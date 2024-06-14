Solvia Digital Solutions CEO’su Ali Tamer Keskin ve CFO Sinan Fındıkçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, basın mensuplarının yanı sıra şirketin önemli marka birim yöneticilerini de bir araya getirdi. Keskin, açılış konuşmasında şirketin 10 yıl boyunca elde ettiği başarıları ve yurt dışındaki ofislerinin açılışını duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıl için belirledikleri hedefler ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Yenilikçi çözümleriyle işletmelerin potansiyelini açığa çıkarıyor

İşletmelerin iş süreçlerini gelişmiş yazılım teknolojileriyle destekleyen Solvia Digital Solutions, bilişim sektöründeki uzun yıllara dayanan SAP danışmanlığı deneyimi ile markaların iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor. Ali Tamer Keskin, konuşmasında Solvia Digital Solutions’ın geleneksel danışmanlık firmalarından ayrıldığını vurgulayarak, SAP ERP projelerinden edindikleri tecrübeyle modern teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonuna odaklandıklarını belirtti.

Açılış konuşmasında gelecek planlarından bahseden Ali Tamer Keskin, “Önümüzdeki dönemde yurt dışında genişleme hedefleri doğrultusunda Avrupa’daki konumumuzu güçlendirmeyi planlıyoruz. İsviçre ve Almanya’daki ofislerimizi büyüterek Euro cinsinden yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme sağladık. Ayrıca, Hindistan’da bir ofis açarak teknoloji alanındaki global kaynak ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlıyoruz. EMEA bölgesinde büyümeye devam ederken Dubai ve Riyad’da ofisler açmayı planlıyoruz. Bu adımların global rekabetçi konumumuzu güçlendirmesini ve istihdamı artırarak Euro bazında gelirimizi yüzde 30 oranında artırmamızı bekliyoruz” dedi.