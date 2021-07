2021 iPhone Fotoğrafçılık ödülü iPhone 7’nin!

Bilindiği üzere her sene iPhone akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraflardan oluşan bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya göre yarışma sonucunda kazanan kişi ve kullandığı telefon modeli açıklanıyor. Yarışmanın bu sene yapılan ayağında ise kazanan fotoğrafı çeken telefon iPhone 7 oldu.

Eski bir fotoğrafçının dediği gibi; en iyi fotoğraf makinesi cebinizde bulunan fotoğraf makinesidir. Bu yönden de bakacak olursak dünyada da bir günde milyonlarca fotoğraf çekildiğini düşünürsek bunlarında bir çoğunun iPhone telefonlar ile çekildiğini söylersek hiçte yanlış olmaz. Ödülü kazanan telefonun iPhone 7 olması aslında çok şaşırtıcı olsa da yeni nesil iPhone telefonlar ile kafa tutabilecek bir kamera performansı olduğunu görüyoruz.

Soğuk ve donmuş Transilvanya kışlık arazisinde iki çobanın bu fotoğrafı en beğenilen fotoğraf seçilmiş. Ortamın kasveti de düşünülünce ilginç ve değişik bir sonuç ortaya çıkmış. Büyük ödül de Hırvatistanlı Istvan Kerekes’e gitmiş.

Birçok kategoride yapılan yarışmada iPhone 7 “Diğer” kategorisinde de birinciliği elde etti. “New Clothes for the Pole” adı verilen fotoğrafı Çinli Zerry Song çekmiş.

Doğa temalı fotoğrafları birçok kişinin sevdiği bir gerçek. Ancak zor bir kategori olduğunu da söyleyebiliriz. Bu şekilde zor bir alanda yarışırken birçok fotoğraf arasından birinci olmak da kolay değil tabiki. Burada da “Pondering the Positives” adlı fotoğrafı Avusturalyalı Christian Horgan iPhone X ile çekmiş. Gerçekten de etkileyici bir kare olduğunu söyleyebiliriz.

Avusturalyalı Glenn Homann ise Abstract kategorisinde renklerin birbirine bağlandığı ve bir yol ile kesiştiği bu fotoğraf ile kategori birincisi olmayı başarmış. Fotoğrafı da iPhone 11 Pro ile çekmiş.

Hayvan fotoğrafçılığı en zor kategorilerden bir tanesidir. Çünkü fotoğrafı çekilen hayvanın sürekli hareket halinde olması fotoğrafın kötü çıkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden de fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Ancak burada Hollandalı Laila Bakker iPhone 11 Pro Max ile bir iguanayı çok iyi bir şekilde çekmeyi başarmış.

Mimari kategorisi ise diğerleri kadar zorlu olmasa da birçok farklı açıyı bir arada yakalamak ve o perspektifi oluşturmak yetenek istiyor. Burada da Çinli Yuexiang Wang görece eski sayılabilecek iPhone 8 Plus telefonuyla güzel bir kare yakalamış.

Eğer siz de diğer kategorilere ve bu kategorilerdeki iPhone telefonlar ile çekilen diğer kazananların fotoğraflarına bakmak isterseniz buradaki sayfadan fotoğraflara ulaşabilirsiniz.