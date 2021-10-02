1.000 TL’lik Akıllı Telefon İncelemesi? | DOOGEE X95 (Elon Musk Bunu Sevdi!)

Günümüzün zorlaşan ekonomik koşullarıyla başa çıkmak isteyen insanlar, elektronik ürün seçimlerini de en uygun fiyatlı ürünlerden yana yapmaya çalışıyorlar. Teknoloji sektöründe herkesin elinde ve cebinde olan en önemli ürün de; tabi ki akıllı telefonlar. Bildiğiniz gibi ülkemizde ortalama bir akıllı telefon için ise minimum 2.500 TL gibi bir bütçeyi de gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki gelin bakalım bu fiyatın çok çok altında olan Doogee X95, 1.000 TL’lik fiyatıyla kullanıcıların taleplerine cevap verebiliyor mu?

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Doogee X95, fiyatına karşılık neler sunabiliyor

Öncelikle Doogee X95’in, genel anlamda neler vadettiğini anlamak için teknik özelliklerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden önce teknik özelliklerini yazacağım; sonrasındaysa gelin bakalım X95 bu özelliklerin hakkını ne derece verebiliyor.

Ekran Boyutu: 6.52 İnç

Ekran Paneli: IPS LCD

Piksel Yoğunluğu: 202 PPI

Ekran / Gövde Oranı: % 69.42

Batarya Kapasitesi: 4350 mAh

Şarj Girişi: Micro-USB

Hızlı Şarj: 10 W

İşlemci: MediaTek Helio A20

CPU Frekansı: 1.3 GHz

RAM: 2 GB

2 GB ROM: 16 GB

16 GB Ana Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Gelin ekranla başlayalım. 6.52 inç boyuta sahip olan bu ekran, HD çözünürlüklü IPS LCD bir panele sahip. Ekranda gördüğünüz piksellerin yoğunluğu da 202 PPI. Bu ekran, çözünürlük anlamında gözü doyurmasa da; parlaklık olarak yeterli seviyelere rahatlıkla ulaşabiliyor. Ekran / gövde oranının %69.42 olması da bize kalırsa cihazın çerçevelerinin kalın gözükmesine yol açıyor. Yine de bu telefonun çok da büyük bir telefon olmadığını, ağırlığını pek hissettirmediğini ve ergonomik bir kullanıma sahip olduğunu belirtelim. Malzeme kalitesi de yeterli düzeyde olan cihazda, maalesef eleştirebileceğimiz noktalardan biri parmak izi okuyucu bulunmaması. Biyometrik güvenlikle cihazın kilidini açabileceğiniz tek seçenek yüz tanıma özelliği ve yüz tanıma özelliğinin biraz yavaş çalıştığını da söyleyelim.

Performans tarafına gelince de, cihazın MediaTek Helio A20 işlemciye sahip olduğunu görüyoruz. Bu işlemciyi ise 2 GB RAM ve 16 GB ROM destekliyor. Fakat performans yönünden cihazın zayıf kaldığını söylemek gerek. Şayet cihazı kullanırken birçok noktada kasma ve takılmalarla karşılaşabiliyorsunuz. Yine de, oyun oynamak isterseniz PUBG Lite gibi oyunları oynayabilmeniz mümkün ama bu tip oyunları olabildiğince düşük ayarlarda oynamanızda fayda var.

Kamera performansına geldiğimizde ise X95’in 13 MP kamerasıyla zaman zaman güzel işler çıkardığını görürken zaman zaman da sınıfta kaldığını görüyoruz. Yine de, fiyatına bakıp kendimizi avutarak yola devam edebilmeniz mümkün.

Doogee X95’i kimler almalı?

Doogee X95, yedek bir telefonum olsun ama param da cebimde kalsın diyenler veya çocuğuna, annesine babasına bir akıllı telefon almayı düşünenler için de iyi bir seçenek. Fakat ana telefonunuz olarak kullanmak istiyorsanız bizce bütçeyi artırıp daha farklı seçeneklere yönelmenizde fayda var diye düşünüyoruz.