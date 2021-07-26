GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?

General Mobile markası, piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarla yerli üreticiler arasında her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir marka. Özellikle GM Discovery ve GM 9 Pro modelleri zamanında çok satmış ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilmişti. Benzer bir durum GM 21 Pro için de söz konusu oldu. Şuanda piyasada en çok merak edilen akıllı telefon modellerinden biri olan GM 21 Pro, bakalım kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?

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GM 21 Pro’yu kimler tercih etmeli

GM 21 Pro’nun arka kapağı Oppo’nun Reno4 Pro modelini çok yüksek derecede anımsatıyor. Tasarımın özgün olmaması bir eleştiri konusu olsa da; Oppo’nun Reno ailesine benzer tasarımda bir cihaz kullanmak isteyenler için GM 21 Pro’yu cazip bir akıllı telefon haline getiriyor. Fakat yine de bizde GM 21 Pro, özgün bir tasarıma sahip olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Üstelik tasarımda bu esinlenme yapılırken belli noktalarda maliyetten de kırpılmış. Örneğin Reno4 Pro’da parmak izi okuyucu ekran altına yerleştirilmiş durumdayken GM 21 Pro’da arka kapağa yerleştirilmiş durumda. Ayrıca genel olarak bütçe dostu olması gerektiğini düşündüğümüz GM 21 Pro modelinin fiyat anlamında da beklenilen düzeyi yakalayamamış olması bizleri üzüntüye uğrattı.

General Mobile’ın en büyük sıkıntısı: “Yazılım Güncellemesi”

General Mobile satın alan kullanıcılar, yazılım güncellemeleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadılar. Aylarca hatta yıllarca yeni sürümlere dair güncelleme bekleyen General Mobile kullanıcıları, maalesef bu konuda hayal kırıklığına uğradılar. Haliyle kullanıcılar kanadında GM modellerine karşı bu konuda bir ön yargı oluştu. Bu ön yargıya dayanarak GM 21 Pro modelinin de yazılım güncellemesi alabilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Yani güncelleme almak isteyen kullanıcılar, GM 21 Pro modelini tercih ederken 2 kere düşünmeli.

GM 21 Pro’nun eleştirilecek bir diğer noktası da ekran paneli. Ekran panelinin, 1080p çözünürlükte olmasına rağmen beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz. Bize kalırsa daha kaliteli bir panel tercih edilmeliydi.

GM 21 Pro’nun en önemli artısı Helio G90’la sunulması. Helio ailesinin G serisi “Gaming” yani oyun odaklı olduğu için performans noktasında da ciddi bir başarım gösterebiliyor. Özellikle G85, G90T ve G95 serisi işlemcilerde gördüğümüz yüksek performans, G90 için de geçerli. G90 her ne kadar güç tüketimi konusunda dikkatli davranmasa da; iş performansa gelince talepleri büyük oranda karşılayabiliyor.

Fotoğraf performansına gelince de, GM 21 Pro’nun kamerasının beklentilerimizin üstünde olduğunu söyleyelim. Şayet kamera performansı tarafında GM 21 Pro beni şaşırtmayı başardı. Çekilen fotoğrafları telefonunuzun ekranından değil de bilgisayar ekranında kontrol ettiğiniz zaman fotoğrafların kalitesi sizleri daha da memnun ediyor. Ne yazık ki burada panel kalitesinin ortalama altında kalmasından dolayı cihazın yeteri kadar iyi fotoğraf çekemediği gibi bir algı yaratsa da; en azından kaliteli bir panelle çektiğiniz fotoğrafları görüntülediğiniz zaman cihazın gayet kaliteli fotoğraf çekebildiğini de fark ediyorsunuz.