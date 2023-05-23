Vivonun alt markası, iQOO Neo 8 serisini piyasaya sürmenin yanı sıra iQOO ilk tabletini de duyurdu. Marka ilk tabletini iQOO Pad olarak adlandırdı. Cihaz, geçen ay Çin’de piyasaya sürülen Vivo Pad’in yeniden adlandırılmış bir versiyonu gibi görünüyor. iQOO Pad, piyasadaki Xiaomi Pad 6, OPPO Pad 2 ve daha fazlasına karşı rekabet edecek. İşte detaylar.

iQOO Pad teknik özellikleri

iQOO Pad, arka panelinde dairesel bir kamera modülü bulunan metal bir yekpare gövdeye sahip. 2,8 K piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,1 inçlik bir ekran eşlik ediyor. Tablet 600 nit en yüksek parlaklık sunuyor ve HDR10’u destekliyor. Her ikisi de ayrı olarak satılan bir kalem ve dokunmatik klavye ile uyumludur.

iQOO Pad 13MP + 2MP arka kameralarla birlikte geliyor. Önde 8MP’lik kamera yer alıyor. Tablet, sürükleyici bir ses deneyimi için dört tam aralıklı hoparlör ve iki tweeter ünitesi ile donatıldı.

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Donanım kısmında, iQOO Pad MediaTek Dimensity 9000+ işlemci ile geliyor. 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB yerleşik depolama alanına sahip. Cihaz ayrıca gücünü 44W şarj desteğine sahip 10.000mAh pil ünitesinden alıyor. Tablet, kapsamlı ekranlar arası iş birliği ve çoklu görev özellikleri ile Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile birlikte gelecek. Ek olarak WiFi 6, Bluetooth 5.3 ve USB-C bağlantı noktası gibi bağlantı seçeneklerine sahip.

iQOO Pad fiyat

iQOO Pad, temel 8GB + 128GB seçeneği için 2.599 RMB’den (~ 368 dolar) başlarken, 8GB + 256GB varyantı 2.899 RMB (~ 410 dolar) olarak fiyatlandırılmıştır. 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB RAM sırasıyla 3.199 RMB (~ 453 dolar) ve 3.499 RMB’ye (~ 495 dolar) mal oluyor. Tablet 31 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak.