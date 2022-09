Son zamanlarda Pixel serisiyle akıllı telefon piyasasında ismini duyuran Amerikan teknoloji devi Google, katlanabilir cep telefonu pazarına girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir devam eden söylentilere göre , şirket yakında ilk katlanabilir cihazını piyasaya sürecek. Yeni gelecek cihazın isminin Pixel Fold olacağı söyleniyor. İlk olarak yaklaşık 3 aydır ortaya çıkan haberlere göre bu yıl çıkması beklenen ürünün, ancak 2023 yılının Mart ayına doğru çıkması bekleniyor.

Google ve katlanabilir telefon macerası ilk duyduğumuz bir şey değil. İlk olarak 2021 gibi erken bir tarihte gelmesi planlanan cihaz 2022’ye ardından da son haberlere göre 2023 senesine ertelendi. Google’ın telefon ile ilgili görüntüleri bu yıl yayınlayacağını söyleyen iddialar olsa da asıl piyasaya çıkış tarihinin önümüzdeki yıl olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıralı ertelemelerden Google da memnun değil. Başta New York Times ve çeşitli teknoloji yazarları Google’ın Pixel Fold için 2023 yılını işaret ettiğini belirtti. Teknoloji blog yazarı Ross Young’a göre yeni katlanabilir telefonun ekran paneli 4 ay sonra yani önümüzdeki yılın Ocak ayında üretilecek.

4 months till the foldable Pixel smartphone starts panel production. Are you excited? I am assuming it will launch in March.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 6, 2022