Google, Android Go işletim sistemini çalıştırmak için minimum gereksinimleri artırdı. Artık Android işletim sistemini en hafif haliyle çalıştırmak isteyen cihazların en az 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip olması gerekiyor.

Google bir blog gönderisinde, Android Go sürümlerini çalıştırmak için son yıllarda ne kadar RAM belleğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. 2017’den 2019’a kadar cihazların hala en az 512 MB RAM’e ihtiyacı vardı. 2020’de 1GB RAM talep edildi ve bu yıldan itibaren 2GB olacak. 2 GB’den az RAM’e sahip cihazlar Android Go 13’e güncellenemeyecek Bir geliştiriciye göre, yeni Android Go cihazlarının ayrıca, Google Play Hizmetleri de dahil olmak üzere Android Go 13’ü çalıştırmak için 16 GB depolama alanına ihtiyacı vardır.

Google, Android Go’yu 2017’de normal Android işletim sisteminin hafif bir çeşidi olarak tanıttı. Android Go, esas olarak gelişmekte olan ülkelerde satılan bütçe akıllı telefonlar için tasarlanmıştır. İşletim sistemi, yavaş internet bağlantıları, sıkı veri paketleri ve sınırlı donanım için tasarlanmıştır. Android Go’nun arayüzü daha basittir ve daha fazla özellik çevrimdışı olarak kullanılabilir. Google Play Store’da, Android Go için optimize edilmiş uygulamaların bulunduğu ayrı bir bölüm bile mevcut. Ek olarak Google, Android için YouTube uygulamasının hafif sürümü olan YouTube Go’nun fişini çekti.