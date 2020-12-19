Oyun
Cyberpunk 2077 geliştiricileriyle yönetim arasındaki gerilim büyüyor!
Cyberpunk 2077 gündemde kalmaya devam ediyor. Oyunun geliştirici ekibi ile CD Projekt Red yönetimi arasındaki gerilim de devam ediyor.
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Cyberpunk 2077 geliştiricileri oldukça sinirli!
Cyberpunk 2077 olaylı çıkışının ardından oyun gündeminde kalmaya devam ediyor. Merakla beklenen ancak çıkış yaptığı ilk günden bu yana sorunlar nedeniyle oldukça tepki toplayan oyun, CD Projekt Red‘e de oldukça zarar verdi. Hisse düşüşleri nedeniyle neredeyse 1 milyar dolar kaybeden firmada ise sular pek durulmuşa benzemiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre oyunun geliştirici ekibi, firmanın yönetici kadrosu ile toplantı yaparak bir grup sorular sordu. Oldukça sert soruların da yer aldığı diyalog sayesinde geliştiricilerin ne kadar sinirli olduğu da ortaya çıktı.
Yönetime, oyunu hazır olmadığını bildikleri halde neden hazırmış gibi pazarladıklarını sora geliştiriciler, kendilerinin özellikle neden dinlenmediklerini fazlasıyla merak ettiklerini söylediler. Öte yandan ağır mesai şartlarını da sorgulayan geliştiriciler, bu konuda da rahatlık sunulmadığından şikayetçi oldular. Konu hakkında yorum yapmaktan çekinen CD Projekt Red yönetimi, zor durumdan çıkış yapabilmek için seçenekleri değerlendiriyor. PlayStation cephesinde oyunu mağazadan kaldırılan firma, bir an önce oyunu toparlayıp oyuncular ile arasını düzeltmeyi hedefliyor. Konsol cephesine 1.05 güncellemesini dağıtan firma, yakın zamanda PC içinde bir güncelleme dağıtacak. Bakalım Cyberpunk 2077 ile oyuncuların arası tam olarak düzelebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belli oldu!
Playstation Blog tarafından, 2.5 milyondan fazla oyuncunun oylarıyla, 2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belirlendi. The Game Awards’ta yılın oyunu ödülünü almayı başaran The Last Of Us: Part II, 2020’nin en iyi PlayStation oyunu oldu.
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2020 yılının en iyi PlayStation oyunları
- En İyi Hikaye Anlatımı: The Last of Us Part II
- En İyi DualSense Kullanımı: Astro’s Playroom
- En İyi Erişilebilirlik Özellikleri: The Last of Us Part II
- En İyi Grafiksel Gösteri: The Last of Us Part II
- En İyi Sanat Yönetimi: Ghost of Tsushima
- En İyi Müzik: The Last of Us Part II
- En İyi Ses Tasarımı: The Last of Us Part II
- En İyi Multiplayer: Call of Duty: Warzone
- En İyi Spor Oyunu: Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2
- En İyi Yeni Karakter: Miles Morales, Spider-Man (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)
- En İyi Bağımsız Oyun: Fall Guys: Ultimate Knockout
- Yılın En İyi Oyun Anı: The Last of Us Part II: Final Showdown
- En İyİ PS VR Deneyimi: Star Wars Squadrons
- PS4 Yılın En İyi Oyunu: The Last of Us Part II
- PS5 Yılın En İyi Oyunu: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- En Çok Beklenen Oyun: New God of War title
- Yılın En İyi Stüdyosu: Naughty Dog
Oyun
Microsoft’tan Xbox One kullanıcılarına Cyberpunk 2077 uyarısı!
Microsoft Store platformunda, Xbox One oyun konsolu sahipleri Cyberpunk 2077 ile alakalı olarak bugün itibariyle uyarı görmeye başlayacaklar. Dijital mağazasına eklediği uyarıda, Cyberpunk 2077’yi oynayacaklara performans sorunlarıyla cebelleşebileceklerini söyleyen Microsoft, güncelleme çıkana kadar sorunların devam edeceğinin altını çiziyor.
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Cyberpunk 2077, oyun dünyasının yaralı ceylanına döndü
Oyun dünyası şu sıralar gözünü fal taşı gibi açmış ve Cyberpunk 2077’de yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077, Xbox One / PlayStation ve PC’de geçen haftadan itibaren piyasaya sürülmüş ancak piyasaya sürülen tek şey Cyberpunk 2077’nin kendisi olmamıştı. Zira oyunu uzun zamandır heyecanla bekleyen özellikle Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077’nin beraberinde getirdiği hatalar nedeniyle ilk günden beridir oyunda yaşadıkları akıl almaz hataları ve performans sorunlarını dillendiriyorlar.
Hal böyle olunca bütün Xbox ve PlayStation kullanıcıları hep bir ağızdan tepkiler göstermeye başlamış ve en nihayetinde çoğu kişi oyun iade etmişti. Üstüne üstlük Sony daha radikal bir karar alarak Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırmıştı. Microsoft ise oyunu kaldırmadı, ancak bugünden itibaren mağazasına Cyberpunk 2077 hakkında uyarılar eklemeye başladı.
Eklediği uyarıda Cyberpunk 2077’yi oynayacak olanları olası performans sorunlarına karşı bilgilendiren yazılım devi, problemlerin güncelleme çıkana kadar devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren Microsoft Store’daki Cyberpunk 2077 bölümünde görülecek uyarının tam hali şu şekilde:
“Kullanıcılar, güncelleme çıkana kadar bu oyunu Xbox One konsollarında oynarken performans sorunları yaşayabilirler.”
Cyberpunk 2077’nin başına gelenler tabiri caizse belki de pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. En kötüsü de, Sony’nin oyunu PlayStation Store’dan kaldırmasına kadar sebep olacak problemlerin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, bugün itibariyle Cyberpunk 2077’ye 1.05 güncellemesini konsollar için kullanıma sundu. Bu yamayla birlikte sorunların tümden ortadan kalkıp kalkmadığıysa henüz belli değil, bu anca oyunculardan gelen geri bildirimlerde belli olacak.
Bu arada dün paylaştığımız rehberimizde, Cyberpunk 2077 para iadesi alma sürecinden detaylıca bahsetmiştik. İsterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak rehberimizi okuyabilirsiniz.
Güncelleme
Cyberpunk 2077 1.05 yaması konsollara çıktı: İşte düzeltilen hatalar
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını Xbox ve PlayStation konsollarına yayınladı. Önümüzdeki günlerde PC’ye de çıkacak olan güncelleme oyundaki görevlerde ve karakterlerde meydana gelen hataları, performans sorunlarını, NPC’lerin tepki süresini ve daha bir sürü sorunu düzeltiyor.
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Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdiği günden beri sürekli oyunculara yaşattığı sorunlarla gündemde. Öyle ki, Sony’nin Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store bünyesinden kaldırmasına sebep olan mevzu bahis hatalar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise, Cyberpunk 2077’deki hataları düzelteceğine dair söz vermiş ve bu bağlamda oyuna kapsamlı bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını söylemişti.
CD Projekt Red nihayet sözünü tuttu ve Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Xbox ve PlayStation oyun konsolları için yayınlanan 1.05 güncellemesi henüz PC’ler için mevcut değil, ancak CD Projekt Red yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde aynı yamayı Cyberpunk 2077’nin PC sürümüne de yayınlayacağını söyledi.
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin ağırlıklı olarak oyundaki karakterlerde meydana gelen sinir bozucu hataları düzelttiği belirtiliyor. Düzeltilen hatalar arasında; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor. CD Projekt Red, spesifik olarak konsollarda düzeltilen en önemli hatalardan birinin Kromatik Sapma ve Film Greni modları açıkken görüntünün keskinliğinin bozulması olduğunu belirtti.
Bunlar dışında 1.05 güncellemesiyle beraber Cyberpunk 2077 oyunundaki düzeltilen önemli hataların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
- Siper alan NPC’lerin tepki süreleri iyileştirildi.
- Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.
- Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.
- [Xbox] Synaptic Accelerator etkinken savaşa girmek artık oyuncu sağlık çubuğunun görüntülenmemesine neden olmuyor.
- Birkaç aracın görünümü düzeltildi.
- Cyberpunk 2077 AVX komut setinin kullanımı kaldırıldı, böylece AVX’i desteklemeyen işlemcilerde Prologue’un sonunda meydana gelen çökmeler düzeltildi.
- Silah artı işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.
- Arabadan çıktıktan sonra envanter menüsünü ilk kez açar açmaz, menü artık kapanmayacak.
- Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, sağ üst köşede beliren görev günlüğü düğmesinin çalışmama sorunu giderildi.
- Jackie artık The Pickup veya The Heist’te kaybolmayacak .
- Sweet Dreams’de Stefan’dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellemeyecek.
- AMD Ryzen işlemcili bilgisayarlar için performans iyileştirmeleri yapıldı. [PC’ye yakında çıkacak]
Bu haberimizde yalnızca düzeltilen en önemli hatalara yer verdik. Ancak Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin düzelttiği problemler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan tam güncelleme notlarına buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
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