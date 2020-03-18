Jaguar F-Pace SVR, 2021 model yılı için makyajlanıyor!

2021 Jaguar F-Pace prototipleri, 2019 Aralık ayından beri yollarda geziyor. Fakat bu araçta diğerlerinde olmayan bazı detaylar bize, bu aracın F-Pace’in SVR versiyonu olduğunun sinyalini veriyor.

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Söz konusu fotoğraflar, “yeşil cehennem” lakabıyla da bilinen Nürburgring Pisti‘nde çekilmiş. Daha önce görüntülenen F-Pace prototipleri gibi SVR olan prototip de ağır kamuflajlı olarak test ediliyor.

Bu aracın F-Pace SVR olduğunu belli eden ayrıntılar ise devasa fren disklerine eşlik eden kontrastlı fren kaliperleri, büyük ölçülü jantlar, ön ve arka kanatlar ve tabi ki de devasa dörtlü egzoz sistemi oluyor.

Dış görünümde az önce bahsettiğim detaylar dışında 2021 F-Pace SVR modeli, normal 2021 Jaguar F-Pace modelleriyle aynı detayları paylaşacak. Yani yeni ön ve arka farlar, yeni ızgara gibi detaylar, geçen sene makyajlanan Jaguar XE‘de gördüğümüz tasarım çizgilerinden etkilenecek.

SVR demek performans demek!

2021 Jaguar F-Pace’in dışı makyajlanacak olsa da, motor konusunda eski modeliyle aynı motoru kullanacak. Söz konusu 5.0 litrelik süperşarjlı V8, 542 beygir güç ve 680 Nm tork değerlerine sahip. 8 ileri otomatik şanzıman ile bütün gücü dört tekerleğe birden aktaran F-Pace SVR’nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 4.3 saniye. Bahsi geçen teknik veriler geçen seneki modele ait. Yani makyajlı modelde fazladan birkaç beygir veya daha iyi bir hızlanma değeri görebiliriz.