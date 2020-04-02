10. nesil Intel ve RTX Super içeren ASUS ROG laptoplar duyuruldu!

Özel çevrim içi toplantısına katıldığımız ASUS ROG ekibi yeni nesil Intel 10. nesil işlemciler ve NVIDIA RTX Super ekran kartlarına sahip göz alıcı modellerini duyurdu.

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Yapılan online lansmanda herkese yönelik oyunculuk ifadelerine yer verildi. Açılıştaki verilen bilgiler doğrultusunda oyun oynayan kullanıcıların 21-35 yaş olması ama 36-50 yaşları arası kullanıcıların da %15 gibi bir düzeyde yakalaması dikkat çekiyor.

Uzun zamandır kurulmaya çalışılan “erkek oyun oynar” imajı da lansmandaki verilerle ortadan kalkmış oldu. Verilen istatistiklere göre oyuncuların %46’sı kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Tanıtılan laptop modellerinde 10. Nesil Intel Core i9 ve Wifi 6 gibi güncel teknolojilere yer verdiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda yeni DDR4 hafıza birimi ise eski kullanılan donanıma nazaran 1.33X daha hızlı olarak lanse ediliyor.

ASUS ROG Zephyrus S15 – Daha küçük, daha hızlı, daha cafcaflı!

Yeni nesil oyuncu bilgisayarımız Zephyrus S15’de “Active Aerodynamic” soğutma teknolojisi kullanılıyor. Böylece bilgisayarın içerisine daha fazla hava akışı sağlanabiliyor. Daha serin çalışabiliyor.

Küçük bir cihaz olmasına rağmen performanslı olan bilgisayarımızda Intel Core i7-10875H işlemciyle birlikte 8 çekirdekli ve 16 hücreli bir donanımla karşılaşıyoruz. Grafik biriminde “ROG Boost up” teknolojisiyle performansı daha da arttırılan 1540 MHz’de çalışabilen RTX 2080 SUPER ekran kartı bulunuyor.

Dünyaca ünlü ekran panellerini test eden kuruluş Pantone’dan da onaylı IPS panelimizde 300/Hz tazeleme hızı ve 3ms gecikme performansı yer edinmiş.

Ayrıca GPU tarafında G-SYNC ve Optimus yazılımlarından biriyle modelimizi kullanabiliyorsunuz.

ROG Zephyrus S17 – Geniş ekran, ince tasarım

Zephyrus S17 modelimizde S15 modelinde olduğu gibi “Active Aerodynamic” soğutma sistemi yer alıyor. Bu sistem dahilinde kasa yapısı ince de olsa performanstan ödün vermiyor. Adından da anlaşılabileceği üzere S15’e göre daha büyük bir ekran olan 17 inçlik ekran modeli kullanılmış.

Asus’un ZenBook Pro Duo modeli dünyanın ilk ve iki ekranlı laptop modeli olarak geçerken Zephyrus serisinin cihazları dünya üzerindeki en ince üst seviye oyuncu laptopları olarak tarihi adını yazdırmış oldu.

Intel Core i7-10875H işlemci biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayarda 8 çekirdekli ve 16 hücreli bir donanım görüyoruz. Ayrıca RTX 2080 SUPER grafik birimiyle yüksek donanım isteyen tüm oyunları ürünle birlikte oynayabiliyorsunuz.

S15 modeline nazaran S17’de klavye kurulumu, daha rahat erişim için geride tutulmuş. Böylece oynadığınız oyunlarda etkili sonuçlar elde etmeniz hedeflenmiş.

Yeni nesil oyuncu bilgisayarımıza aynı zamanda harici olarak 60FPS 1080P çözünürlükte kayıt yapma olanağı sunan bir kamerada takılabiliyor.

ASUS ROG Zephyrus M15 – Elinizin altındaki portatif canavarla tanışın!

Sağlamlaştırılmış magnezyum alaşıma sahip kasa yapısı sadece 18.9 mm inceliğinde ve 1.9 kilogram ağırlığında bizi karşılıyor. Açıkçası oyuncu bilgisayarlarında gördüğümüz 5 kg’a varan ağırlıklardan artık eser yok diyebiliriz.

