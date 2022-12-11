Xiaomi, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı nedeniyle teknoloji sektöründe büyük ses getiren ve merakla beklenen Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarını resmen piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefonların yanı sıra şirket, Xiaomi Mix Fold 2 ve iki yeni renge sahip özel “Extreme Set” de dahil olmak üzere birçok başka ürünü de tanıttı. Şirketin teknoloji harikası katlanabilir telefonu şimdi 2 farklı renk seçeneğine daha sahip. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Xiaomi, Mix Fold 2 İçin “Moonlight Silver” ve “Black Night” Renk Seçeneklerini tanıttı

Xiaomi, Mix Fold 2 katlanabilir cihazı için iki yeni renk seçeneğini tanıttı. Bu iki büyüleyici rengin isimleri ise, “Moonlight Silver” ve “Black Night”. Yapılan açıklamalara göre yeni renge sahip Fold’lar 20 Aralık tarihinden itibaren satın alınabilecek. Yeni renk seçenekleri olan “Moonlight Silver” ve “Black Night”, Mix Fold 2 akıllı telefon, kulaklık ve saat içeren özel “Supreme Gift Box “ın bir parçası olarak satışa sunulacak. Yeni yıl hediyeleri için iyi bir seçenek olan bu set ￥8999 fiyatla satışa sunulacak.

Xiaomi Mix Fold 2 Cihazının Temel Özellikleri

Mix Fold 2, şirketin ikinci nesil katlanabilir cihazı. Canavar, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve HDR10+ ve Dolby Vision destekli Katlanabilir LTPO2 OLED FHD+ (1914×2160) 120Hz ekran dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özellikle birlikte geliyor.

Xiaomi tarafından geliştirilen Micro Waterdrop Hinge, çeşitli son teknolojilere sahip ve bileşen sayısı sadece 87. Kalınlığı yaklaşık 11 mm ve 12 mm olan diğer katlanabilir telefonlarla karşılaştırıldığında, Mix Fold 2’nin menteşesinin kalınlığı sadece 8,8 mm, şirket, ağırlığın %35 oranında azaldığını ve dahili alan kullanım oranının çoğu katlanabilir cep telefonundan yaklaşık %20 daha yüksek olduğunu söyledi. Açıldığında, sadece 5,4 mm kalınlığındadır. Xiaomi, ekrandaki kırışıklıkları gidermek için menteşeye tek parça karbon fiber yüzer plaka ekledi. Telefon açıldığında, daha düz bir yüzey için esnek paneli ve dış UTG camını kaldırır. Telefon, 12 GB RAM‘e sahip Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile beraber geliyor. Telefonda IMX766 ile 50MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 2X telefoto kamera bulunuyor. Ek olarakLeica optiği de mevcut. Ön tarafta 20MP kamera var ancak iç ekranda kamera yok. Telefon, 67W kablolu şarj desteği ile 4.500mAh pil ile beraber geliyor.

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