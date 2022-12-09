Çinli şirketler Oppo, Vivo ve Xiaomi, Hint yapımı akıllı telefonları küresel pazara ihraç etmeye başlama konusunda anlaştılar. Üretim stratejisindeki bu değişiklik, Hindistan için büyük bir destek. Merkezi hükümet, Hindistan’ı akıllı telefonlar ve elektronik cihazlar için küresel bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçlayan stratejik bir politika izlemeye devam ediyor.

Daha önce Çinli markalar, faaliyetlerini Hindistan dışına ihraç etmeyi kararlı bir şekilde reddetmişti. Yeni hamle hükümet için bir zafer ve Hindistan’a bu şirketlerin küresel üretim çıktılarından bir dilim sunuyor. Hareket, şirketlerin ihracat hacimlerinin bir kısmını Çin fabrikalarından Hindistan’a kaydırdığını görüyor. Raporlar, üç şirketin Hindistan’dan ürün ihraç etmeye başlama planlarını tamamladığını gösteriyor. Bu hamle, daha önce Apple ve Samsung’un Hindistan’da attığı adımlarla benzer. Hint yapımı ürünler için potansiyel varış noktaları arasında Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika yer almaktadır.

Üç Çinli şirketin hareketini yönlendirebilecek faktörlerin bir kombinasyonu var. Bu faktörler, Çin’den gelen Yatırımlara ve Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) planına karşı daha katı politikaları içeriyor. Ayrıca Çinli telekomünikasyon şirketleri tercih edilen tedarikçiler listesinde yer almıyor ve bir çoğu vergi soruşturmasıyla karşı karşıya. Yatırımlara ve Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) programı, Hindistan kaynaklı üretim ve ihracat için teşvikler sunmakta. Bu yerel üreticiler, hükümet anlaşmalarından en çok yararlananlar.

Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin PLI rejimi altına girme hareketi, avantajlara otomatik erişim görmeyecek. Hükümet, bu tür hareketlerin onayını gerektireceğini söyledi. Vivo, Hindistan’dan ihracat yapmak için şimdiden hamleler yaptı. Ancak son zamanlarda yaptığı 15 milyon dolarlık ihracat Hindistan tarafından bloke edildi. Vivo, hareketin Hindistan’dan ihracat yapma planlarını değiştirmeyeceğini söyledi. Hem Xiaomi hem de Oppo operasyona giriyor. Hindistan’daki politika ortamı, ihracatı canlandırmak için bir hareket olduğunu gösteriyor. Çinli üç büyük şirket yerel pazara odaklanırken, Çinli fabrikalar küresel pazara odaklandı.

Hindistan hükümeti, ekonomisini 5 trilyon doların üzerine çıkarmayı planlıyor ve ihracata dayalı bir pazar, böyle bir hareketin ana itici gücü. Üç Çinli teknoloji şirketi de hükümetin hedefleriyle uyumlu olduklarını ve bu yönde yatırım peşinde koşacaklarını söylüyor.