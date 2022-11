“Süper premium” bir model olarak sınıflandırılan Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Ocak 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Perşembe günü (3), içeriden Yogesh Brar, Güney Koreli markanın telefonunun kamera setiyle ilgili iddia edilen ayrıntıları açıkladı.

Raporlara göre, Galaxy S23 Ultra 200 MP ana sensöre, 12 MP ultra geniş, 10 MP periskopik kameraya (10X zoom) ve 10 MP telefoto lense (3x zoom) sahip olabilir. Temel olarak cihaz, Galaxy S22 Ultra’nın konfigürasyonlarını 108 MP kameranın yerini alan yeni bir bileşenle tekrarlıyor.

So

200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)

On the S23 Ultra should be fun?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022