Oyun geliştiricisi Tomas Vyzmazal, 1996 yılının ikonik oyununu Quake’i Apple Watch’a taşıdı. “Apple Watch Ultra’nın çok daha büyük ekranında kesinlikle çok daha eğlenceli olacak bir oyun.” diye ekledi.



Vyzmazal, Quake’i, birkaç nesil eski olmasına rağmen, oyunu bir yazılım oluşturucu aracılığıyla yaklaşık 60 fps’de 640 × 480 çözünürlükte çalıştırabilecek kapasiteden daha fazla bir işlemciye sahip olan bir Apple Watch Series 5‘te çalıştırmayı başardı. Düşük kare hızına rağmen 1024×768’e kadar başarıyla test edildi. Aynı zamanda dokunmatik düğmeleri kullanarak oynama özelliğini de ekledi.

Bunu kendi Apple Watch’ınızda kendiniz denemek istiyorsanız (giyilebilir cihazların en eski sürümleri bile Quake’in orijinal olarak geliştirilebileceği oyun bilgisayarlarından çok daha fazla işlem gücüne sahiptir), bir geliştirme ortamına erişiminiz olması gerekir. Vyzmazal’ın GitHub hesapları aracılığıyla indirmek için yalnızca kendi özel kaynak kodlarını da paylaştı. Uygulamayı kendiniz oluşturmanız ve oyunun hala çevrimiçi olarak mevcut olan shareware sürümünü kullanarak diğer gerekli oyun varlıklarını indirmeniz gerekir.