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2020’de iPhone 7 kullanmak – 4 yıl sonra alınır mı?
2020’de kullanmak serimizin yeni konuğu iPhone 7 oldu. 2016 yılının sonlarına doğru çıkan iPhone 7, günümüz şartlarında hala sıfır olarak satılan bir akıllı telefon. Peki, cihaz bize bugünün şartlarında neler sunuyor?
2020’de iPhone 7 kullanmak
Cihaz, 2016 yılının Eylül ayında satışa çıkmıştı. Bugüne ise hala sıfır olarak satılıyor ve 32 GB’lık sürümü 3200 TL civarında bulunabiliyor. Ayrıca bizim kullandığımız model “iPhone’a Android kurduk” videosu için satın aldığımız ve pili de yeni değiştirilmiş bir model.
Telefonu 2020 yılında kullandığımızda, tasarımsal açıdan günümüz cihazlarına göre 4.7 inç ekran boyutuyla oldukça küçük olması dikkatimizi çekti. Zira telefon tek elle dahi kullanılabiliyor ve 138 gram ağırlığıyla da oldukça hafif. Ayrıca stereo hoparlör olması da, yine güzel bir detay. Ekran deneyimi konusunda ise telefonun küçük ekranlı olması dışında panel kalitesi anlamında bugünün cihazlarından pek eksiği yok. Gerek parlaklığı gerekse de geniş renk gamutu gibi özellikleriyle gayet canlı bir ekran deneyimi sunuyor.
Performans konusunda iPhone bildiğiniz gibi 🙂 2 GB RAM’li olmasına ve 4 yıllık bir cihaz olmasına rağmen telefonu kullanırken gerek oyunlarda gerekse de uygulamalarda hiç takılma ve kasma gibi sorunlar yaşamıyorsunuz. Ancak tabii ki eğer 32 GB’lık sürümü konu alırsak, bu depolama alanının yeterli olmayacağını söylemek gerekiyor. Kamera konusunda ise belki de yıllardır eskitmişliğini en çok burada görüyoruz. Zira telefonun kamera performansı, her ne kadar ışığın iyi olduğu alanlarda yeterli olsa da düşük ışık performansı bugünün cihazlarına göre çok geride. Ayrıca ön kamera da aynı şekilde yetersiz.
Cihazın en büyük dezavantajı ise pil. Zira telefonun pili yeni değişmesine rağmen 4 saat ancak ekran süresi alıyor ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi günü çıkartamıyor.
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Realme 6i, 5i, Redmi Note 8, 7, GM 9 Pro, Mi A3 | Pil Maratonu
Pil Maratonu serimize yeni cihazlarla devam ediyoruz. Pil Maratonu serisinde, 6 akıllı telefonun ekran sürelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım hangi cihaz kazanacak?
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Pil Maratonu serimizde, General Mobile GM 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Xiaomi Mi A3, realme 6i, realme 5i, olmak üzere altı cihazımızı test masasına yatırıyoruz. Yeni serimizde, yeni koşullarımız mevcut. Peki bunlar neler?
Pil Maratonu serisi nasıl yapılıyor?
- Testte kullanılan tüm cihazlar, %100’e kadar şarj ediliyor.
- Testimize başladığımız dakika itibarıyla tüm cihazların kabloları sırasıyla çıkarılır.
- Test esnasında cihazlarda aynı anda uygulamalar ve oyunlar çalıştırılır.
- Tüm cihazların, Play Store’dan indirdiğimiz BatteryPro programı eşliğinde pil ve sıcaklık değerlerine bakılır.
- Belli periyodik aralıklarla, cihazlarımızın batarya değerlerini video esnasında kontrol ediyoruz.
Sırasıyla hangi oyunları ve uygulamaları kullandık?
Uygulamalarımızı ve oyunlarımızı seçerken, ekranı açık tutabilecek olanları tercih ettik. Sırasıyla kullandığımız tüm uygulamaları ve oyunları sırasıyla görebilirsiniz:
- CPU Throttling Test (Bir saat)
- Facebook (Bir saat)
- TikTok (Bir saat)
- Kamera (Yarım saat aralıklarla tüm cihazlardan video kaydı aldık.)
