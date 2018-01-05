2018 Model Nokia 6 Geldi!

HMD Global bünyesinde şahlanan Nokia, geçtiğimiz sene güzel ve başarılı bir dönem geçirmesinin ardından 2018 için ilk telefonu olan Nokia 6 tanıtıldı.

HMD Global ile yeniden ayağa kalkmış olan Nokia, orta seviyede konumlandırdığı Nokia 6 modelini yeniledi. Nokia 6 (2018) adını alan telefon, beklenildiği gibi Sanpdaragon 430 yerine nihayet 630’u tercih etmiş.

Teknik özellik detaylarına girecek olursak; 5.5 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran, 2.2 GHz hızındaki Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti ve 4 GB bellek sunan telefonda, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera bulunacak.

Ayrıca 3.000 mAh bataryası, 8.1mm inceliği gibi detaylara sahip telefon, 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri sunarken Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkmasına rağmen kısa sürede Oreo güncellemesi alacak.