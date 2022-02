2016 Yılına Damga Vuran Ethereum Hırsızı Bulundu Mu?

2016 yılının 17-18 Haziran tarihleri kripto para ekosistemi için unutulmayacak bir tarih olarak kayıtlara geçmişti. DAO üzerinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından yasa dışı yollarla 3.641.694 ETH, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hesabına aktarılmıştı. Yaşanan olay 6 yıl boyunca gizemini korumuş ve çözüme kavuşamamıştı. Yıllardır gizemi çözülemeyen Ethereum hırsızı bulundu mu?

Ethereum’un en parlak döneminde DAO, ağda çalışan birkaç dApp’ten biriydi. Kitlesel kitle fonlaması sayesinde, o sırada ETH arzının neredeyse %15’i şeklinde milyonlarca dolar kazanmayı başardı. Hack gerçekleştiğinde, 249.6 milyon dolar değerinde idi.

Şimdi, ortaya çıkan bazı kanıtlar hackin aydınlanabilmesi için çok kritik önem taşıyor. Bir kripto para analisti olan Laura Shin, hack ile ilgili yeni kanıtlar ortaya çıkardığını iddia eden bir kitap yayınladı. Shin, “The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze” adlı kitabı ile kripto para piyasası gündemine bomba gibi düştü.

6 yıldır gizemi bir türlü çözülememiş olan bu devasa hack olayının peşine düşen Shin, finalde bir isme ulaşmayı başardı ve iddiasına göre bu isim oldukça tanınan bir isim. Shin, en büyük ikinci kripto para birimi ETH’i 6 yıl önce oldukça zor duruma sokan bu ismin TenX’in kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO’su olan Toby Hoenish olduğunu iddia etti.

Shin’i bu sonuca götüren, Chainalysis’in “önceden bilinmeyen” bir adli tıp aracıydı. Araç, varsayılan bilgisayar korsanının Wasabi Cüzdanına gönderdiği yaklaşık 50 BTC’yi karıştırmayı başardı. Bunlar daha sonra dört borsaya kadar takip edildi, bunlardan biri Bitcoin’in Grin adlı bir gizlilik kripto parasıyla değiştirildiğini ve grin.toby.ai adlı bir Grin düğümüne çekildiğini doğruladı.

Shin, şüpheli olarak gördüğü Toby Hoenisch ile iletişime geçtiğini ancak Hoenisch’in bu iddiaları “İfadeniz ve sonucunuz aslında doğru değil” ifadeleri ile yalanladığını, o günden sonra da Shin’in kendisinden haber alamadığını bildirdi.

