Cyberpunk 2077 geliştiricileriyle yönetim arasındaki gerilim büyüyor!

Microsoft Store platformunda, Xbox One oyun konsolu sahipleri Cyberpunk 2077 ile alakalı olarak bugün itibariyle uyarı görmeye başlayacaklar. Dijital mağazasına eklediği uyarıda, Cyberpunk 2077’yi oynayacaklara performans sorunlarıyla cebelleşebileceklerini söyleyen Microsoft, güncelleme çıkana kadar sorunların devam edeceğinin altını çiziyor.

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Cyberpunk 2077, oyun dünyasının yaralı ceylanına döndü

Oyun dünyası şu sıralar gözünü fal taşı gibi açmış ve Cyberpunk 2077’de yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077, Xbox One / PlayStation ve PC’de geçen haftadan itibaren piyasaya sürülmüş ancak piyasaya sürülen tek şey Cyberpunk 2077’nin kendisi olmamıştı. Zira oyunu uzun zamandır heyecanla bekleyen özellikle Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077’nin beraberinde getirdiği hatalar nedeniyle ilk günden beridir oyunda yaşadıkları akıl almaz hataları ve performans sorunlarını dillendiriyorlar.

Hal böyle olunca bütün Xbox ve PlayStation kullanıcıları hep bir ağızdan tepkiler göstermeye başlamış ve en nihayetinde çoğu kişi oyun iade etmişti. Üstüne üstlük Sony daha radikal bir karar alarak Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırmıştı. Microsoft ise oyunu kaldırmadı, ancak bugünden itibaren mağazasına Cyberpunk 2077 hakkında uyarılar eklemeye başladı.

Eklediği uyarıda Cyberpunk 2077’yi oynayacak olanları olası performans sorunlarına karşı bilgilendiren yazılım devi, problemlerin güncelleme çıkana kadar devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren Microsoft Store’daki Cyberpunk 2077 bölümünde görülecek uyarının tam hali şu şekilde:

“Kullanıcılar, güncelleme çıkana kadar bu oyunu Xbox One konsollarında oynarken performans sorunları yaşayabilirler.”

Cyberpunk 2077’nin başına gelenler tabiri caizse belki de pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. En kötüsü de, Sony’nin oyunu PlayStation Store’dan kaldırmasına kadar sebep olacak problemlerin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, bugün itibariyle Cyberpunk 2077’ye 1.05 güncellemesini konsollar için kullanıma sundu. Bu yamayla birlikte sorunların tümden ortadan kalkıp kalkmadığıysa henüz belli değil, bu anca oyunculardan gelen geri bildirimlerde belli olacak.

Bu arada dün paylaştığımız rehberimizde, Cyberpunk 2077 para iadesi alma sürecinden detaylıca bahsetmiştik. İsterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak rehberimizi okuyabilirsiniz.