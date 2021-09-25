1.000 TL’ye Telefon Olur Mu? | DOOGEE X95 Kutu Açılışı

1.000 TL’ye akıllı telefon bulabilir miyiz diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Biz de sizin için piyasadaki en uygun fiyata sahip akıllı telefonlardan biri olan DOOGEE x95’i satın aldık ve kutu açılışını gerçekleştirdik. DOOGEE X95’in incelemesi de en kısa zamanda sizlerle olacak.

DOOGEE X95’i Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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DOOGEE X95 Teknik Özellikler

1.000 liradan daha ucuz bir fiyata satılan DOOGEE X95’in teknik özellikleri ise şu şekilde: