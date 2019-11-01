Test
Telefonda 128 GB nasıl dolar? Neler sığar? (Casper VIA A4)
Casper VIA A4 modelinde yer alan 128 GB depolama alanı birçok oyun, müzik, fotoğraf, video ve film ile doldurmaya çalıştık.
128 GB depolama alanı seçeneği ile gelen Casper VIA A4 modelinin depolama alanının tamamını doldurmak istediğinizde nasıl dolar? Neler sığar? Bu soruların cevabını bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 8 kamera karşılaştırma
Xiaomi’nin en güncel ve en popüler iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8’in kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Redmi Note 8 arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Geniş, normal, 64 MP ve 48 MP modları ile makro modunu farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri için kanalımızda yayınlanan tüm videoları ilgili Oynatma Listesi’nde bulabilirsiniz.
Bu videoların bazıları ise şöyle:
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Pil Testi
Xiaomi Mi 9T – Pil Testi
Xiaomi Mi 9T pil testi bölümümüz ile karşınızdayız. Bakalım Mi 9T modeli pil testimizden nasıl bir skor alıyor.
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Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu yılın en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T oluyor. Mi 9T’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy Note 10+ vs. Samsung Galaxy Note 9 kamera karşılaştırma
Samsung Galaxy Note 10+ ile Samsung Galaxy Note 9 kamera performans karışılaştırması videosu ile karşınızdayız.
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Samsung Galaxy Note 10+ vs. Samsung Galaxy Note 9 kamera karşılaştırma
Samsung’un en yeni ve en güçlü telefonu konumundaki Galaxy Note 10+, lansmanda çok daha kötü olarak gösterilen Galaxy Note 9 ile karşı karşıya geliyor.
Peki Note 9 gerçekten Note 10+ karşısında kötü mü? Aradaki tam manasıyla iki kat fiyat farkı bulunan bu iki modelde fiyat farkına değecek kamera geliştirmesi var mı bu videoda görebilirsiniz.
Ana kamera, 2x zoom, gece modu ve sarsıntı önleyici modlarıyla da yaptığımız çekimlerde Note 9 ile Note 10+ kameralarının farklarını rahatlıkla görebileceksiniz.
İyi seyirler…