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2021 Nissan X-Trail tanıtıldı!
Nissan X-Trail (Bazı pazarlarda Nissan Rogue olarak satılıyor), eski neslinde müşterilerini oldukça memnun eden bir araçtı. 2021 Nissan X-Trail ise hali hazırdaki iyi formülü bozmadan, iç mekanda dikkat çeken yenilikler sunarken, dış tasarımda daha dinamik dokunuşlarla karşımızda.
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Tasarım açısından 2021 Nissan X-Trail’in neye benzeyeceği ile ilgili ipuçlarını birkaç gün önceki haberimizde vermiştik. Beklendiği gibi ikiye ayrılmış yeni ön farlarla çevrili, “V-Motion” ızgarası göze çarpan ilk detaylar oluyor. Siyah renge boyalı A sütunları ise aracın tavanını “yüzüyor” gibi hissettiriyor.
Yeni X-Trail, eski nesline göre 0.25 cm daha kısa dingil mesafesine, 5.33 cm daha kısa tavana ve ön-arka tampon mesafesi ise 4.32 cm daha kısa. Bu da demek oluyor ki Qashqai’nin ağabeyi biraz daha kompakt ölçülere kavuşmuş. Kısalan dingil mesafesine rağmen eski nesline oranla, arka koltuklarda 1.54 cm daha fazla diz, 1.77 cm daha fazla baş mesafesi sunuyor.
Nissan’ın CMF-C/D mimarisinin yenilenmiş bir versiyonu üzerinde yükselen yeni X-Trail, ailelerin ilgisini çektiği kadar bireysel kullanıcıların da dikkatini çekeceği düşünülüyor.
Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip, 8 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi standart olarak geliyor. Eğer kesenin ağzını biraz açıp, en donanımlı Platinum paketini alarak, 9 inç boyutundaki Navi-Link bilgi-eğlence sistemi, ProPilot Assist, Qi kablosuz şarj, Bose ses sistemi ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.
ProPilot Assist‘ten bahsetmişken anlatmadan geçmeyelim. Uzun menzilli bir radar ve geniş görüş alanı kamerasına sahip bu sistem, şerit takip asistanı ile birlikte, yayaları da algılayan bir güvenlik sistemi. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş modu seçicisiyle birlikte çalışan yeni “Araç Kontrol Sistemi” ile aracın virajlardaki yeteneği de arttırılmış.
Nissan X-Trail haberin yazıldığı tarihte ülkemizde 1.3 DIG-T 160 beygirlik benzinli ünite ve DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla, 297 bin TL ile 330 bin TL arasında satılıyor. 2021 X-Trail ise muhtemelen bu motorla veya buna benzer küçük hacimdeki yeni bir motorla ülkemizde satışa çıkabilir. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Genel
2021 BMW M5 böyle görünebilir!
Yakın zamanda tanıtılan 2021 BMW 5 Serisi‘nden sonra birçok kişi, 2021 BMW M5‘i beklemeye başladı. 2021 BMW M5 için çok radikal değişiklikler olmayacak. Ufak tefek de olsa aracın görünüşüne ve performansına etki edecek yenilikler bekleniyor. 17 Haziran‘da tanıtılacağı söylenen 2021 M5‘e ait bağımsız tasarımcılar, aracın nasıl görüneceği ile ilgili kendi tasarımlarını paylaştılar.
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Haberimizin konusu olan tasarım ise Kolesa‘ya ait. Resmi olmayan bu görsellerde en belirgin farklılık, aracın ön farları oluyor. Eskisine nazaran incelmiş ve biraz daha keskin hatlara sahipler. Karartılmış ön böbrek ızgaralar ve yeni şekle sahip hava girişleri ise aracın duruşunu güçlendiren detaylar arasında. Arka kısımda ise çok büyük bir değişiklik görünmüyor. Yalnızca arka farlara ve tampona yapılan ufak dokunuşlar bulunuyor.
İç kısımda ise yine ufak tefek yenilikler olacak. Fakat en çok dikkat çeken yenilik, 12.3 inç boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence sistemi olacağı söyleniyor.
2021 M5 ve M5 Competition versiyonlarında sırasıyla, 600 beygir ve 617 beygir güce sahip 4.4 litrelik çift turbolu V8 üniteler görev yapacak. Yakın gelecekte ise daha güçlü ve daha hafif olan bir M5 CS versiyonun da çıkması bekleniyor. Makyajla beraber M5’te beklenen en önemli farklılığın, eskisine nazaran biraz daha yumuşayan bir sürüş karakteri olacağı söyleniyor.
Not: Kolesa, Rusya’da bulunan bağımsız bir tasarım stüdyosudur. BMW ile bağlantısı yoktur.
Genel
Yeni Nissan X-Trail 15 Haziran’da tanıtılıyor!
Nissan X-Trail‘in yeni nesli, Türkiye saatiyle 22.00‘da tanıtılacak. Yeni X-Trail, markanın yeni tasarım felsefesiyle karşımızda olacak. Eski nesline oranla daha sportif bir görünüme kavuşacak aracın iç tasarımı da oldukça modernleşecek.
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Aracın kamuflajlı fotoğraflarından yola çıkarak birçok bağımsız tasarım yayınlanmıştı. Fakat Nissan’ın da yayınladığı gerçek resmi görsellerden sonra aracı hayal etmeye gerek kalmadı. Yeni Nissan X-Trail’de bölünmüş ön farlar, daha belirgin bir “V-Motion” ön ızgara, dikey hava girişleri ön kısımda dikkat çeken detayların başında geliyor.
Yeni X-Trail’in iç tasarımında sportif, alt kısmı düzleştirilmiş direksiyon simidi, tamamen dijital gösterge paneli, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yeni klima kumanda paneli kendini belli ediyor. Ayrıca orta konsoldaki küçük vites topuzu ve arazi modu ayarları için yuvarlak bir düğme yer alıyor. İç malzeme kalitesinin, sınıfı göz önünde bulundurulduğuna, sözü geçecek bir kalitede olması bekleniyor.
Nissan X-Trail 2019 yılında, rakipleri Toyota RAV4 ve Honda CR-V‘nin hemen peşinde, segmentinin en çok tercih edilen 3. modeli olmuştu. X-Trail’in, 2021 yılında yollarda olması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Lotus, yakın gelecekte bütün araçlarını %100 elektrikli yapacak!
Lotus‘un şu anda üzerinde çalıştığı yeni spor otomobili, içten yanmalı motora sahip olacak. Fakat söz konusu modelden sonra markanın geleceği, tamamen elektrikli araçlar üzerine kurulu olacak.
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72 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Lotus‘un CEO‘su Phil Popham, Auto Express ile olan röportajında yeni araçlara ait bazı fotoğraflar paylaştı. Söz konusu görsellerde araçların oldukça heyecan verici olduğunu söylemeliyim. Uzun zamandır atak yapması beklenen markalardan biriydi Lotus. Ve bu bekleyiş güzel sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.
Lotus, 2017‘den beri Çinli otomobil üreticisi Geely çatısı altında. Bu satın almadan sonra en dikkat çeken olay ise tamamen elektrikli Evija isimli hiper otomobilin tanıtımıydı. Sadece 130 adet üretilecek olan bu aracın satış fiyatı ise 2.4 milyon İngiliz Sterlini olarak açıklanmıştı. Gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan yeni spor otomobil ise büyük ihtimalle markanın benzinli motor kullanan son modeli olacak.
Popham, “İnandığımız tek şey araçlarımızın geleceğidir ve niyetimiz gelecekte elektrikli araçlar ortaya koymaktır. Elektrikli aktarma organları, spor otomobiller için oldukça uygun bir sistem. Tork, ağırlık dağılımı, dinamik tasarım ve esneklik gibi avantajlarıyla elektrikli sistemler, bizim için nihai geleceğin elektrikte olduğunu gösteriyor.” dedi.
Lotus’un şimdilik gizli olan yeni elektrikli spor otomobilinin 2022 sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Fakat Auto Express‘te yer alan bu görsellerle, bu yeni aracın tasarımı hakkında fikir oluşturmak mümkün. Lotus, karı arttırmak ve markanın itibarını yükseltmek adına, bu aracın fiyatını 45 ile 85 bin İngiliz Sterlin aralığında tutacağı düşünülüyor. Popham ise bu konu hakkında, “Lotus’un günümüzdeki bilinirliği oldukça düşük. Ürün geliştirmeye harcadığımız para ise bu bilinirliğe oranla bir hayli fazla. Eğer ki şirketimizin şu anki gibi hırslı sahipleri olmasaydı, bu meblağları harcamaya cesaret bulamazdık.” dedi.
Hibrit teknoloji çoğu üretici için %100 elektrikli sistemlere geçiş için bir basamak olarak görülüyor. Fakat Lotus bu kuralı doğru bulmayan kesimde görünüyor. Popham, “Sıkı bir spor aracın felsefesi, küçük bir motorun beraberindeki piller ve elektrik motorları değildir. Doğru dinamikleri elde etmek için ağırlığı en aza, performansı en üste çıkartmak gerekir.” diyor.
Lotus CEO’suna göre tamamen elektrikli sistemler, içten yanmalı motorlar için gereken aktarma organlarının tasarımı ve düzenine göre daha fazla özgürlük sunuyor. “Elektrikli spor arabalarda diğer bir önemli nokta ağırlık dağılımı. Piller esnek olduğu için dişli kutuları ve motorlar gibi bazı büyük bileşenlerin sebep olduğu sınırlı bir tasarım sunmuyor. Daha esnek bir şekilde işinizi halledebiliyorsunuz.” diye ekliyor Popham.
Gelecek yılın ortalarında çıkması planlanan yeni modelin son testleri sürüyor. Popham bu testleri, mevcut Lotus’larda yer alan bazı olumsuzluklara hitap eden kontroller olduğunu söyledi. Her ne kadar modern teknolojiler barındırsa da, Lotus adına yakışır bir araç olacağını söyledi. Yeni elektrikli araçta kullanılacak platformun, birden fazla aracı destekleyebilecek yeni bir platform olduğunu da ekledi.
Lotus, spor otomobil devrimini yapacağı yeni birimleri adına, Norfolk,Hethel bölgesindeki yerleşkesine hatırı sayılır bir yatırım yaptı. Elektrikli spor otomobil modellerinden sonra, GT ve hatta SUV sınıfı modelleri de ekleyerek ürün yelpazesini genişletmeye çalışacak.
Geely Grubu‘nun bir parçası olmak, Lotus için birçok platforma, güç aktarma organlarına ve teknolojiye kolayca erişim demek. Fakat CEO bu durum için, “Zamanında ne ile ünlendiğimizi ve neye odaklandığımızı göstermek istiyoruz. Rekabet ettiği segmentte nasıl bir Lotus olabiliriz? Mesele sadece araba yapıp, para kazanmak için o logoyu koymak değil. Önemli olan itibar.” diyor.
Gelecekteki Lotus modellerinin Norfolk’taki yerleşke dışında, Geely’nin Çin’deki tesislerinden birinde de üretilme ihtimali de bulunuyor.
Kaynak: Auto Express