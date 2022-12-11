Xiaomi 13 serisi bugün Çin’de piyasaya sürüldü. Seri şimdilik Normal ve Pro varyant olmak üzere iki farklı cihaz içeriyor. Telefonlar önemli özellikler içeriyor ve geçen yılki Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun halefi olarak dikkat çekici yükseltmelere sahip. Xiaomi etkinlikte akıllı telefonların yanı sıra Redmi Buds 4, Watch S1 Pro ve MIUI 14’ü de tanıttı. Şimdi gelin hep beraber Xiaomi 13 ikilisinin ayrıntılarına göz atalım.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro Cihazlarının Dikkat Çeken Özellikleri

Xiaomi 13 ikilisi ön tarafta AMOLED özellikli bir ekran, entegre parmak izi tarayıcısı ve merkeze hizalanmış kamera deliği ile beraber geliyor. Her iki akıllı telefon da 120Hz yenileme hızı, 1.900 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteği sunuyor. Normal varyant FHD+ çözünürlüğe sahip 6,36 inç düz bir ekrana sahipken, Pro modeli kavisli kenar tasarımlı, 6,73 inç boyutunda QHD+ bir ekran sunuyor.

Tasarım tarafına yoğunlaşırsak, Xiaomi 13 kutu gibi bir forma sahipken Pro modeli daha ince ve zarif bir tasarıma sahip. Her iki cihaz da arka panelde kare bir kamera modülü ile beraber geliyor. Yine iki telefon da IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklı. Yeni canavarlar ayrıca arka panelin temizlenmesini kolaylaştırdığı söylenen bir nano deri teknolojisine sahip. Ses cephesinde ise akıllı telefonlar bahsettiğimiz gibi Dolby Atmos tarafından ayarlanan stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

Fotoğraf bölümünde, Xiaomi 13 serisi Leica markalı üçlü arka kamera kurulumlarına ev sahipliği yapıyor. Normal varyantta, kurulum 50MP OIS özellikli Sony IMX800 sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10MP telefoto ünitesinden oluşuyor. Pro modeli, 1MP ultra geniş ve 50MP telefoto lenslerle eşleştirilmiş 1 inç Sony IMX989 50MP ana kamera ile büyüleyici görüntüler çıkarıyor. Her iki akıllı telefonda da 16MP çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor. Donanımla beraber Xiaomi 13 ikilisi Leica’nın yazılımını da daha profesyonel fotoğraflar çekmek için kullanıyor.

Xiaomi 13 ve 13 Pro, kasanın altında Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini barındırıyor. Her iki cihaz da 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 4.0 destekli depolama değerine sahip. Yüksek donanımları kullanacak olan cihazlarda sıvı soğutma ısı dağıtma sistemi de bulunuyor. Mi 13 ve 13 Pro, sırasıyla 67W ve 120W kablolu şarj desteğine sahip 4.500mAh ve 4.820mAh pil hücreleri ile destekleniyor. Her iki telefon da 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği ile Surge G1 şarj koruma çipi tarafından güvenli şekilde besleniyor.

Xiaomi’nin yeni 13 serisi, kutudan çıkar çıkmaz MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihazlardaki bağlantı seçenekleri arasında 5G, 4G, WiFi, Bluetooth 5.3, NFC, IR Blaster ve USB-C bağlantı noktaları yer alıyor. Serideki cihazlar, Beyaz, Siyah, Yeşil ve Açık Mavi olamk üzere 4 farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Normal varyant için ayrıca Alev Kırmızısı, Safir Mavisi, Kasırga Sarısı, Orman Yeşili ve Çimento Grisi dahil olmak üzere sınırlı sayı da beş özel renk de duyuruldu. Sınırlı sürümün yalnızca 12GB + 512GB yapılandırması için olduğunu söylemekte fayda var. Fiyatlandırmaya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro Fiyatlandırmaları

8GB + 128GB: RMB 3,999 ($574)

8GB + 256GB: RMB 4,299 ($617)

12GB + 256GB: RMB 4,599 (660 $)

12GB + 512GB: RMB 4,999 ($718)

8GB + 128GB: RMB 4,999 ($718)

8GB + 256GB: RMB 5,399 ($775)

12GB + 256GB: RMB 5,799 ($833)

12GB + 512GB: RMB 6,299 ($905)

Xiaomi 13 ve 13 Pro bugün, tanıtımdan dakikalar sonra, Çin’de ön siparişe açıldı. Her iki cihaz da 14 Aralık’tan itibaren resmi satışa sunulacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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