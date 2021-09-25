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1.000 TL’ye Telefon Olur Mu? | DOOGEE X95 Kutu Açılışı
1.000 TL’ye akıllı telefon bulabilir miyiz diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Biz de sizin için piyasadaki en uygun fiyata sahip akıllı telefonlardan biri olan DOOGEE x95’i satın aldık ve kutu açılışını gerçekleştirdik. DOOGEE X95’in incelemesi de en kısa zamanda sizlerle olacak.
DOOGEE X95’i Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
DOOGEE X95’i Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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DOOGEE X95 Teknik Özellikler
1.000 liradan daha ucuz bir fiyata satılan DOOGEE X95’in teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Ekran Boyutu: 6.52 İnç
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Piksel Yoğunluğu: 202 PPI
- Ekran / Gövde Oranı: 69.42 %
- Batarya Kapasitesi: 4350 mAh
- Şarj Girişi: Micro-USB
- Hızlı Şarj: 10 W
- İşlemci: MediaTek Helio A20
- CPU Frekansı: 1.3 GHz
- Ana Kamera Çözünürlüğü: 13 MP
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