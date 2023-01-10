Android telefon sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Google, Android işletim sistemindeki RAM kullanımını bir türlü dengeleyemedi. Bu yüzden 12 GB RAM destekli telefonların sayısında son dönemde ciddi bir artış yaşandı. Görünüşe göre bu artış yakında bir standarta dönecek.

AnTuTu performans testinin ekibi, 2022’nin dördüncü çeyreğinin sonuna ait telefon pazarındaki yeni trendler ve kullanıcı tercihleri hakkında ilginç istatistikler paylaştı. AnTuTu analistlerinin belirttiği gibi, daha önce yalnızca amiral gemileri tarafından gözlemlenen 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama gibi özellikler yavaş yavaş diğer telefonlar arasında yaygın hale geliyor.

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Açıklanan verilere göre; yüzde 32.4 ile en popüler ekran boyutu hala 6,7 inç seviyesinde. İkinci sırada yüzde23 payla 6,6 inç ve üçüncü sırada ise yüzde 13,7 payla 6,8 inç ekrana sahip telefonlar yer alıyor.

Bu verilere göre ilk 3, toplam yüzde 69,1’lik bir paya sahip. Daha küçük ekranlı telefonlar kullanıcılar tarafından çok daha az tercih ediliyor. En popüler çözünürlük ise yüzde 38,4 payla Full HD+ (1080 x 2400 piksel) ve kare hızı yüzde 48,2 payla 120 Hz olarak açıklanmış durumda.

İçindekiler 12 GB RAM yaygınlaşmaya devam ediyor

12 GB RAM yaygınlaşmaya devam ediyor

İşlemcilere gelince, Qualcomm hala yüzde 60’lık bir payla hakim durumda. İkinci sırada ise yüzde 25,3 ile MediaTek yer alıyor. 12 GB RAM’e sahip akıllı telefonların payı artarken 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM’li telefonların kullanımı düşüyor.

Ancak depolama tarafında ise hala en yaygın bellek 256 GB olarak açıklanmış durumda. Ancak 256 GB telefonların üçüncü çeyreğine kıyasla azalmış durumda. 512 GB’lık cihazların payı yüzde 4,2 artarak yüzde 11,5’lik paya ulaşmayı başardı.

Google’ın açıklamayı bıraktığı Android kullanım oranları ise AnTuTu ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Açıklamalara göre; Android’in en popüler sürümü yüzde 59,6’lık payla Android 12 oluyor. Ardından %12,6 ile Android 13, yüzde 12,5 ile Android 10 ve yüzde 10,5 ile Android 11 geliyor. Peki siz telefon alırken hangi özellikleri tercih ediyorsunuz?