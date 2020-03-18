Genel
Jaguar F-Pace SVR, 2021 model yılı için makyajlanıyor!
2021 Jaguar F-Pace prototipleri, 2019 Aralık ayından beri yollarda geziyor. Fakat bu araçta diğerlerinde olmayan bazı detaylar bize, bu aracın F-Pace’in SVR versiyonu olduğunun sinyalini veriyor.
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Söz konusu fotoğraflar, “yeşil cehennem” lakabıyla da bilinen Nürburgring Pisti‘nde çekilmiş. Daha önce görüntülenen F-Pace prototipleri gibi SVR olan prototip de ağır kamuflajlı olarak test ediliyor.
Bu aracın F-Pace SVR olduğunu belli eden ayrıntılar ise devasa fren disklerine eşlik eden kontrastlı fren kaliperleri, büyük ölçülü jantlar, ön ve arka kanatlar ve tabi ki de devasa dörtlü egzoz sistemi oluyor.
Dış görünümde az önce bahsettiğim detaylar dışında 2021 F-Pace SVR modeli, normal 2021 Jaguar F-Pace modelleriyle aynı detayları paylaşacak. Yani yeni ön ve arka farlar, yeni ızgara gibi detaylar, geçen sene makyajlanan Jaguar XE‘de gördüğümüz tasarım çizgilerinden etkilenecek.
SVR demek performans demek!
2021 Jaguar F-Pace’in dışı makyajlanacak olsa da, motor konusunda eski modeliyle aynı motoru kullanacak. Söz konusu 5.0 litrelik süperşarjlı V8, 542 beygir güç ve 680 Nm tork değerlerine sahip. 8 ileri otomatik şanzıman ile bütün gücü dört tekerleğe birden aktaran F-Pace SVR’nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 4.3 saniye. Bahsi geçen teknik veriler geçen seneki modele ait. Yani makyajlı modelde fazladan birkaç beygir veya daha iyi bir hızlanma değeri görebiliriz.
Apple
Apple, iPad Pro 2020 modelini duyurdu!
Apple, trackpad desteği sunan iPad Pro 2020 modelini tanıttı. Şirket yeni iPad’i YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video ile duyurdu. Yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi gibi kullanıcısını memnun edecek özellikleri de beraberinde getiriyor.
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Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPad Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyonu 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık deneyimi sağlıyor.
Apple iPad Pro 2020 donanım tarafında ise iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor.
Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 serisinin kamera sistemini andırıyor. Kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.
Apple iPad Pro Türkiye fiyatı da belli oldu
Apple, yaptığı duyuruyla birlikte yeni iPad Pro’nun fiyatını da açıkladı. Apple Türkiye’nin resmi sitesindeki bilgilere göre yeni iPad Pro’nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL
Genel
Porsche, 3 boyutlu yazıcıyla üretilecek koltuklarını tanıttı!
Porsche, geleneksel yarış koltuklarının yeni nesli olarak tanımlanan “3 boyutlu baskıdan tam-kova tipi yarış koltuğu” modelini tanıttı.
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Porsche‘nin halihazırdaki hafifletilmiş yarış koltuğunu temel alan bu 3 boyutlu (3B) koltuk, birden fazla katmanın sandviç şeklinde birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.
Temel katman, polipropilen ile 3B yazıcıyla yapılan markaya özgü içerikli bir “konfor katmanının” birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Söz konusu poliüretan temelli konfor katmanı nefes alabiliyor. Böylelikle sürücünün yolculuk boyunca koltuğunda rahat kalmasını sağlıyor.
Asıl dikkat çeken kısım ise bu konfor katmanında. 3B yazıcıyla üretiliyor olması onun özelleştirilme konusunda sınırlarının neredeyse olmadığı anlamına geliyor. Yani her sürücü, kendi vücut kıvrımlarına göre bu katmanı ürettirebiliyor ve söz konusu koltukla sürüşünü, mümkün olan en iyi şekilde yapması sağlanıyor.
Koltukların üst katmanı ise delikli yapıdaki Racetex döşemeyle kaplı. Bu kaplama, altında bulunan kafes benzeri “konfor katmanı” yapısının büyük bir kısmını gizlerken, üzerinde bulunan minik “pencereler” vasıtasıyla, o katmanı görebilmemizi sağlıyor.
Şunu da belirtmeliyim ki, bu koltuklar henüz prototip aşamasında. Fakat Porsche, bu koltukların üretileceğini doğruladı. Alman üretici bu sene 718 ve 911 modellerinde prototipleri test etmeye başlayacak. Testlerdeki geri bildirimleri projenin seri üretim tasarımlarına dahil edecek.
Söz konusu 3B koltukların seri üretim versiyonları yumuşak, orta ve sert olmak üzere üç farklı sertlik seviyesinde alınabilecek. 2021 ortalarında satışa sunulması planlanan bu koltuk serisinde, Porsche Exclusive Manufaktur‘da eskiden yer almış, bilindik bazı izlerin de yer alacağı söyleniyor.
Genel
2022 VW Amarok tasarım taslağı ortaya çıktı!
Alman üreticilerden bazılarının çekilmeye başladığı (Mercedes X-Sınıfı gibi) pikap pazarından umudunu kesmeyen Volkswagen (VW), yeni Amarok‘un tasarım taslağını paylaştı.
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Görseldeki tasarım taslağı doğrudan VW tarafından, markanın yıllık medya konferansı esnasında paylaşıldı. Bu tip tasarım taslaklarında abartı detayların yer aldığı bariz bir gerçek. Fakat bize verdiği ipuçlarına bakacak olursak yeni nesil Amarok, güncel modelinden daha dinamik ve cesur çizgilere sahip olacağının işaretini veriyor.
Göze çarpan detayları şişkin çamurluklar, yüksek şasi ve tamamen değişmiş, sportif ön yüz olarak sıralayabiliriz. Ayrıca agresif bir şekilde kesilen kısa tamponun altından gözüken amortisörler aracın off-road karakterini güçlendiren bir detay. Dediğim gibi bu tip çizimler abartı detaylar barındırdığı için bazı detaylar üretim versiyonunda yer almayabilir.
2019 yazında VW ve Ford‘un yaptığı anlaşmaya göre iki üretici, ticari araç segmentinde iş birliği yapmaya başladılar. Bu anlaşmanın ilk meyvesi ise yeni nesil Amarok ve Ranger modelleri olacak.
Orta boyutlu pikap pazarında boy gösterecek bu iki araç aynı altyapıyı kullansa da birbirinden farklı kimliklere bürünmüş şekilde, 2022 yılında karşımıza çıkacaklar. Kesin bir şey söylenmese de aynı tesiste üretilmeleri bile olası bir durum.