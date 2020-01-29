2020 SEAT Leon yeni tasarımı ile görücüye çıktı!

2020 Seat Leon, düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı tamamen değişen yeni Leon, daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaad ediyor.

C segmentinde rekabete katılacak olan otomobilin eli oldukça kuvvetli. Düzenlenen tanıtımda Leon’un hem hatchback hem de station wagon versiyonu tanıtıldı. Düzenlenen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılan dördüncü jenerasyon, tasarım noktasındaki yeni çizgileriyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.

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2020 Seat Leon ölçülerine bakarsak, uzunluğu 4,368 mm, genişliği 1,800 mm, yüksekliği 1,456 mm, aks mesafesi ise 2,686 mm olarak ölçülüyor. Bu da yeni nesil Leon’un selefine kıyasla 86 mm daha uzun ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yükseklik ve genişlik ise güncel modele kıyasla biraz azalmış. Aracın bagaj hacmi ise 380 litre değerinde sabit kalmış.

Oldukça sportif görünen üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge paneli, ortada ise 8 veya 10 inç boyutlarında tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Firmanın “Full Link” adını verdiği yazılımı sayesinde Leon’da Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları kullanılabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de yine Leon’un yeni nesilinde yer alıyor.

2020 SEAT Leon teknik özellikleri

Yeni Leon’un motor seçenekleri ise 90 ve 110 beygir güç seçenekleri bulunan 3 silindirli 1.0 TSI ünite, 130 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.5 TSI ünite ve 190 beygir güç sunan 2.0 TSI ünite yer alıyor. 2.0 TSI ünitedeki tek şanzıman seçeneğinin çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.0 TSI ve 1.5 TSI ünitelerin güçlü olan seçeneklerinde hafif hibrit (mild hybrid) opsiyonuna da yer verilmiş.

Tüm bunlara ek olarak yeni Leon’da plug-in hibrit bir versiyon da yer alacak. Bu versiyonda da 1.4 TSI benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh’lık lityum-iyon batarya ve 6 ileri DSG şanzıman yer alacak. Bu versiyonun 204 beygir güç üreteceği ve sadece elektrikli olarak 60 km kadar bir yol gidebileceği belirtiliyor. Yeni Leon’un Avrupa’da 2020’nin 2.çeyreğinde, satışa sunulacağı da belirtiliyor.