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2020 SEAT Leon yeni tasarımı ile görücüye çıktı!
2020 Seat Leon, düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı tamamen değişen yeni Leon, daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaad ediyor.
C segmentinde rekabete katılacak olan otomobilin eli oldukça kuvvetli. Düzenlenen tanıtımda Leon’un hem hatchback hem de station wagon versiyonu tanıtıldı. Düzenlenen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılan dördüncü jenerasyon, tasarım noktasındaki yeni çizgileriyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.
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2020 Seat Leon ölçülerine bakarsak, uzunluğu 4,368 mm, genişliği 1,800 mm, yüksekliği 1,456 mm, aks mesafesi ise 2,686 mm olarak ölçülüyor. Bu da yeni nesil Leon’un selefine kıyasla 86 mm daha uzun ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yükseklik ve genişlik ise güncel modele kıyasla biraz azalmış. Aracın bagaj hacmi ise 380 litre değerinde sabit kalmış.
Oldukça sportif görünen üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge paneli, ortada ise 8 veya 10 inç boyutlarında tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Firmanın “Full Link” adını verdiği yazılımı sayesinde Leon’da Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları kullanılabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de yine Leon’un yeni nesilinde yer alıyor.
2020 SEAT Leon teknik özellikleri
Yeni Leon’un motor seçenekleri ise 90 ve 110 beygir güç seçenekleri bulunan 3 silindirli 1.0 TSI ünite, 130 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.5 TSI ünite ve 190 beygir güç sunan 2.0 TSI ünite yer alıyor. 2.0 TSI ünitedeki tek şanzıman seçeneğinin çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.0 TSI ve 1.5 TSI ünitelerin güçlü olan seçeneklerinde hafif hibrit (mild hybrid) opsiyonuna da yer verilmiş.
Tüm bunlara ek olarak yeni Leon’da plug-in hibrit bir versiyon da yer alacak. Bu versiyonda da 1.4 TSI benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh’lık lityum-iyon batarya ve 6 ileri DSG şanzıman yer alacak. Bu versiyonun 204 beygir güç üreteceği ve sadece elektrikli olarak 60 km kadar bir yol gidebileceği belirtiliyor. Yeni Leon’un Avrupa’da 2020’nin 2.çeyreğinde, satışa sunulacağı da belirtiliyor.
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MediaMarkt Club üyesi nasıl olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt Club üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. Ardından hem WebClub Days kampanyasındaki indirimlerden hem de MediaMarkt Club ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz.
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Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
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Hangi ürünlerde ne kadar indirim var?
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nun LEGO seti Stratosfer’e gönderildi
En çok bilinen maket-modelleme şirketlerinden biri olan LEGO, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)‘na ait setini duyurdu. LEGO ise bu model setinin çıkışını kutlamak adına bir meteoroloji balonuna konularak gerçek ISS‘e doğru, olabilecek en yakın konuma yani Stratosfer’e gönderdi.
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An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H
— LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020
LEGO tarafından yapılan açıklamaya göre, bu set geliştirilirken NASA uzmanlarından da yardım alınmış. Neredeyse her gün farklı bir görünümde olan ISS‘in son hali nasıl olacağı belli olmadığı için bu set, gerçeğinin ana modülleriyle ele alınmış hali diyebiliriz. Mini ISS birçok dikkat çekici ayrıntıya sahip. Örneğin aracın enerjisini üretmesini sağlayan sekiz adet devasa güneş paneli ve astronotların uzay yürüyüşlerini yapmak için çıktıkları vakumlu kapıyı bile göstermeyi ihmal etmemişler. Ayrıca sette ISS‘e kargo ve astronot trafiğini sağlayan, Rus Soyuz Kapsülü‘ne ve diğer araçlara göndermede bulunan bir uzay mekiği de var.
Fakat mini ISS‘te bulunan bazı ayrıntılar, gerçek ISS‘te güncel olarak bulunmayabiliyor. Örneğin sette bulunan, 2000’li yıllara kadar kullanılan ve ISS‘e kenetlenebilen uzay mekiğinin programı 2011’den itibaren askıya alınmış vaziyette. Yani bu mini ISS seti sizi zamanda yolculuğa çıkartacak da diyebiliriz.
Ayrıca LEGO son zamanlarda, uzay içerikli setlerinin sayısını arttırdı. İnsanlığın aya ilk ayak basışına görev alan efsanevi Saturn V roketi ve Apollo mekiğinden, Space X‘e ait roketler ve kapsüllere kadar bir çok aracı barındıran geniş bir koleksiyona sahip.
ISS LEGO seti 864 parçadan oluşuyor ve 1 Şubat‘ta satışa çıkacak. Yaklaşık 70 $‘lık bir fiyat etiketine sahip set, 90’lı yılların başında 87 milyar $’dan fazla yatırım yapılan ISS‘in kendisine kıyasla daha ulaşılabilir duruyor.
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Almanya, 5G için Huawei’ye güveniyor
Almanya, 5G için Huawei‘ye güveniyor. Almanya İçişleri Bakanı, Çin devi Huawei olmadan 5G mobil ağını kuramayacaklarını belirtti. Amerika’nın baskılarına rağmen, Almanya Huawei ile çalışma konusunda kararlı.
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’nın olası bir sabotajı önlemek için yerel olmayan hizmetlere katı kurallar uyguladıklarını, ancak bunun bir yasak anlamına gelmediğini belirtti. Seehofer, bir ürünün zarar verme ihtimali yüzünden yasaklanması fikrine karşı olduğunu konuşması sırasında dile getirdi. Seehofer, Çinli şirketlerin yasaklanmasının, kendilerine 5-10 yıl arası bir hız kaybına mal olacağını açıkladı.
Amerika, Huawei’nin yasaklanması konusunda baskılar yapsa da Avrupa Devletleri buna pek yanaşmıyor. Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson, Amerika’nın istediği yasağın düşünülebilir duruma gelmesi için öncellikle iyi bir alternatif önermesi gerektiğini belirtiyor. Britanya’daki en büyük 2 telekom şirketi BT ve Vodafone da Huawei’nin yasaklanmamasından yana görüş belirtmiş durumda. Vodafone, daha önce yaptığı açıklamada, olası bir Huawei yasağının ciddi bir mali zarar getireceğini, aynı zamanda da 5G hizmetinin sunumunda ciddi ölçüde yavaşlamaya neden olacağını belirtmişti.
Amerika’nın iddialarının aksine, Avrupalı ülkelerden Huawei konusunda Amerika’nın iddia ettiği güvenlik problemine dair olumsuz düşünceler bulunmuyor. 5G‘nin yavaş yavaş hayatımıza dahil olacağı yakın dönemde, ülkelerin politikalarında bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor….