Apple, 2024 yılına kadar katlanabilir ekranlı bir tablet veya dizüstü bilgisayar yapmak istiyor. Samsung’a göre Apple’ın katlanabilir bir akıllı telefon üretmesi şimdilik söz konusu değil.

TheElec‘e göre, Güney Koreli şirketin üst düzey yetkilileri bu açıklamaları tedarikçilerle yapılan bir toplantı sırasında yaptı. Apple’ın katlanabilir ürünleri bir süredir konuşuluyordu. Bloomberg daha önce Apple’ın 20 inç katlanabilir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Birkaç yıl önce, katlanabilir ekranlı iPhone prototiplerine ilişkin söylentiler de vardı, ancak bu söylentiler kısa süre önce sona erdi.

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Bu toplantıda Samsung, müşterilerin şirketin mevcut katlanabilir akıllı telefonlarından memnun olduğunu ve kullanıcıların yüzde 90’ının gelecekte başka bir katlanabilir akıllı telefon satın almayı planladığını iddia etti. Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarının yılda yüzde 80 oranında büyümesini bekliyor. Bu büyüme oranı, katlanabilir akıllı telefon sayısının her seferinde yüzde 300 arttığı son yıllara kıyasla daha düşük. Önümüzdeki yıllarda büyüme ortalama yüzde 80 olursa, 2025 yılına kadar akıllı telefonların yaklaşık yüzde 7,5’i katlanabilir olacaktır.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonları daha da popüler hale getirmek için hala bazı engellerin aşılması gerektiğini söylüyor.