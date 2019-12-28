2020 planlarımız! Sizden Gelenler #56

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, sosyal medyadan bize sormuş olduğunuz soruları cevaplndırdık.

Zaman Çizelgesi

0:15 Mi note 10 incelemesi gelecek mi? Abi Meizu 16Xs incelemesi gelecek mi?

0:43 Huaweinin Türkiye’deki servis kalitesini nasıl buluyorsunuz?

2:05 Android kısmının anlaşma sağlayamaması ve Samsung un Türkiye den çekileceği haberlerini ben bir satış hamlesi olarak görüyorum. Anlaşma zaten sağlanacak küçük anlaşmazlıklar olsa da müşterilerini sağlamlaştıracak ve satışların arttırma hamlesi olduğunu düşünüyorum bu konuda ki fikriniz nedir?

4:43 İnternet’ten alışveriş yaparken alışveriş sitelerinin ürünü kargolama ve teslim etme süreleri konusunda başına buyruk davranmasını nasıl yorumluyorsunuz. Bu konularda yasal süreçler nelerdir ve yeterli midir? Ayrıca gelen kargocunun ürünü kontrol etmemize izin vermeden teslim etmeye çalışması ve kontrol etmeye çalıştığımızda hoyratça ve ters davranması yasal mıdır? Bu konuların hepsi ile ilgili genel bir bilgilendirici video çekmeyi düşünüyor musunuz?

9:00 Kanalın daha geniş bir görüşe hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum (Elektrikli araçlar, ev eşyaları, tıptaki teknolojik gelişmeler, yazılımlar vb) . Kanalınızda bunların eksikliğini hissediyor musunuz? İleride bu geniş teknolojik gelişmeler için çalışmalarınız olacak mı?

11:03 Tulpar t5v14.1 var 256gb bir M2 giriş seviyesi bir ssd var, iki slotu var diğeri için ideal M2 ssd ne alabilirim?

12:08 Bluetoth kulaklık alacağım beats pro mu alayım yoksa sony wf 1000xm3? Kullanan var mı?

13:39 Kerem merhaba hatırlıyorsan telefon tamir edildikten sonra şu geçirmezliği konusunda soru sormuştum. Süreci sonuçlandırdım. S9 cihazımın parmak izi okuyucu kaplaması çıkmıştı mecburen servis kapağı açarak değişim yaptı. Sonuç olarak şu geçirmezliği gitmedi ve servis cihaz kapağı kapatıldıktan sonra şu geçirmezlik testide yapıldığını söyledi. Aynı zamanda samsung servis işini çok geliştirmiş 2 saatte cihazı onarıp geri verdiler. 😉

15:31 Hwp dergisi neden Turkcell dergilikte devam etmiyor?

16:00 2019 da çıkan tasarımsal açıdan en beğendiğiniz telefon hangisi?

17:02 Full ekran seven birine önereceğiniz telefonlar? Sıralama yaparsanız sevinirim

18:26 Siz de Samsung Türkiye’nin açıklamasını benim gibi yetersiz ve samimiyetten uzak buldunuz mu? Huawei de mate 30 gelecek demişti ama gelmemişti, samsungun açıklaması sizde de Huawei hissi yarattı mı? 19: 39 Hardware plus’a ortak, hissedar nasıl oluruz? Yeni yatırımcılara açık mısınız?

20:29 Philips The one 55pus7304 TV nin tüm videolarınızı izledim. Bu cihazın hiç dezavantajları yok mu? Hep iyi yanlarından bahsetmişsiniz. Ben LG 55sm8200 arasında kaldım. Sizin tercihiniz ne olurdu niçin?

28:56 Tam kablosuz olmayan bluetooth kulaklık öneriniz var mi? Özellikle bass ağırlıklı.