2022 VW Amarok tasarım taslağı ortaya çıktı!

Alman üreticilerden bazılarının çekilmeye başladığı (Mercedes X-Sınıfı gibi) pikap pazarından umudunu kesmeyen Volkswagen (VW), yeni Amarok‘un tasarım taslağını paylaştı.

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Görseldeki tasarım taslağı doğrudan VW tarafından, markanın yıllık medya konferansı esnasında paylaşıldı. Bu tip tasarım taslaklarında abartı detayların yer aldığı bariz bir gerçek. Fakat bize verdiği ipuçlarına bakacak olursak yeni nesil Amarok, güncel modelinden daha dinamik ve cesur çizgilere sahip olacağının işaretini veriyor.

Göze çarpan detayları şişkin çamurluklar, yüksek şasi ve tamamen değişmiş, sportif ön yüz olarak sıralayabiliriz. Ayrıca agresif bir şekilde kesilen kısa tamponun altından gözüken amortisörler aracın off-road karakterini güçlendiren bir detay. Dediğim gibi bu tip çizimler abartı detaylar barındırdığı için bazı detaylar üretim versiyonunda yer almayabilir.

Şu an satışta bulunan Ford Ranger Şu an satışta bulunan VW Amarok

2019 yazında VW ve Ford‘un yaptığı anlaşmaya göre iki üretici, ticari araç segmentinde iş birliği yapmaya başladılar. Bu anlaşmanın ilk meyvesi ise yeni nesil Amarok ve Ranger modelleri olacak.

Orta boyutlu pikap pazarında boy gösterecek bu iki araç aynı altyapıyı kullansa da birbirinden farklı kimliklere bürünmüş şekilde, 2022 yılında karşımıza çıkacaklar. Kesin bir şey söylenmese de aynı tesiste üretilmeleri bile olası bir durum.