2021 BMW M5 böyle görünebilir!

Lotus‘un şu anda üzerinde çalıştığı yeni spor otomobili, içten yanmalı motora sahip olacak. Fakat söz konusu modelden sonra markanın geleceği, tamamen elektrikli araçlar üzerine kurulu olacak.

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72 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Lotus‘un CEO‘su Phil Popham, Auto Express ile olan röportajında yeni araçlara ait bazı fotoğraflar paylaştı. Söz konusu görsellerde araçların oldukça heyecan verici olduğunu söylemeliyim. Uzun zamandır atak yapması beklenen markalardan biriydi Lotus. Ve bu bekleyiş güzel sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Lotus, 2017‘den beri Çinli otomobil üreticisi Geely çatısı altında. Bu satın almadan sonra en dikkat çeken olay ise tamamen elektrikli Evija isimli hiper otomobilin tanıtımıydı. Sadece 130 adet üretilecek olan bu aracın satış fiyatı ise 2.4 milyon İngiliz Sterlini olarak açıklanmıştı. Gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan yeni spor otomobil ise büyük ihtimalle markanın benzinli motor kullanan son modeli olacak.

Popham, “İnandığımız tek şey araçlarımızın geleceğidir ve niyetimiz gelecekte elektrikli araçlar ortaya koymaktır. Elektrikli aktarma organları, spor otomobiller için oldukça uygun bir sistem. Tork, ağırlık dağılımı, dinamik tasarım ve esneklik gibi avantajlarıyla elektrikli sistemler, bizim için nihai geleceğin elektrikte olduğunu gösteriyor.” dedi.

Lotus’un şimdilik gizli olan yeni elektrikli spor otomobilinin 2022 sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Fakat Auto Express‘te yer alan bu görsellerle, bu yeni aracın tasarımı hakkında fikir oluşturmak mümkün. Lotus, karı arttırmak ve markanın itibarını yükseltmek adına, bu aracın fiyatını 45 ile 85 bin İngiliz Sterlin aralığında tutacağı düşünülüyor. Popham ise bu konu hakkında, “Lotus’un günümüzdeki bilinirliği oldukça düşük. Ürün geliştirmeye harcadığımız para ise bu bilinirliğe oranla bir hayli fazla. Eğer ki şirketimizin şu anki gibi hırslı sahipleri olmasaydı, bu meblağları harcamaya cesaret bulamazdık.” dedi.

Hibrit teknoloji çoğu üretici için %100 elektrikli sistemlere geçiş için bir basamak olarak görülüyor. Fakat Lotus bu kuralı doğru bulmayan kesimde görünüyor. Popham, “Sıkı bir spor aracın felsefesi, küçük bir motorun beraberindeki piller ve elektrik motorları değildir. Doğru dinamikleri elde etmek için ağırlığı en aza, performansı en üste çıkartmak gerekir.” diyor.

Lotus CEO’suna göre tamamen elektrikli sistemler, içten yanmalı motorlar için gereken aktarma organlarının tasarımı ve düzenine göre daha fazla özgürlük sunuyor. “Elektrikli spor arabalarda diğer bir önemli nokta ağırlık dağılımı. Piller esnek olduğu için dişli kutuları ve motorlar gibi bazı büyük bileşenlerin sebep olduğu sınırlı bir tasarım sunmuyor. Daha esnek bir şekilde işinizi halledebiliyorsunuz.” diye ekliyor Popham.

Gelecek yılın ortalarında çıkması planlanan yeni modelin son testleri sürüyor. Popham bu testleri, mevcut Lotus’larda yer alan bazı olumsuzluklara hitap eden kontroller olduğunu söyledi. Her ne kadar modern teknolojiler barındırsa da, Lotus adına yakışır bir araç olacağını söyledi. Yeni elektrikli araçta kullanılacak platformun, birden fazla aracı destekleyebilecek yeni bir platform olduğunu da ekledi.

Lotus, spor otomobil devrimini yapacağı yeni birimleri adına, Norfolk,Hethel bölgesindeki yerleşkesine hatırı sayılır bir yatırım yaptı. Elektrikli spor otomobil modellerinden sonra, GT ve hatta SUV sınıfı modelleri de ekleyerek ürün yelpazesini genişletmeye çalışacak.

Geely Grubu‘nun bir parçası olmak, Lotus için birçok platforma, güç aktarma organlarına ve teknolojiye kolayca erişim demek. Fakat CEO bu durum için, “Zamanında ne ile ünlendiğimizi ve neye odaklandığımızı göstermek istiyoruz. Rekabet ettiği segmentte nasıl bir Lotus olabiliriz? Mesele sadece araba yapıp, para kazanmak için o logoyu koymak değil. Önemli olan itibar.” diyor.

Gelecekteki Lotus modellerinin Norfolk’taki yerleşke dışında, Geely’nin Çin’deki tesislerinden birinde de üretilme ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: Auto Express