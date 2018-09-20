200 TL’ye televizyonunuzu akıllı yapın | Alfawise A8 Android TV Box

Alfawise A8 Android TV Box inceleme videomuzda, GearBest üzerinden elimize ulaşan ve TV’nizi akıllı özelliklere kavuşan cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Alfawise A8 özellikleri

Ürünün kutusundan cihazın kendisi, HDMI kablosu ve kumanda çıkıyor. TV ile HDMI kablosu aracılığı ile bağlanan Android kutusu, bu sayede televizyonunuza birçok yetenek kazandırıyor. Kablosuz ağ, 4 adet USB 2.0 girişi ve Android uygulamalarına erişim bu yeteneklerden öne çıkanları. 186 gram ağırlığında küçük bir kutu olan Alfawise A8’in üzerinde 4 adet USB 2.0 girişi, SD/MMC kart yuvası, güç adaptörü, LAN yuvası, HDMI, AV ve SPDIF yuvaları yer alıyor. 802.11n kablosuz ağ standartını destekleyen ürün bu sayede evinizdeki modem/router’a bağlanarak TV’niz ile internete bağlanabilmenize olanak tanıyor. Ancak kablosuz ağ yerine kablolu olarak da cihazı internete kavuşturabiliyorsunuz.

Android 8.1 sürümünü kullanan Alfawise A8, bu sayede normalde akıllı olmayan veya Android işletim sistemi olmayan TV’nizle, Android uygulama ve oyunlarını kullanabilmenize olanak tanıyor. Ancak oyun tarafında cihazın içerisinde yer alan 1.5 GHz saat hızında çalışan Rockship RK3229 işlemci ve Mali-G400 GPU‘nun yetersiz kaldığını belirtelim. Üründe ayrıca 16 GB‘lık bir EMMC depolama ve 2 GB RAM yer alıyor.

Bu teknik özelliklerle birlikte ürün 4K 30 FPS (H264), 4K 60 FPS (H265) 10 bit video desteği sunuyor. Yaptığımız testlerde Bitrate’i yok yüksek olmayan 4K videolarda herhangi bir takılma yaşamadık. 1080p Full HD videolar da aynı şekilde akıcı şekilde çalışabiliyor. Ayrıca MKV gibi formatlara da destek olduğunu belirtelim.