Genel
2020’nin en iyi televizyon şovları
Televizyon, geçirdiğimiz pandemi sürecinde bize fazlasıyla destek oldu. Kültür kurumlarının çoğu kapandığında, küçük ya da büyük ekranlar bize zevk alacağımız şeyler sundu. Bunun yanında sevdiklerimizle konuşabileceğimiz konuları da beraberinde getirdi. Pandemi dönemi boyunca dizilerin ve filmlerin çekimi de durduğu için insanlar eski şovları merakla izlemeye başladı.
İlginizi çekebilir: Netflix izleme geçmişi silme rehberi
Televizyon şovları, pandemide de izleyicilerle
Birçok dizi ve film sunan platform var. Özellikle Netflix, dizi ve film izleme platformlarının öncüsü. Bu platformlar 2020 senesi boyunca kullanıcılar için bir çıkış yolu oldu. Kullanıcılar, kendi zevk ve isteklerine göre bu dizi ve filmleri seçse de bazı şovlar geniş kitlelere ulaşmayı başardı. 2020 yılının en çok izlenen şovlarını sizler için bir araya getirdik.
En çok izlenen 6 TV şovu
“Dare Me”
Bilindiği üzere Dare Me, 2019 yılında gösterime girdi. Sizinin geri kalan 10 bölümü 2020’de yayınlandı ve iki yılın da en iyi dramları arasına girmeyi başardı. Megan Abbott’un kitabından uyarlanan dizi, lisedenin iki amigo kızı olan Beth ve Addy arasındaki mükemmel dostluğu ve hırslı yeni koçları Colette French’in hayatlarına olan etkisini anlatıyor. Dizinin gelecek sezonu iptal edilse de, oyuncular ve işlenen konu oldukça inanılmazdı.
“The Good Lord Bird”
James McBride romanından uyarlanan şov, Amerikalıların yanlış aktarılan tarihlerini anlatıyor. Şov, eski köle Onion’ın hikayesini konu alıyor. Dizide, Oscar adayı aktör Ethan Hawke, Onion’ı evine alan kölelik karşıtı John Brown karakterine hayat veriyor. Bir sezon olan dizi, devrimin dağınık çalışmasına, komik ve keskin bir bakış sağlıyor.
“Ted Lasso”
Eğer uyumadan önce televizyon şovları izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam size göre. Şov, bir Amerikan futbolu koçu olan Ted Lasso, İngiltere’deki sorunlu bir futbol takımına liderlik etmek için işe alınır. Ted Lasso’nun bu işe alınması herkesi şaşırtır. Fakat Ted’in atladığı şey bu rezalet takımın düşüşünü üstlenmek zorunda kalacağıdır. Şovun amacı, kötü durumlarda pozitif ve iyi bir insan olmanın ne anlama geldiğini göstermektir. Diğer şovlar gibi 1 sezon olan dizi, sevenleriyle yeni bölümlerini buluşturmak için sabırsızlanıyor.
“The Queen’s Gambit”
Walter Tevis‘in 1983 tarihli aynı adlı romanına dayanan bir Amerikan dramatik televizyon mini dizisidir. 23 Ekim 2020′de Netflix’te yayınlandı. The Queen’s Gambit hedefi dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmak olan Elizabeth Harmon isimli satranç dahisi bir öksüzün sekiz ila yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ettiği yaşam öyküsünü takip ediyor. Hikâye 1950’lerin ortasından 1960‘lara doğru uzanıyor. Yayınlandığından beri çok rağbet gören dizi, izleyicileri eski yıllara götürdü.
“The Last Dance”
Jordan’ın Chicago Bulls ile son yılını izleyen derinlemesine, daha önce hiç görülmemiş görüntülerle çerçevelenen süperstarın kariyeri, eski takım arkadaşları, rakipler ve His Airness‘in kendisiyle yapılan röportajların yer aldığı şov 10 bölümlük bir şölen sunuyor. Jordan‘ın katılımıyla şov, genel olarak bakıldığında bir belgesele dönüşüyor.
Genel
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
İlginizi çekebilir: Apple Facebook’a tokat gibi cevap verdi!
Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
Genel
The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy M12 modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Genel
Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.
İlginizi çekebilir: Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.
AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.
Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.
AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Carscoops
Forumdan Son Mesajlar
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 2 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce