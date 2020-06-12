Genel
Yeni Nissan X-Trail 15 Haziran’da tanıtılıyor!
Nissan X-Trail‘in yeni nesli, Türkiye saatiyle 22.00‘da tanıtılacak. Yeni X-Trail, markanın yeni tasarım felsefesiyle karşımızda olacak. Eski nesline oranla daha sportif bir görünüme kavuşacak aracın iç tasarımı da oldukça modernleşecek.
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Aracın kamuflajlı fotoğraflarından yola çıkarak birçok bağımsız tasarım yayınlanmıştı. Fakat Nissan’ın da yayınladığı gerçek resmi görsellerden sonra aracı hayal etmeye gerek kalmadı. Yeni Nissan X-Trail’de bölünmüş ön farlar, daha belirgin bir “V-Motion” ön ızgara, dikey hava girişleri ön kısımda dikkat çeken detayların başında geliyor.
Yeni X-Trail’in iç tasarımında sportif, alt kısmı düzleştirilmiş direksiyon simidi, tamamen dijital gösterge paneli, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yeni klima kumanda paneli kendini belli ediyor. Ayrıca orta konsoldaki küçük vites topuzu ve arazi modu ayarları için yuvarlak bir düğme yer alıyor. İç malzeme kalitesinin, sınıfı göz önünde bulundurulduğuna, sözü geçecek bir kalitede olması bekleniyor.
Nissan X-Trail 2019 yılında, rakipleri Toyota RAV4 ve Honda CR-V‘nin hemen peşinde, segmentinin en çok tercih edilen 3. modeli olmuştu. X-Trail’in, 2021 yılında yollarda olması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Lotus, yakın gelecekte bütün araçlarını %100 elektrikli yapacak!
Lotus‘un şu anda üzerinde çalıştığı yeni spor otomobili, içten yanmalı motora sahip olacak. Fakat söz konusu modelden sonra markanın geleceği, tamamen elektrikli araçlar üzerine kurulu olacak.
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72 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Lotus‘un CEO‘su Phil Popham, Auto Express ile olan röportajında yeni araçlara ait bazı fotoğraflar paylaştı. Söz konusu görsellerde araçların oldukça heyecan verici olduğunu söylemeliyim. Uzun zamandır atak yapması beklenen markalardan biriydi Lotus. Ve bu bekleyiş güzel sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.
Lotus, 2017‘den beri Çinli otomobil üreticisi Geely çatısı altında. Bu satın almadan sonra en dikkat çeken olay ise tamamen elektrikli Evija isimli hiper otomobilin tanıtımıydı. Sadece 130 adet üretilecek olan bu aracın satış fiyatı ise 2.4 milyon İngiliz Sterlini olarak açıklanmıştı. Gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan yeni spor otomobil ise büyük ihtimalle markanın benzinli motor kullanan son modeli olacak.
Popham, “İnandığımız tek şey araçlarımızın geleceğidir ve niyetimiz gelecekte elektrikli araçlar ortaya koymaktır. Elektrikli aktarma organları, spor otomobiller için oldukça uygun bir sistem. Tork, ağırlık dağılımı, dinamik tasarım ve esneklik gibi avantajlarıyla elektrikli sistemler, bizim için nihai geleceğin elektrikte olduğunu gösteriyor.” dedi.
Lotus’un şimdilik gizli olan yeni elektrikli spor otomobilinin 2022 sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Fakat Auto Express‘te yer alan bu görsellerle, bu yeni aracın tasarımı hakkında fikir oluşturmak mümkün. Lotus, karı arttırmak ve markanın itibarını yükseltmek adına, bu aracın fiyatını 45 ile 85 bin İngiliz Sterlin aralığında tutacağı düşünülüyor. Popham ise bu konu hakkında, “Lotus’un günümüzdeki bilinirliği oldukça düşük. Ürün geliştirmeye harcadığımız para ise bu bilinirliğe oranla bir hayli fazla. Eğer ki şirketimizin şu anki gibi hırslı sahipleri olmasaydı, bu meblağları harcamaya cesaret bulamazdık.” dedi.
Hibrit teknoloji çoğu üretici için %100 elektrikli sistemlere geçiş için bir basamak olarak görülüyor. Fakat Lotus bu kuralı doğru bulmayan kesimde görünüyor. Popham, “Sıkı bir spor aracın felsefesi, küçük bir motorun beraberindeki piller ve elektrik motorları değildir. Doğru dinamikleri elde etmek için ağırlığı en aza, performansı en üste çıkartmak gerekir.” diyor.
Lotus CEO’suna göre tamamen elektrikli sistemler, içten yanmalı motorlar için gereken aktarma organlarının tasarımı ve düzenine göre daha fazla özgürlük sunuyor. “Elektrikli spor arabalarda diğer bir önemli nokta ağırlık dağılımı. Piller esnek olduğu için dişli kutuları ve motorlar gibi bazı büyük bileşenlerin sebep olduğu sınırlı bir tasarım sunmuyor. Daha esnek bir şekilde işinizi halledebiliyorsunuz.” diye ekliyor Popham.
