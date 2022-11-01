Daha öncesinde sizlere yurt dışından akıllı telefon alırken ve ülkemize getirdiğinizde nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatmıştık. Fakat birçok kişinin aklındaki soru işaretleri silinmemiş durumda. Birçok farklı durumda olan tüketiciler yurt dışından aldıkları/alacakları telefonlara nasıl bir kayıt yolu izleyeceğini bilmiyor veya detaylı bilgiye sahip olamıyor. Biz de sizin bu konuda sorabileceğiniz soruların aynılarına veya çok benzer 10 soruya cevap veriyoruz.

Bakmakta fayda var: 1 Kasım Sonrası Pasaport Kaydı ve IMEI Konusu Nasıl Olacak?

1) 1 Kasım’dan önce yurt dışına çıktım ve telefon aldım hala kayıt etmedim. Bu yeni yasa beni de etkiliyor mu?

Cevap: HAYIR

2) Kendi kullandığım haricinde kaç adet telefon getirebiliyorum,ne kadar süre sonra başka telefon getirebilirim, hakkım olmamasına rağmen getirirsem ne olur?

Cevap: Kendi hattınızın takılı olduğu telefon haricinde bir adet telefon getirebiliyorsunuz. Bir sonraki hakkınız üç sene sonra doğuyor. Hakkınız olmaması halinde getirirseniz Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından ürün ambara alınıyor. Ancak 3 ay içerisinde tekrar yurt dışına çıkarsanız ambara alınan telefonu verilen fiş karşılığında alabilirsiniz. 3 ay içerisinde çıkmazsanız telefonu bir daha geri alma şamsınız bulunmuyor. Fakat tekrar yurt dışına çıkacaksanız telefonu alıp yurt dışına çıkabilirsiniz.

3) Telefon getirme hakkım var, yurt dışından geldim ve pasaportuma kaydedeceğim. Bir sonraki telefon kayıt edebilme hakkım ne zaman doğuyor?

Cevap: Bir telefon kayıt edildikten sonra bir sonraki telefon kayıt etme hakkınız gün ay yıl olarak değil takvim tarihi olarak belirlenir. Yani bir telefonu 01.11.2022’de kaydederseniz 1.11.2025’te değil 1.1.2025 tarihinde tekrar kayıt hakkınız doğar.

4) Bir başkası benim için telefon getirecek. Ben de kayıtsız şekilde kullanmak istiyorum, ne yapabilirim?

Cevap: Bir başkası sizin için telefon getiremez. Herkes kendi kimlik numarası ve cep telefonu numarasına kayıtlı olan telefonu kullanabilir. Eğer bir başkası üzerine alınan telefon kayıt edilirse ancak size ait olan hattın o kişi üzerine devir edilmesi ve telefonun yine o kişi üzerinden kayıt olması gerekiyor.

5) Telefonu yurtdışına çıkan birine aldırdım. Daha gelmeden kaydını kendi adıma yaptırdım. O kişi yanında getirse sıkıntı olur mu?

Cevap: Hayır olmaz. Vergisi ödenmiş, artık TR kayıtlı bir telefon olduğu için gümrüğe takılmaz ve sıkıntı çıkmaz.

6) Ben işim ve kişisel olarak çift hat kullanıyorum ancak tek simli telefonlar kullanıyorum. Yurt dışından gelirken bir telefon aldım. Gümrükten üç telefonla geçebilir miyim?

Cevap: Eğer mevcut kullandığınız telefonlar Türkiye kayıtlı ise yeni alınan telefonu hakkınız var ise kayıt edebilirsiniz. Ancak telefonlardan biri kayıtsız ve hat takılı ise yine yeni alınan telefona el konulur.

7) Sürekli yurt dışına gidip gelen biriyim ve sık telefon değiştiriyorum. Telefonlarımı kayıt yapmadan kullanıyorum. Ülkeye girişte nasıl bir prosedür uygulanacak?

Cevap: 1 Kasım sonrasında ülkeye girdiğiniz ilk kayıtsız telefon ne ise 3 yıl boyunca o telefon kayıt altında gözükecek. Yeni bir telefonla girmiş olsanız bile gümrük muhafaza el koyacak, 3 ay içerisinde yurt dışına çıkarsanız ancak geri alabileceksiniz.

8) Yurt dışından telefon getirme hakkım var. Yurda giriş yaptıktan sonra telefonu kayıtsız ne kadar kullanabilirim?

Cevap: Kayıtsız bir telefon getirdiğiniz anda Gümrük muhafaza ekipleri tarafından ilk önce bu telefon kayıt altına alınacak. Sonrasında kayıt yaptırmanız için size 120 gün süre verilecek. Ancak bu telefon çift hatlı ise 120+120 gün süreniz bulunuyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar yaptığınız kayıt için 2732 TL ödemeniz gerekiyor. 1 Ocak 2023 itibariyle bu ücretin de artması bekleniyor.

9) Yurt dışına bir adet telefonla çıktım. Ancak o telefonu orada kırdım attım ve yeni telefon aldım. Tek bir telefonla girdiğim için yine de kontrole girecek miyim?

Cevap: Yurt dışına telefon ile girin veya girmeyin fark etmez. Yeni aldığınız telefonun kayıtsız olduğu tespit edildikten sonra kayıt hakkınız varsa kontrolden geçersiziniz, yoksa telefona el konulur. Eğer yurt dışında aldıktan sonra kayıt hakkınız varsa akabinde kayıt ederseniz yine kontrolden sorunsuz geçersiniz.

10) Telefon getirme hakkım olmamasına rağmen yurt dışından aldığım telefonun Türkiye’deki tüm vergisini ödeyip telefonu ülkeye sokabiliyor muyum?

Cevap: Hayır böyle bir şey mümkün değil. Eğer getirme hakkınız var ise kontrolden geçebilir, hakkınız yok ise telefona el konulur.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha öncesinde yurt dışı telefon alıp kayıt ettirdiniz mi? Kendi tecrübeleriniz neler? Yorumlar kısmında bekliyoruz.

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