- Instagram (Bir saat)
- Youtube Music (Bir saat)
- TikTok (Bir saat)
- AnTuTu BenchMark (Bir saat)
- Instagram (Bir saat)
- YouTube Music ( Yarım saat)
- Facebook ( Yarım saat)
- TikTok (Yarım saat)
- Youtube (Bir saat)
- Temple Run 2 (Yarım saat)
- Asphalt 9 (Yarım saat)
- Temple Run 2 (Yarım saat)
Pil Maratonu test cihazlarının batarya kapasiteleri neler?
GM 9 Pro: 4000 mAh
Redmi Note 8: 4500 mAh
Redmi Note 7: 4035 mAh
Xiaomi Mi A3: 5000 mAh
realme 6i: 5000 mAh
realme 5i: 5.000 mAh
Testimizin galibi kim? Hangi telefon kaç saat ekran süresi veriyor?
realme 5i: 12 saat 45 dakika
Xiaomi Mi A3: 11 saat 41 dakika
realme 6i: 11 saat 20 dakika
GM 9 Pro: 9 saat 48 dakika
Redmi Note 8: 8 saat 7 dakika
Redmi Note 7: 7 saat 33 dakika
Akıllı Telefon
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin iki popüler akıllı telefonunu kıyaslıyoruz. Bugünün güncel fiyatlarıyla Redmi Note 9S mi, yoksa Redmi Note 8 Pro mu?
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Güncel fiyatlar
Bugün internette gördüğümüz Xiaomi Türkiye garantili fiyatlar şu şekilde:
- Redmi Note 8 Pro – 2700 TL (64 GB)
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Redmi Note 9S – 2800 TL (64 GB)
Ancak bu noktada Note 8 Pro modelinin hem 64 GB hem de 128 GB depolama olan sürümünde 6 GB RAM olduğunu, Redmi Note 9S modelinde ise baz modelde 4 GB, üst versiyonda ise 6 GB RAM olduğunu unutmayın.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Tasarım ve ekran farkılıkları
Her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorila Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığınızda Note 9S modelinde delik çentik, Note 8 Pro modelinde ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Her iki modelin de kalınlıkları birebir aynı ve ağırlıkları da çok benzer. Tasarımsal açıdan iki cihazın ayrıldığı konu parmak izi sensörü. Note 9S modelinde yan tarafta, Note 8 Pro modelinde ise arka tarafta yer alıyor. Ayrıca Note 9S modelinde çift SIM kart + microSD kart kullanılabiliyorken, Note 8 Pro modelinde hibrit yapı yer alıyor. Yani çift SIM kart kullanmak isterseniz microSD kart kullanamıyorsunuz.
Ekrana geçtiğimizde Note 9S modelinde yer alan 6.67 inç boyutlu ekran, Redmi Note 8 Pro modelindeki 6.53 inç boyutlu ekrana göre daha büyük. Her iki cihazda da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Parlaklık konusunda ise 640 nit parlaklığı ile Redmi Note 8 Pro, 575 nit parlaklığına göre Redmi Note 9S’ten daha parlak bir ekran sunuyor.
Performans kıyaslaması
Redmi Note 9S modelinde Snapdragon 720G, Redmi Note 8 Pro modelinde ise MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alıyor. Bu iki işlemci sundukları işlem ve grafik performansıyla çok benzer sonuçlar veriyor. Hem sentetik testlerde hem de oyun testlerinde bunu görebiliyoruz. Ancak iş güç verimliliği kısmına geldiğinde, Snapdragon 720G‘nin çok daha iyi olduğu su götürmez bir gerçek.
Donanım tarafında ayrıca RAM konusunda iki cihaz ayrılıyor. Zira Note 9S‘in baz modelinde 4 GB RAM yer alırken, Redmi Note 8 Pro modelinde her iki sürümde de 6 GB RAM bulunuyor.
Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Kamera
Her iki model de arka tarafta 4 kamera yer alıyor ve şöyle sıralanıyor:
Redmi Note 9S: 48 MP (ISOCELL Bright GM2) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 2 MP derinlik
Redmi Note 8 Pro: 64 MP (Samsung GW1) ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik
Fotoğraf sonuçlarına baktığımızda özellikle düşük ışıktaki başarısı nedeniyle Redmi Note 9S‘in gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar verdiği aşikar.
Batarya performansı
Redmi Note 9S modelinde 5020 mAh, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh batarya bulunuyor. İki telefon da 18W hızlı şarj destekliyor. Hem kapasite farkı hem de işlemci farkı dolayısıyla pil ömrü konusunda da açık ara galip Redmi Note 9S oluyor.
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Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi
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Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük
Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.
Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.
Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.
Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.