Oyunculuk tarafında “ROG Boost up” ile 1435 MHz hızında çalışabilen RTX 2070 SUPER grafik birimini görüyoruz. Aynı zamanda modelimizde yüksek çözünürlüklü ses sunabilen üst düzey kalite sunan “Sabre DAC” 8 kanal yonga da dahil edilmiş.

Cihazı arayüz içerisinde performanslı kılan ve depolama tarafında en iyisini vadeden son nesil Dual M.2 NVMe SSD desteği de M15’te yerini bulmuş.

Panel kısmında ise yine Pantone onaylı 240Hz tazeleme hızına çıkabilen 3ms gecikme sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda 4K Adobe RGB renk alanını da destekliyor. Böylece tasarımcılar da oyuncu laptoplarından yararlanabiliyorlar.

ASUS ROG Strix G15 ve G17 – Wifi 6 ve M2 SSD ile hızın doruklarına ulaşın!

Üst düzey performansı yakalamak isteyen kullanıcılara yönelik G15 ve G17’de Intel Core i7-10875H işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 16 hücreli olarak bizi karşılıyor.

Grafik tarafında oyuncuları fazlasıyla tatmin eden RTX 2070 SUPER ekran kartına yer veriliyor. Bellek tarafında ise üst düzey hızları yüksek depolama kapasitesiyle harmanlamak isteyenler için yaratılmış 3 adet M.2 slot’a sahip dual NvMe SSD’lerimiz bulunuyor. Aynı zamanda son nesil iletişim seçeneklerinden Wifi 6’da cihazımızda ihmal edilmemiş.

Dizüstü bilgisayarımızda yer alan klavyelerin görüntüsü özelleştirilebiliyor. Oyuncular için yoğun kullanımda olan yön tuşları da özel olarak renklendirme sunuluyor.

Ayarlar içerisinden Orjinal Siyah, Elektro Punk ve Buzul Mavisi renkler renklendirme yapmak üzere seçilebiliyorlar.

ROG Strix Scar 17 – GeForce RTX 2080 Super’le güçlendirmiş donanım!

Dörtlü soğutma ve altılı ısı borularına sahip özel tasarımla donatılan ROG Strix Scar 17’de daha büyük thermal soğutma sunan modüller bulunuyor. Böylece elinizin altındaki alan her zaman serin kalabiliyor.

Oyuncular için daha güçlü donanımı içerisinde barındıran bilgisayarımızda RTX 2080 Super’den gücünü alan ekran kartı yer alıyor.

Diğer modellere nazaran Strix Scar 17’de Intel Core i9-10980HK işlemci dahil edilmiş. Böylece hem tasarım hem de oyun tarafında sizi üzmeyen bir canavara sahip oluyorsunuz.

Gelişen e-spor sektöründe daha çok yer edinecek dizüstü modelimizde 17.3 inçlik devasa ekran ve bu ekranda 300Hz tazeleme oranı 3ms gecikme bulunan bir yapı mevcut.

Bunların dışında standart model Strix Scar 17’ye göre 1.5mm daha ince bir tasarıma sahip. Böylece taşınabilirlik anlamında çok daha kullanışlı diyebiliriz.

ROG Zephyrus Duo 15 – ZenBook Pro Duo kadar ince ama daha kaslı!

Dünyanın ilk laptop içi çift ekranlı modeli olan ZenBook Pro Duo’ya benzer çizgilere sahip Zephyrus Duo 15’te termal soğutma sunan “Sıvı Metal Alaşım” bulunuyor. Bu alaşım dahilinde 8 derece daha düşük sıcaklık, ısı ve ses yalıtımı sunabiliyor.

“AAS Plus” teknolojisinin kullanıldığı canavar laptopumuzda içerisindeki soğutma teknolojileriyle hem az önce belirttiğim gibi sıcaklık düşüyor hem de %30 daha fazla hava akımı cihazı serin tutuyor.

Zephyrus Duo 15 modelinde 2TB’a kadar arttırılabilen çift NWME SSD’ler kullanılabiliyor. Aynı zamanda rakiplerine nazaran daha uzun pil ömrü sağlayan hem de iki ekrana da güç veren 90Wh daha büyük batarya barındırıyor.