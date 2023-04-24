TWS kulaklıklar her geçen gün hayatımızın parçası haline gelmeye devam ediyor. Bugün bu yazımızda sizler için 1000 – 2000 TL arası alınabilecek en iyi kablosuz kulaklık modellerini listeledik. Listemizdeki tüm kulaklıkların aktif gürültü önleme özelliği bulunuyor.

Jabra Elite 5

Listemizin ilk kulaklığı Jabra Elite 5 ile başlayalım. Jabra’nın bu TWS kulaklığı 6 mm büyüklüğünde dinamik sürücüler ile birlikte geliyor. Bluetooth 5.2’ye sahip olan Elite 5; AAC, SBC ve Qualcomm aptX kodekleri ile birlikte geliyor. Tam kablosuz kulaklık IP55 sertifkası ile birlikte toza ve su sıçramalarına dayanıklı.

Elite Jabra 5 şu anda 2000 TL bandında bulunulabiliyor.

Huawei FreeBuds 5i

Listenin ikinci TWS kulaklığı olarak karşımıza çıkan Huawei’in FreeBuds 5i modeli 10 mm büyüklüğünde dinamik sürücülere sahip. Bluetooth 5.2’ye sahip olan FreeBuds 5i; AAC, SBC ve LDAC kodekleri ile birlikte geliyor. Tam kablosuz kulaklık IP54 sertifkası ile birlikte toza ve su sıçramalarına dayanıklı.

Huawei kulaklık kullanan birisi olarak uyarmakta fayda duyuyorum; kulaklığın uygulaması olan AI Life, uygulama mağazaları üzerinden güncellenmiyor. Uygulamayı el ile güncellemeniz gerekiyor. Tabii bu sadece Android tarafında mümkün.

Huawei FreeBuds 5i şu anda 1600 TL bandında bulunulabiliyor.

Xiaomi FlipBuds Pro

Listenin üçüncü kulaklığı Xiaomi FlipBuds Pro. FlipBuds Pro 11 mm büyüklüğünde dinamik sürücüler ile birlikte geliyor. Kulaklık Qualcomm QCC5151 yonga setine sahip. Bluetooth 5.2’ye sahip olan FlipBuds Pro; AAC, SBC ve Qualcomm aptX Adaptive kodekleri ile birlikte geliyor.

Xiaomi FlipBuds Pro şu anda 1450 TL bandında bulunulabiliyor.

Samsung Galaxy Buds 2

Listenin sonuna doğru yaklaşırken bizleri Galaxy Buds 2 karşılıyor. Samsung Galaxy Buds 2, 11 mm dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanan Buds 2, AAC ve SBC kodeklerine sahip. Bu kulaklığı listenin diğer kulaklıklarından ayıran en önemli özelliği çevresel ses özelliğine sahip olması. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde kulaklık neme ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Buds 2’nin Dolby Atmos desteği de mevcut.

Samsung Galaxy Buds 2 şu anda 1200 TL bandında bulunulabiliyor.

1MORE ComfoBuds Pro 1MORE ComfoBuds Pro

Listenin son kulaklığı ise 1MORE ComfoBuds Pro. TWS kulaklık 13.4 mm büyüklüğünde dinamik sürücülere sahip. Bluetooth tarafında Bluetooth 5.0’a sahip olan 1MORE ComfoBuds Pro; AAC ve SBC kodeklerini destekliyor. Kulaklıklar IPX4 sertifikasına sahip. Bu sayede kulaklık tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı hale geliyor.

1MORE ComfoBuds Pro şu anda 1000 TL bandında bulunulabiliyor.