2 Saat İçinde Yağmur Yağıp Yağmayacağını Tahmin Edebilen Yapay Zekâ Geliştirildi!

Araştırmalar, yapay zekânın (AI) önümüzdeki iki saat içinde yağmur yağıp yağmayacağını söyleyebileceğini öne sürüyor. Google’a ait Londra AI laboratuvarı DeepMind ve Exeter Üniversitesi’ndeki bilim adamları, şimdiki yayın sistemi olarak adlandırılan sistemi oluşturmak için Met Office ile ortaklık kurdu.

Geleneksel yöntemler karmaşık denklemler kullanıyor ve genellikle yalnızca altı saat ile iki hafta arası bir süre için tahminde bulunuyor. AI sistemi, kritik fırtınalar ve seller de dahil olmak üzere daha doğru kısa vadeli tahminler yapabiliyor.

İklim değişikliği, araştırmacıların hem önemli maddi hasara hem de ölüme yol açacağına inandıkları şiddetli yağışların sıklığı ve şiddeti arttıkça olumsuz hava koşullarını tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Met Office ortaklıkları ve ürün yenilik başkanı Niall Robinson, “Aşırı hava koşullarının can kaybı da dâhil olmak üzere feci sonuçları var ve iklim değişikliğinin etkilerinin gösterdiği gibi, bu tür olaylar daha yaygın hale gelecek” dedi. “Bu nedenle, daha iyi kısa vadeli hava tahminleri, insanların güvende kalmasına ve gelişmesine yardımcı olabilir.”

‘Hayat kurtarmak’

2016’dan 2018’e kadar Birleşik Krallık radar haritalarını kullanarak yaygın yağış modellerini nasıl belirleyeceğini öğrenen sistem, 2019’daki haritalarda test edildi ve 50 Met Office meteoroloğu tarafından vakaların %89’unda doğru olduğu bulundu.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma şunları buldu: “Meteorologlar, AI yaklaşımını rakip yöntemlere önemli ölçüde tercih ettiler.”

DeepMind kıdemli bilim adamı Shakir Mohamed şunları söyledi: “Daha çok erken ama bu deneme, AI’ın güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Tahmincilerin sürekli büyüyen tahmin verisi yığınları arasında daha az zaman harcamasını ve bunun yerine tahminlerinin sonuçlarını daha iyi anlamaya odaklanmasını sağlıyor.”

“Bu, günümüzde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, değişen hava düzenlerine uyumu desteklemek ve potansiyel olarak hayat kurtarmak için tamamlayıcı olacaktır.”