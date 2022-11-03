“Süper premium” bir model olarak sınıflandırılan Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Ocak 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Perşembe günü (3), içeriden Yogesh Brar, Güney Koreli markanın telefonunun kamera setiyle ilgili iddia edilen ayrıntıları açıkladı.

Raporlara göre, Galaxy S23 Ultra 200 MP ana sensöre, 12 MP ultra geniş, 10 MP periskopik kameraya (10X zoom) ve 10 MP telefoto lense (3x zoom) sahip olabilir. Temel olarak cihaz, Galaxy S22 Ultra’nın konfigürasyonlarını 108 MP kameranın yerini alan yeni bir bileşenle tekrarlıyor.

So 200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW) On the S23 Ultra should be fun? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2022

Söylentilere göre Galaxy S23 Ultra’nın ana kamerasında yeni Samsung ISOCELL HPX 200 MP sensörün kullanılması bekleniyor. Görüntüleri 4 trilyon renge kadar oluşturabilen bileşen, önceki ISOCELL HP1 ve HP3’ten daha iyi performans göstermeyi vaat ediyor.

Marka, sensörün önceki nesle göre yaklaşık yüzde 12 daha küçük olan 0,56 mikrometre (µm) piksellerle fotoğraf kaydettiğini belirtiyor. Düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda daha iyi tıklamaların yanı sıra model, videoları 30 fps’de 8K olarak kaydetmek için Çift HDR teknolojisini kullanıyor.

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Mevcut Galaxy S22 Ultra’nın fotoğraf setinin incelemeciler ve kullanıcılar tarafından övgüyle karşılandığını belirtmek gerekir. Bu nedenle, S23 Ultra’nın 2023’te fotoğraflar için en iyi üst sınıf unvanını kazanma şansı çok yüksek.

Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen diğer detaylar

Galaxy S23 Ultra’nın Qualcomm’un premium Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini ve Android 13 tabanlı One UI 5 arayüzünü kullanması bekleniyor. Modelin ön yüzünde Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekranın yer alması bekleniyor.

Premium modellerin modelini takip eden telefon, 5.000 mAh bataryaya sahip olabilir. Bununla birlikte, telefonun yalnızca 25W hızlı şarj desteği sunacak.

Kaynak: Android Authority