2017 Yılında Google’da Neleri Aradık?

Google, Türkiye’ye ait 2017 yılı verilerini paylaştı. Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında Genel kategoride “Milli Piyango”, “Stres Çarkı” ve “YSK”, sorular kategorisindeyse dizide konu edilen “Pestisit nedir?” ilk sıralarda yer aldı.

Yılın Arama Trendleri 2017’nin Türkiye’de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı en çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde Game of Thrones, sorulardaysa “yemek tariflerinde de “Krep” aldı. Google’da 2017 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç kelime “Pestisit”, “Varlık Fonu” ve “Chia Tohumu” oldu. “Pestisit” kelimesinin “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde kullanıldıktan sonra ise fazlasıyla arandığı dikkatlerden kaçmıyor.

2017 yılında en çok aranan diziler kategorisinde en başta yer alan Game of Thrones’u sırasıyla Fi ve İçerde dizileri takip etti. Diziler kategorisinde ilk 10 diziden 8’i Türk yapımı diziler olurken, ilk 10 dizi sıralamasında sondan giren Stranger Things ile birlikte sadece 2 yabancı dizi yer buldu. İlk 10 sıralamasındaki yerli diziler, dördüncü sıradan itibaren Kalp Atışı, İsimsizler, İstanbullu Gelin, Siyah Beyaz Aşk, Şevkat Yerimdar ve Söz oldu. 2017’nin lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde ilk üç sırayı tatlı ise “krep”, “aşure” ve “güllaç” aldı. Aynı zamanda bu yılın en çok aranan ilk üç şarkısı ise Çağatay Akman’ın “Gece gölgenin rahatına bak”, Aleyna Tilki’nin “Sen olsan bari” şarkıları ile düğünlerin vazgeçilmezi “Erik dalı gevrektir” oldu.

Türkiye’de 2017’de Yükselen Genel Aramalar

Milli Piyango 2017 Stres Çarkı YSK e-okul Referandum Sonuçları Morpa Kampüs Bayram mesajları Altın fiyatları Katar Arakan

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – İsimler

Vatan Şaşmaz Filiz Aker İbrahim Erkal Harun Kolçak Cem Korkmaz Metin Hara Tayfun Talipoğlu Tarkan Aleyna Tilki Murat Başoğlu

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Diziler

Game of Thrones Fi İçerde Kalp Atışı İsimsizler İstanbullu Gelin Siyah Beyaz Aşk Şevkat Yerimdar Söz Stranger Things

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Yemek Tarifleri

Krep Aşure Güllaç Enginar Kuymak İçli Köfte Mücver Pankek Trileçe Humus

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar- Nedir?

Pestisit Varlık Fonu Chia Tohumu Başkanlık Sistemi Kara Cuma Kuching Sendromu Youtuber Kodlama Stalk Sübye

Türkiye’de 2017’de Yükselen Aramalar – Şarkılar