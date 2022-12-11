Xiaomi bugün Çin’de bir dizi yeni ürününü duyurdu. Çok beklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’nun yanı sıra Xiaomi Mini PC, Xiaomi Buds 4 ve Xiaomi 10 Gigabit Router piyasaya sürüldü. Xiaomi Mini PC de Xiaomi 13 serisinden sonra etkinlikte lanse edilen en ilginç cihazlardan biriydi. Yeni ürün kompakt tasarımı bir üst seviyeye taşıyan, her yere taşıyabileceğiniz küçük ve kompakt bir donanıma sığdırılmış güçlü bir PC olarak tanıtılıyor. Şimdi gelin hep beraber Çinli teknoloji devinin ilk masaüstü bilgisayarın ayrıntılarına göz atalım.

İçindekiler Xiaomi Mini PC Bilgisayarının Dikkat Çeken Özellikleri

Xiaomi Mini PC Bilgisayarının Dikkat Çeken Özellikleri

Xiaomi Mini PC 112 x 112 x 38 mm boyutlarında ve cihazın ana gövdesi sadece 437 gram ağırlığında. Ana gövde, kullanıcılara temiz ve zarif bir görünüm sağlamak için CNC, metal kumlama ve anot oksidasyonu gibi birçok işlemden geçen alüminyum alaşım kullanılarak üretildi. Mini PC, Intel Iris Xe Grafik destekli 12. nesil Intel Core i5-1240P işlemciye sahip. Yüksek performanslı bir yonga seti ile beraber gelen ürün CPU 4.4Ghz’e kadar maksimum turbo frekans, 12MB Seviye 3 adet önbellek ile çalışıyor.

Cihazın bellek özelliklerine bakacak olursak, Mini PC, 16GB 3200MHz DDR4 RAM ve 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD içermekte. Yeni bilgisayar ayrıca, arka tarafta 2X HDMI 2.1 arayüzü, 1x 2.5G ağ portu, 1X USB 3.0 Gen2 ve 1X USB 2.0 portu ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise 2X USB 3.0 Gen2 portu ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Kablosuz bağlantıya gelecek olursak cihaz, WiFi 6 ve en yeni Bluetooth 5.3’ü destekliyor. Değerler size anlamsız gelmesin. Bu kadar büyük bir çift bağlantı noktasının bulunması, onu neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlar veya monitörlerle uyumlu hale getiriyor. Windows 11 Home Chinese Edition ile önceden yüklenmiş olarak gelen Mini PC, 100W’a kadar nominal güç girişine de sahip. Cihazın Çin’deki fiyatı 3699 CNY (~531$) ve yakında resmi çevrimiçi ve çevrimdışı perakendeciler aracılığıyla ülkede satın satınalınabilecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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