Gelecek yılın ortalarında çıkması planlanan yeni modelin son testleri sürüyor. Popham bu testleri, mevcut Lotus’larda yer alan bazı olumsuzluklara hitap eden kontroller olduğunu söyledi. Her ne kadar modern teknolojiler barındırsa da, Lotus adına yakışır bir araç olacağını söyledi. Yeni elektrikli araçta kullanılacak platformun, birden fazla aracı destekleyebilecek yeni bir platform olduğunu da ekledi.
Lotus, spor otomobil devrimini yapacağı yeni birimleri adına, Norfolk,Hethel bölgesindeki yerleşkesine hatırı sayılır bir yatırım yaptı. Elektrikli spor otomobil modellerinden sonra, GT ve hatta SUV sınıfı modelleri de ekleyerek ürün yelpazesini genişletmeye çalışacak.
Geely Grubu‘nun bir parçası olmak, Lotus için birçok platforma, güç aktarma organlarına ve teknolojiye kolayca erişim demek. Fakat CEO bu durum için, “Zamanında ne ile ünlendiğimizi ve neye odaklandığımızı göstermek istiyoruz. Rekabet ettiği segmentte nasıl bir Lotus olabiliriz? Mesele sadece araba yapıp, para kazanmak için o logoyu koymak değil. Önemli olan itibar.” diyor.
Gelecekteki Lotus modellerinin Norfolk’taki yerleşke dışında, Geely’nin Çin’deki tesislerinden birinde de üretilme ihtimali de bulunuyor.
Kaynak: Auto Express
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Plus modeli geliyor
Huawei tarafından yakın zamanda tanıtması beklenen Enjoy 20 Plus modeli için detaylar çıkmaya devam ediyor. Şirketin yeni telefonu, 24 Haziran’da Dimensity 800 işlemci ve üç kamera ile geliyor.
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Çinli teknoloji devi, her geçen gün çeşitlenen ve güçlenen akıllı telefon pazarı içi yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Basına sızan bilgilerde cihaz hakkında teknik özelliklerinin yanında Enjoy 20 Plus’ın, MediaTek Dimensity 800 5G kullanan ikinci Huawei cihazı olacağı bilgisi de yer alıyor.
Huawei Enjoy 20 Plus, özellikleri ile Enjoy Z’ye benziyor
Huawei Enjoy 20 Plus modeli, özelliklerine bakıldığında Mayıs ayında piyasaya sürülen Enjoy Z 5G akıllı telefonu ile oldukça benzer olduğu görünüyor. 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile geleceği belirtilen cihaz, arka tarafta üçlü kamera kurulumunu ve bir parmak izi okuyucusunu karşımıza çıkaracak. Bu üçlü kamera kurulumu ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel olarak sıralanacak.
Söz konusu telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Huawei Enjoy 20 Plus modelinin 6 GB RAM’e sahip olanın yaklaşık 268 dolar, 8 GB RAM’e sahip olan modelinin ise yaklaşık 311 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.
Huawei Enjoy Z Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD + (2400 × 1080 piksel) çözünürlüklü 20:9 IPS LCD
- Tazeleme hızı: 90Hz
- İşlemci: 2.0GHz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 5G
- Grafik birimi: Mali-G57MP4
- RAM: 6GB/8GB
- Dahili depolama: 64GB/128GB
- Android 10, EMUI 10.1 (Google desteği yok)
- Çift sim kart desteği
- Arka kamera: 48 megapiksel ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro
- Ön kamera: F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera, 1.12um piksel boyutu
- Boyutlar: 160 x 75,3 x 8,4 mm
- Ağırlık: 182g
- 5mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.000 mAh (22,5W hızlı şarj destekli)
Genel
Xiaomi Mi 10 Youth Ice and Snow Set modeli duyuruldu!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasa sürdüğü Mi 10 Youth Edition akıllı telefonunun yeni versiyonu Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini duyurdu. Söz konusu telefon, özellikleri bakımında dışında rengi ve kampanyası ile dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji devi, nisan ayında amiral gemisi serisi Mi 10’a uygun fiyatlı özel bir sürüm olan Mi 10 Youth Edition’ı eklemişti. Şirket şimdide Çin’deki bir dondurma şirketi ile anlaşarak Mi 10 Youth Ice & Snow Set modelini duyurdu. Turuncu bir renkle tüketicilerin karşısına çıkacak olan model, Xiaomi’nin yöneticisi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Söz konusu telefon, donanımsal özellikler bakımından Mi 10 Youth Edition’la birebir aynı özellikleri taşıyor. Cihazın 6.57 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. 180 Hz yenileme hızı bulunan telefonun parmak izi tarayıcısı ekran altına gömülü olarak geliyor.
Son olarak şirket, yaptığı anlaşma neticesinde sınırlı sayıda Mi 10 Youth Ice and Snow Set modelini farklı bir rengi ile satışa sunarken, cihazı satın alan insanlara da bir kutu dondurma hediye ediyor. Dondurma kampanyasının dışında, cihazın yeni rengi global pazarda alıcı bulma ihtimali oldukça yüksek.
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Xiaomi Mi 10 Youth Youth Ice and Snow modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 16 MP selfie kamerası
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP periscope lens + 8 MP geniş açı kamera + 2 MP makro kamera
- Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 10 ve MIUI 12
- Renk: Mavi, Beyaz, Siyah, Yeşil ve Portakal / Şeftali