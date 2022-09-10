Son zamanlarda Pixel serisiyle akıllı telefon piyasasında ismini duyuran Amerikan teknoloji devi Google, katlanabilir cep telefonu pazarına girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir devam eden söylentilere göre , şirket yakında ilk katlanabilir cihazını piyasaya sürecek. Yeni gelecek cihazın isminin Pixel Fold olacağı söyleniyor. İlk olarak yaklaşık 3 aydır ortaya çıkan haberlere göre bu yıl çıkması beklenen ürünün, ancak 2023 yılının Mart ayına doğru çıkması bekleniyor.

Pixel Fold Üretimi Ocak Ayında Başlıyor

Google ve katlanabilir telefon macerası ilk duyduğumuz bir şey değil. İlk olarak 2021 gibi erken bir tarihte gelmesi planlanan cihaz 2022’ye ardından da son haberlere göre 2023 senesine ertelendi. Google’ın telefon ile ilgili görüntüleri bu yıl yayınlayacağını söyleyen iddialar olsa da asıl piyasaya çıkış tarihinin önümüzdeki yıl olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıralı ertelemelerden Google da memnun değil. Başta New York Times ve çeşitli teknoloji yazarları Google’ın Pixel Fold için 2023 yılını işaret ettiğini belirtti. Teknoloji blog yazarı Ross Young’a göre yeni katlanabilir telefonun ekran paneli 4 ay sonra yani önümüzdeki yılın Ocak ayında üretilecek.

4 months till the foldable Pixel smartphone starts panel production. Are you excited? I am assuming it will launch in March. — Ross Young (@DSCCRoss) September 6, 2022

Katlanabilir telefon piyasasının lideri Samsung, tahmin edersiniz ki cihaz içindeki en önemli parça olan ekran için en kapsamlı üretici. Hal böyle iken bu pazarda bebek adımları ile yürüyen Google için Güney Koreli şirket iyi bir iş ortağı olabilir. Şirket, Hem Tensor işlemci hem de ekran paneli üzerine Samsung ile ortaklık kurabilir.

Pixel Fold Cihazının Beklenen Özellikleri

Teknoloji dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan analist Ross Young, Google’ın katlanabilir telefonu için tasarım aşamasını tamamladığını ve yakında bu telefonların ekranlarının üretimine başlanacağını paylaştı. Bununla beraber telefonun ekranına ait oluğu iddia edilen patent görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Bu haberler dışında öncesinde gündeme düşen bilgilere göre yeni Pixel Fold, normalde 7 inç katlandığında ise 5.8 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Birinci nesil Google Tensor işlemci ile gelmesini beklediğimiz cihazın, pazara şirketten önce giren markalarla rekabete girmesi adına fiyatının düşük olması bekleniyor. Amerikan teknoloji firmasının yeni katlanabilir cihazı bir kenara dursun, şirketin son amiral gemisi olacak Pixel 7 serisi de 6 Ekim’de satışa çıkacak.

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