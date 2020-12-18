2020’nin en iyi televizyon şovları

Televizyon, geçirdiğimiz pandemi sürecinde bize fazlasıyla destek oldu. Kültür kurumlarının çoğu kapandığında, küçük ya da büyük ekranlar bize zevk alacağımız şeyler sundu. Bunun yanında sevdiklerimizle konuşabileceğimiz konuları da beraberinde getirdi. Pandemi dönemi boyunca dizilerin ve filmlerin çekimi de durduğu için insanlar eski şovları merakla izlemeye başladı.

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Televizyon şovları, pandemide de izleyicilerle

Birçok dizi ve film sunan platform var. Özellikle Netflix, dizi ve film izleme platformlarının öncüsü. Bu platformlar 2020 senesi boyunca kullanıcılar için bir çıkış yolu oldu. Kullanıcılar, kendi zevk ve isteklerine göre bu dizi ve filmleri seçse de bazı şovlar geniş kitlelere ulaşmayı başardı. 2020 yılının en çok izlenen şovlarını sizler için bir araya getirdik.

En çok izlenen 6 TV şovu

“Dare Me”

Bilindiği üzere Dare Me, 2019 yılında gösterime girdi. Sizinin geri kalan 10 bölümü 2020’de yayınlandı ve iki yılın da en iyi dramları arasına girmeyi başardı. Megan Abbott’un kitabından uyarlanan dizi, lisedenin iki amigo kızı olan Beth ve Addy arasındaki mükemmel dostluğu ve hırslı yeni koçları Colette French’in hayatlarına olan etkisini anlatıyor. Dizinin gelecek sezonu iptal edilse de, oyuncular ve işlenen konu oldukça inanılmazdı.

“The Good Lord Bird”

James McBride romanından uyarlanan şov, Amerikalıların yanlış aktarılan tarihlerini anlatıyor. Şov, eski köle Onion’ın hikayesini konu alıyor. Dizide, Oscar adayı aktör Ethan Hawke, Onion’ı evine alan kölelik karşıtı John Brown karakterine hayat veriyor. Bir sezon olan dizi, devrimin dağınık çalışmasına, komik ve keskin bir bakış sağlıyor.

“Ted Lasso”

Eğer uyumadan önce televizyon şovları izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam size göre. Şov, bir Amerikan futbolu koçu olan Ted Lasso, İngiltere’deki sorunlu bir futbol takımına liderlik etmek için işe alınır. Ted Lasso’nun bu işe alınması herkesi şaşırtır. Fakat Ted’in atladığı şey bu rezalet takımın düşüşünü üstlenmek zorunda kalacağıdır. Şovun amacı, kötü durumlarda pozitif ve iyi bir insan olmanın ne anlama geldiğini göstermektir. Diğer şovlar gibi 1 sezon olan dizi, sevenleriyle yeni bölümlerini buluşturmak için sabırsızlanıyor.

“The Queen’s Gambit”

Walter Tevis‘in 1983 tarihli aynı adlı romanına dayanan bir Amerikan dramatik televizyon mini dizisidir. 23 Ekim 2020′de Netflix’te yayınlandı. The Queen’s Gambit hedefi dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak olan Elizabeth Harmon isimli satranç dahisi bir öksüzün sekiz ila yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşam öyküsünü takip ediyor. Hikâye 1950’lerin ortasından 1960‘lara doğru uzanıyor. Yayınlandığından beri çok rağbet gören dizi, izleyicileri eski yıllara götürdü.

“The Last Dance”

Jordan’ın Chicago Bulls ile son yılını izleyen derinlemesine, daha önce hiç görülmemiş görüntülerle çerçevelenen süperstarın kariyeri, eski takım arkadaşları, rakipler ve His Airness‘in kendisiyle yapılan röportajların yer aldığı şov 10 bölümlük bir şölen sunuyor. Jordan‘ın katılımıyla şov, genel olarak bakıldığında bir belgesele dönüşüyor.