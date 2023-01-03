Samsung bir aksilik olmazsa Şubat aynın ilk günlerinde karşımıza Galaxy S23 ailesi ile çıkacak. Serinin tepe modeli olması beklenen Ulta model hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı. Performans testi uygulaması olanGeekbench‘in veritabanı, Galaxy S23 Ultra hakkında en son bilgileri bizlere gösteriyor.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra 12 GB RAM ile gelecek

Galaxy S23 Ultra 12 GB RAM ile gelecek

Geekbench sızıntısına bakılırsa, telefonun 12 GB RAM‘li bir sürüme sahip olması bekleniyor. Bunun tek seçenek olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak, bu kadar RAM’in akıllı telefonlar için standart haline geldiği görülüyor.

Ayrıca, bu seride Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alacak. Ancak Ultra modelde gelen bilgilere göre overclock destekli bir sürüm olacak. Bu sayede performans konusunda Ultra model fakrını ortaya koyacak.

Dün yaptığımız haberde Samsung’un, en azından amiral gemisi modellerinde 128 GB kalıcı belleğe sahip sürümü terk edeceğini sizlere aktarmıştık. Bu yüzden yeni seri 256 GB’tan başlayacak ve 1 TB’a kadar çıkacak.

Kamera tarafında ise Ultra modele özel 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Bu ana kamera söylentilere göre gece çekimlerinde farkını ortaya koyacak. DxOMark’ta ilk 5’e girmesi beklenen bu modelde üçlü kamera kurulumun yer alacağını belirtelim.

Tüm bu iyileştirmelere rağmen Galaxy S23 serisinin önceki nesle kıyasla küçük bir güncelleme olacağı söyleniyor. Tasarımsal açıdan bu yıl yanilik sunmayacak olan Samsung, asıl yeni tasarımlarını önümüzdeki yıl gösterecek. Mercedes-Benz’in eski tasarımcısını işe alan Samsung, tasarım konusunda bakalım 2024 karşımıza neler sunacak?