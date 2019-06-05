200 TL’ye RGB oyuncu faresi: Sades Axe inceleme (HEDİYELİ)

Katılım linki: https://www.instagram.com/p/ByVZe7vF1xL/

Sades Axe inceleme videomuzda, Türkiye pazarına yeni giriş yapan Sades firmasının RGB oyuncu faresini inceliyoruz. Ayrıca bu fareyi sizlerden birine hediye edeceğiz.

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Sades Axe inceleme

Ürünün kutu içeriğinden 10.5 gramlık ekstra ağırlık çıkıyor. Bu sayede farenizi daha ağır veya daha hafif şekilde kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle MMORPG veya Moba türünde oyun oynayanlar için birçok farklı makro tuşu farenin üzerinde yer alıyor. Sol tarafta 4 adet G tuşu ve hemen üzerinde iki farklı fonksiyon tuşu yer alıyor.

Farenin sol üst bölümünde ise çift tıklamaya yarayan, FPS oyuncuları için düşünülmüş bir tuş bulunuyor. Donanım noktasında PMW 3325 sensör kullanan fare, minimum 500 maksimum 10.000 DPI çözünürlüğe çıkabiliyor.

Özellikle MMORPG veya Moba türünde oyun oynayanlar için birçok farklı makro tuşu farenin üzerinde yer alıyor. Sol tarafta 4 adet G tuşu ve hemen üzerinde iki farklı fonksiyon tuşu yer alıyor. Farenin sol üst bölümünde ise çift tıklamaya yarayan, FPS oyuncuları için düşünülmüş bir tuş bulunuyor.

Donanım noktasında PMW 3325 sensör kullanan fare, minimum 500 maksimum 10.000 DPI çözünürlüğe çıkabiliyor.