Özellikle pandemiden beri TWS kulaklıklar hayatımızda çok büyük bir yer oluşturmaya başladı. Bugün sizlere 1000 TL altında alabileceğiniz en iyi 5 TWS kulaklığı listeleyeceğim. Hazırsanız başlayalım.

[900 – 1000 TL] JBL Wave 300 TWS

Listemizin ilk kulaklığı JBL Wave 300 TWS. JBL Wave 300 TWS, 12mm dinamik bir sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanılmış. Çoklu cihaz bağlantısı desteklenmiyor. Üzerinde dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, Google Asistan ve Siri’yi destekliyor. Kulaklık herhangi bir gürültü engelleyiciye sahip değil. JBL Wave 300 TWS beyaz, mavi, pembe, siyah renk seçeneklerine sahip.

[900 – 800 TL] Samsung Galaxy Buds 2

Listenin ikinci kulaklığı ise Samsung Galaxy Buds 2. Samsung Galaxy Buds 2, 11 mm dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanılmış. Çoklu cihaz bağlantısı desteklemiyor. Üzerinde dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık sadece Samsung’un kendi sesli asistanı olan Bixby’yi destekliyor. Bu kulaklığı listenin diğer kulaklıklarından ayıran en önemli özelliği çevresel ses özelliğine sahip olması. Bunun dışında kulaklık aktif gürültü önleyiciye sahip. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Dolby Atmos desteği de mevcut. Kulaklığın beyaz, gri, mor, siyah, yeşil renkleri bulunuyor.

[800 – 700 TL] Baseus AirNora W2

Listenin üçüncü kulaklığı Baseus AirNora W2. Baseus AirNora W2, 13 mm dinamik bir sürücüye sahip. Bağlantı olarak Bluetooth 5.0 kullanılmış. Çoklu cihaz bağlantısı desteklenmiyor. Üzerinde dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, Google Asistan ve Siri’yi destekliyor. Kulaklık herhangi bir gürültü engelleyiciye sahip değil. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklığın beyaz, pembe, siyah, yeşil renkleri bulunuyor.

[700 – 500 TL] 1MORE ComfoBuds

Listenin sondan bir önceki kulalığı 1MORE ComfoBuds. 1MORE ComfoBuds, 13.4 mm dinamik bir sürücüye sahip. Bağlantı olarak Bluetooth 5.0 kullanılmış. Çoklu cihaz bağlantısı desteklenmiyor. Üzerinde dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, Google Asistan ve Siri’yi destekliyor. Kulaklık pasif gürültü önleyiciye sahip. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX5 sertifikasına sahip olan kulaklığın beyaz ve siyah renkleri bulunuyor.

[500 – 300 TL] 1MORE ECS3001

Listenin son kulaklığı 1MORE ECS3001. Bu kulaklık 14.2 mm bir sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.0 kullanılmış. Çoklu cihaz bağlantısı desteklenmiyor. Üzerinde dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, Alexa, Google Asistan ve Siri’yi destekliyor. Kulaklığın beyaz ve siyah renkleri bulunuyor.

Siz olsanız hangi TWS kulaklığı tercih ederdiniz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.