha fazla güce sahip bir Mac Mini masaüstü bilgisayar da çalışmalarda bulunuyor.

Apple’ın, haziran ayında duyurulan ancak henüz resmi olarak yayınlanmayan Mac yazılımının en son sürümü olan macOS Monterey için de pazartesi günü bir çıkış tarihi vermesi muhtemel.

Daha fazla bağlantı noktası

Apple’ın Mac büyümesi, şirketin bazı ürünlerle ilgili uzun süredir devam eden tüketici sorunlarını çözmek için yaptığı değişikliklerden de kaynaklandı. Apple, 2017’nin sonları ile 2020’nin ikinci mali çeyreği arasında, Mac işinde 10 çeyrekten sekizinde sabit veya negatif yıllık büyüme bildirdi. Büyüme 2020’de başladı.

2015 yılında Apple, dizüstü bilgisayarları için genellikle “kelebek klavye” olarak adlandırılan daha ince bir klavye tasarımı tanıttı. Önümüzdeki yıllarda, daha ince klavye, Apple’ın dizüstü bilgisayar serisinde standart hale geldi.

Ancak klavye hakkında, güvenilmez olduğu ve kırıntıların veya tozun bazı tuşları “yapışkan” hale getirebileceği ve belirli harfleri iki kez kaydetmediği veya yazamadığı yönünde raporlar bildirildi. Apple, 2015’ten 2019’a kadar üretilen arızalı kelebek klavyeleri ücretsiz olarak düzeltmek için devam eden bir servis programına sahip. Ayrıca, klavyelerin arızalı olduğunu bilip bilmediği konusunda bir toplu dava ile karşı karşıya.

Bu dönemde, Apple’ın dizüstü bilgisayarlarına eklenen en büyük yeni özellik, işlev tuşlarının yerini alan bir dokunmatik ekran şeridi olan Touch Bar’dı. Ancak, birçok kullanıcı onu sinir bozucu ve normal tuşlardan daha az kullanışlı buldu. Yazılım geliştiricileri dokunmatik ekran için yazılım oluşturmak için hiçbir zaman akın etmedi ve yeni M1 MacBook Air buna sahip değil.

Eşzamanlı olarak Apple, dizüstü bilgisayarlarındaki bağlantı noktalarının sayısını önemli ölçüde azalttı ve onları birkaç USB-C konektörüne dönüştürdü. Kullanıcılar, bazen eski USB-A bağlantılarını kullanan dizüstü bilgisayarlara fare ve harici monitör gibi şeyler eklemek için genellikle ‘dongle’ adı verilen adaptörlere ihtiyaç duyduklarından şikâyet ettiler. Apple’ın yaptığı dongle’lar pahalıydı ve genellikle adaptör başına 20 dolardan fazlaya mâl oluyordu. Şirket, kullanıcıların şikâyet etmesi üzerine 2016 yılında adaptör fiyatlarında geçici olarak indirime gitti.

Bu, pazartesi günü değişebilir. Apple’ın yeni MacBook Pro tasarımı, dizüstü bilgisayarı harici monitörlere veya TV’lere bağlamak için bir HDMI bağlantı noktası, fotoğrafçılar için bir SD kart bağlantı noktası ve Bloomberg’e göre profesyonel kullanıcılardan gelen birçok şikâyete yönelik MagSafe manyetik şarj cihazının yeni bir sürümünü içerebilir. MacBook Air, müşterilerin hoşuna gitmesine rağmen MagSafe şarj özelliğine sahip son dizüstü bilgisayardı.

Apple, son on yılda aldığı bazı Mac tasarım kararlarını tersine çevirmeye başladı. M1 MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro artık daha derin tuşlara sahip daha geleneksel bir klavyeye sahip. Her iki bilgisayar da olumlu eleştiriler aldı. Dizüstü bilgisayarlar şarj için hala USB-C bağlantı noktalarını kullanıyor, ancak Apple’ın 2015’ten bu yana ilk kez yeniden tasarlanan yeni iMac masaüstünde yeni bir tür manyetik güç adaptörü var.

PC satışlarında patlama

Apple’ın Mac işi, okullar, işletmeler ve bireyler okula gitmek veya evden çalışmak için yeni dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar satın aldıkça, Covid-19 salgını sırasında PC satışlarında küresel bir artışla desteklendi.

Araştırma firması Gartner’a göre, bu yılın başlarında PC satışları (Windows dâhil) son 20 yılın en yüksek yıllık büyümesini yaşadı. Araştırma firması IDC, PC satışlarının ilk çeyrekte yıldan yıla %55 arttığını söyledi. PC endüstrisini ve bileşen üreticilerini kapsayan analistler, o sırada PC satış trendlerinde kalıcı bir değişim olduğu konusunda iyimser olduklarını söylediler.

Ancak pandemi ile ilgili PC dalgalanması sona eriyor olabilir. Pazar araştırmacısı IDC’ye göre, tipik olarak okula dönüş satışları nedeniyle bir patlama olan üçüncü çeyrekte, ABD PC pazarı pandeminin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

IDC’ye göre Apple’ın bilgisayar sevkiyatları üçüncü çeyrekte %10 arttı, ancak tüm üreticileri yükselten pandemi trendleri önemli ölçüde yavaşlamış görünüyor. Pandemiden önce PC’ler, son on yılda birkaç yıllık sabit büyüme ile en yavaş büyüyen teknoloji pazarlarından biriydi.

Apple, parlak yeni Mac’lerin bu eğilimi karşılayabileceğini umuyor.