2017 Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri’ne Logitech Damga Vurdu

Logitech bu yıl düzenlenen 20176 Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri’nde 9 farklı dalda ödül aldı ve bu kendi rekorunu egale etti.

Logitech geçen yıl da 9 farklı dalda ödül alarak kırılması zor bir rekor elde etmişti. Firma tam 5 senedir arka arkaya Red Dot Ürün Tasarım ödülü almayı başarıyor. K780 Multi-device Wireless Keyboard, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri dalında her kategoride tasarımıyla çığır açan ve sadece bir ürüne verilen prestijli “En iyinin iyisi” ödülüne layık görüldü.

Şirketin Tasarım Bölümü Başkanı Alastair Curtis yaptığı açıklamada tasarımda büyünleyici bir yaklaşım sergilediklerini ve Red Dot’ta kazandıkları ödülleri ile dünya çapında tasarım kalitelerini bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

K780 Multi-Device Wireless Keyboard’un dışında Spotlight Wireless Presentation Remote, BRIO 4K Pro Webcam, G810 Orion Spectrum, G Prodigy Serisi, POP Home Switch, BASE, M720 Triathlon Mouse ve Party Collection ödül toplayan ürünler arasında yer aldı.